Samsung anuncia data de lançamento da versão de testes da One UI 7; veja recursos da nova interface

Os recursos de AI e o novo visual da One UI 7 tem um sistema de notificação reformulado, que foi desenvolvido para simplificar a comunicação e oferecer manuseio fácil na tela de bloqueio do dispositivo. Quem tem a missão de exibir as atividades relevantes e os novos recursos é o Now Bar, que mesmo com o celular bloqueado dispõe de recursos, como Intérprete, Música, Gravação e Cronômetro estarão.

Uma “ferramenta avançada de assistência à escrita”, o usuário resume textos e edita notas com auxílio da IA, corrige ortografia e gramática, é algo que lembra a Apple Intelligence, plataforma de IA da companhia. A transcrição de chamadas tem suporte para 20 idiomas e as ligações e, quando habilitada, é feita automaticamente. Com foco em produtividade, o novo sistema foi integrado ao AI OS, o que permite selecionar textos sem precisar alternar entre aplicativos.