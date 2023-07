Saiba como acessar o Bard, ‘ChatGPT do Google’ que chegou ao Brasil

Cinco meses após seu lançamento global, o Bard, chatbot inteligente do Google, chegou ao Brasil com novidades que poderão ser vistas em português e em outros 40 idiomas já nesta quinta-feira, 13. A ferramenta era aguardada pelos usuários e pelo setor de tecnologia, que convive com ChatGPT, da OpenAI, e Bing, da Microsoft, desde o começo do ano.

Como um chatbot de inteligência artificial (IA), o Bing se propõe a trabalhar de forma semelhante aos seus rivais: gerar respostas a partir de perguntas e reflexões dos usuários utilizando um amplo modelo de linguagem (LLM). Esse modelo trabalha com uma predição de palavras, gerando sequências de frases de acordo com uma análise probabilística de resultado — a ideia é que as palavras sejam as mais próximas possíveis de uma lógica que faça sentido.

Para usar o Bard, vá ao site bard.google.com. Lá, é preciso estar conectado à sua conta Google, a mesma do Gmail e Google Chrome. Com o login, acesse o site do chatbot e digite a pergunta, tópico ou insira uma imagem na caixa de pesquisa. A ferramenta pode ser utilizada tanto no celular quanto na versão web, sempre pelo site.

Funcionamento do Bard, do Google Foto: Google/Divulgação

É possível, ainda, escolher algumas características das respostas, para direcionar o resultado de forma mais assertiva. Opções como respostas longas, curtas ou detalhadas podem ser escolhidas (porém, esse recurso está apenas em inglês), além de um botão em que é possível ouvir a resposta gerada, semelhante ao que faz o Google Tradutor.

A partir desta quinta, as respostas também poderão ser compartilhadas nas redes sociais e o histórico de perguntas ficará registrado na plataforma — como já acontece com o ChatGPT. Essa ferramenta faz parte de um lançamento global em todos os países em que o Bard já pode ser acessado.

O lançamento do Bard no Brasil acontece cinco meses após a apresentação da IA pelo Google, em uma tentativa de entrar na competição de chatbots espertos. Globalmente, a ferramenta foi anunciada em maio, durante o Google I/O, principal evento da companhia no ano.