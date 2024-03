Por que o governo dos EUA está processando a Apple? As restrições no seu iPhone ajudam a entender

Na quinta-feira, 21, os EUA disseram que a Apple realiza práticas ilegais ao bloquear tecnologias concorrentes que poderiam ser melhores para você.

A ação antitruste movida pelo Departamento de Justiça e 16 procuradores-gerais do país é a mais recente acusação do governo de que vários gigantes da Big Tech - Apple, Amazon, Google e Meta - utilizam seus produtos para esmagar a concorrência.

Embora seja um caso complexo, uma rápida olha no seu iPhone pode ajudar a entender o cerne do processo.

EUA acusa Apple de violar leis antitruste ao bloquear tecnologias concorrentes em benefício próprio Foto: Loren Elliott/Reuters

O Departamento de Justiça diz que a Apple limita as opções de aplicativos, as mensagens de texto, a capacidade de fazer pagamentos com o telefone e as possibilidades para se usar perfeitamente um smartwatch Garmin ou Samsung com um iPhone. A Apple disse anteriormente que limitações como essas protegem sua segurança e privacidade. Mas o governo diz que as restrições limitam suas escolhas para permitir que a Apple fique ainda mais rica às custas do público.

Veja abaixo as limitações do iPhone questionadas pelo governo americano.

Não é possível enviar iMessages seguras para alguém com um Android

Se você tiver um iPhone e enviar uma mensagem de texto para um amigo com um telefone Android, cada uma das empresas de telefonia receberá uma cópia da mensagem - e isso é pouco seguro contra hackers.

Se você enviar uma mensagem de texto com um vídeo para um amigo com Android, provavelmente a mensagem parecerá comprimida ou distorcida para ele. Você não terá uma indicação de que seu amigo leu a mensagem, como teria se ele tivesse um iPhone.

Se você tiver um computador com Windows, não poderá ler facilmente os bate-papos do iMessage no PC, como acontece no Mac.

A Apple afirmou que suas escolhas o mantêm mais seguro, mas as ações da empresa tornam muitas mensagens de bate-papo menos seguras e menos funcionais.

De acordo com o processo do Departamento de Justiça, um executivo da Apple em 2016 encaminhou um e-mail ao CEO Tim Cook que dizia que facilitar a troca de mensagens entre usuários de iPhone e Android “nos prejudicará mais do que nos ajudará”.

Você não pode usar alguns aplicativos úteis

Imagine fazer o download de um aplicativo que permite jogar vários jogos, como Candy Crush e World of Warcraft. O Xbox criou um aplicativo para iPhone como esse há vários anos, mas a Apple nunca permitiu que você o experimentasse. Em vez disso, você geralmente precisa baixar e pagar por cada aplicativo de jogo separadamente. O Departamento de Justiça afirmou que a decisão da Apple de bloquear esses tipo de serviço impede que você experimente produtos potencialmente inovadores. A ação judicial do governo comparou o modelo à Netflix, que dá acesso a uma série de programas em vez de um filme por vez.

A Apple afirmou em janeiro que começaria a permitir aplicativos dentro de outros aplicativos, embora ainda não esteja claro como isso funcionaria na prática.

Você está amarrado ao Apple Pay para pagamentos

A Apple restringe o acesso à tecnologia do seu iPhone que permite que você aproxime o telefone de terminais de pagamento para pagar compras - ela é chamada de Tap to Pay.

Em alta Link Apple pede para você não dormir próximo a seu celular durante o carregamento Modelos antigos de eletrônicos podem ser melhores do que novos; saiba como escolher o seu Caso dos ‘soldados nazistas negros’ do Gemini destaca os riscos do viés mal ajustado na IA Em parte, isso é para manter seu telefone seguro, mas também direciona todas as suas compras por meio do serviço Apple Pay, permitindo que a empresa cobre uma taxa a cada transação. Mesmo que você queira, não poderá pagar com tecnologia do PayPal, por exemplo. Em sua ação judicial, o Departamento de Justiça disse que a Apple “exerce seu monopólio de smartphones” para impedir que as empresas financeiras “desenvolvam produtos e serviços de pagamento melhores para os usuários do iPhone”. Depois que a União Europeia aprovou recentemente uma lei que obriga a Apple a permitir o acesso a seus recursos de tap to pay, o PayPal disse a seus investidores que planejava disponibilizar seu serviço de pagamento no iPhone. Apple já suspendeu algumas restrições do iPhone Se você clicar em um link no aplicativo de e-mail padrão do iPhone, poderá abrir a página no navegador Chrome em vez de no Safari. Você pode pedir à Siri para reproduzir músicas do Spotify e não apenas do aplicativo Apple Music. Agora é possível usar os aplicativos Gmail ou Outlook como o aplicativo de e-mail padrão no iPhone, em vez do aplicativo de e-mail da Apple.

A Apple não permitia essas opções até alguns anos atrás, quando suspendeu essas restrições anteriores após reclamações de funcionários do governo dos EUA e de empresas rivais, como o Spotify, de que a Apple estava limitando injustamente as opções de tecnologia.

Também após pressão dos órgãos reguladores, a Apple está trabalhando para tornar o aplicativo de mensagens do iPhone um pouco mais compatível com o aplicativo de mensagens de texto padrão do Android.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.