ChatGPT ‘ganha’ internet e agora tem o Bing como principal buscador

A OpenAI, criadora do chatbot de inteligência artificial (IA) ChatGPT, vai passar a usar o Bing como buscador padrão do ChatGPT. Essa nova funcionalidade está planejada para ser lançada nesta terça-feira, 23, para os assinantes do pacote Plus da ferramenta, além de ser disponibilizada para os usuários da versão gratuita em breve.

Do mesmo jeito que o Bing usa a IA do ChatGPT — a GPT-4 — o chatbot vai usar o buscador para melhorar suas respostas e fornecer informações em tempo real da internet. O objetivo é permitir que o ChatGPT tenha acesso a dados atualizados, já que, até o momento, a IA do chatbot era equipada com informações que iam somente até 2021.

“O ChatGPT agora terá um mecanismo de pesquisa de classe mundial integrado para fornecer respostas mais oportunas e atualizadas com acesso pela web”, disse Yusuf Mehdi, chefe de marketing do consumidor da Microsoft, em uma publicação na internet.

A parceria com da OpenAI com a Microsoft, dona do Bing, foi oficializada no início este ano e permitiu a integração do ChatGPT no buscador, visando melhorar os resultados de pesquisa para os usuários.