‘Jetsons do mundo real’: robô com tecnologia da OpenAI realiza tarefas domésticas; veja vídeo

Fruto da parceria entre a OpenAI e a Figure AI, ambas sediadas na California, EUA, o robô humanoide Figure 01 tem causado espanto por seu realismo e precisão desde que uma atualização foi apresentada na quarta-feira, 13. Fazendo uso da tecnologia da OpenAI, o robô é capaz de entender e interpretar a linguagem humana e responder não apenas com falas mas com gestos e ações de grande precisão.

No vídeo apresentado pela Figure AI, o robô atende a uma série de pedidos de um homem, reconhecendo todos os itens que estão dispostos sobre uma mesa, oferecendo a ele o único objeto comestível (uma maçã) quando ele pede “algo para comer” e organizando os itens em seus devidos lugares após solicitado.

Robô humanoide da Figure 01 recebeu inteligência artificial Foto: Jae C. Hong/AP Photo

Segundo Brett Adcock, CEO da Figure AI, o robô possui câmeras integradas que captam imagens e as processam por meio de um modelo de linguagem visual e verbal treinado pela OpenAI. Segundo a Figure AI, o robô é capaz de aprender por conta própria, graças ao que a companhia chama de "manipulação bimanual aprendida de baixo nível", um sistema que combina calibrações de imagens com uma rede neural para controlar o movimento, determinando poses do pulso e ângulos das articulações dos dedos com grande precisão.

Em outubro de 2023 a Figure AI já havia apresentado seu humanoide em pé e realizando tarefas simples. Ao final do ano, demonstrou um pouco de suas capacidades de aprendizado por observação.

A BMW foi a primeira companhia a fechar um contrato com a Figure AI, que equipará uma fábrica da montadora alemã na Carolina do Sul com unidades do Figure 01.