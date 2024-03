Apple é processada pelo governo dos EUA por monopólio do iPhone

De acordo com a ação, a gigante da tecnologia impediu que outras empresas oferecessem aplicativos que competissem com os produtos da Apple, como sua carteira digital, o que poderia diminuir o valor do iPhone, disse o governo. As políticas da Apple prejudicam os consumidores e as empresas menores que concorrem com alguns dos serviços da Apple, na forma de “preços mais altos e menos inovação”, segundo o processo.

“Cada passo no curso da conduta da Apple construiu e reforçou o fosso em torno de seu monopólio de smartphones”, disse o governo no processo, que foi apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Nova Jersey.