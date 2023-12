New York Times processa OpenAI e Microsoft por uso não autorizado de conteúdo em plataformas de IA

THE NEW YORK TIMES -O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft por violação de direitos autorais na quarta-feira, 26, abrindo uma nova frente na batalha legal cada vez mais intensa sobre o uso não autorizado de trabalhos publicados para treinar tecnologias de inteligência artificial.

O The New York Times é a primeira grande organização de mídia americana a processar as empresas, os criadores do ChatGPT e de outros sistemas de IA sobre questões de direitos autorais associadas aos seus trabalhos escritos. A ação, movida no Tribunal Distrital Federal de Manhattan, afirma que milhões de artigos publicados pelo The New York Times foram usados para treinar chatbots automatizados que agora competem com o meio de comunicação como fonte de informação confiável.

O processo não inclui uma demanda monetária exata. Mas diz que os réus devem ser responsabilizados por “bilhões de dólares em danos legais” relacionados com a “cópia e utilização ilegal de obras de valor único do The New York Times”. Também pede que as empresas destruam quaisquer modelos de chatbot e dados de treinamento que utilizem material protegido por direitos autorais do The New York Times.

Representantes da OpenAI e da Microsoft não foram encontrados imediatamente para comentar o caso.

Uma ação judicial movida pelo The New York Times pode testar os contornos jurídicos da tecnologia de Inteligência Artificial Foto: Sasha Maslov/NYT

A OpenAI é agora avaliada pelos investidores em mais de US$ 80 bilhões. A Microsoft investiu US$ 13 bilhões na OpenAI e incorporou a tecnologia da empresa em seu mecanismo de busca Bing.

“Os réus procuram aproveitar o enorme investimento do The New York Times em seu jornalismo”, diz a denúncia, acusando a OpenAI e a Microsoft de “usar o conteúdo do The New York Times sem pagamento”. Os réus não tiveram oportunidade de responder em tribunal.

Preocupações sobre o uso não remunerado de propriedade intelectual pela AI têm percorrido as indústrias criativas, dada a capacidade da tecnologia de imitar a linguagem natural e gerar respostas escritas sofisticadas a praticamente qualquer solicitação.

A atriz Sarah Silverman juntou-se a dois processos em julho que acusavam a Meta e OpenAI de terem “ingerido” seu livro de memórias como texto de treinamento para programas de I.A. Diversos escritores ficaram alarmados quando foi revelado que os sistemas de IA absorveram milhares de livros, levando a uma ação judicial movida por autores como Jonathan Franzen e John Grisham.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, participa de um fórum em São Francisco, Estados Unidos Foto: JOHN G. MABANGLO / EFE

Acusação

O The New York Times apontou que abordou a Microsoft e a OpenAI em abril para questionar o uso de sua propriedade intelectual e explorar “uma resolução amigável” – possivelmente envolvendo um acordo comercial e “proteções tecnológicas” em torno a IA mas que as negociações não chegaram a nenhuma resolução.

A reclamação cita vários exemplos de quando um chatbot forneceu aos usuários trechos quase literais de artigos do Times que, de outra forma, exigiriam uma assinatura paga para visualização.

Alguns meios de comunicação já chegaram a acordos para a utilização da IA do seu jornalismo: a Associated Press fechou um acordo de licenciamento em julho com a OpenAI, e a Axel Springer, a editora alemã proprietária do Politico e do Business Insider, fez o mesmo este mês. Os termos desses acordos não foram divulgados.

Depois que o acordo com a Axel Springer foi anunciado, um porta-voz da OpenAI disse que a empresa respeitava “os direitos dos criadores e proprietários de conteúdo e acredita que eles deveriam se beneficiar da IA”.

O Times também está explorando como usar a tecnologia. O jornal contratou recentemente um diretor editorial de iniciativas de inteligência artificial para estabelecer protocolos para o uso de IA pela redação. e examinar maneiras de integrar a tecnologia ao jornalismo da empresa.

“Se o The New York Times e outras organizações não conseguirem produzir e proteger o seu jornalismo independente, haverá um vazio que nenhum computador ou inteligência artificial poderá preencher”, diz a queixa. Acrescenta: “Será produzido menos jornalismo e o custo para a sociedade será enorme”.

O The New York Times contratou o escritório de advocacia Susman Godfrey para o litígio. O escritório representou a Dominion Voting Systems em seu caso de difamação contra a Fox News, que resultou em um acordo de US$ 787,5 milhões em abril.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.