iPhone 17: Apple quer novo smartphone mais fino e com tela maior

O iPhone 16 mal esquentou as prateleiras e novas informações sobre o próximo celular da Apple já surgiram. O design do iPhone 17 e iPhone 17 Pro Max foi projetado com dois materiais: vidro, para suportar o carregamento sem fio, e alumínio no relevo da câmera, de acordo com o site The Information.

iPhone 17 deve ser mais fino e com tela maior. A tendência é que o modelo "plus" seja trocado por um "slim". Foto: Nic Coury/NIC COURY

Outra mudança é o espaço da câmera, que será maior em comparação aos últimos lançamentos. Há, também, expectativa para 2025 de que a Apple fabrique um modelo slim para substituir o plus. Portanto, os novos aparelhos serão mais finos, no entanto com telas maiores – também no modelo padrão. O número esperado é de 6,6 polegadas, saltando de 6,1 polegadas.

Até o iPhone 15 Pro, a gigante da tecnologia fazia a estrutura dos seus celulares de aço inoxidável. No modelo seguinte, o material foi substituído pelo titânio – em uma ação de marketing pesado. Com exceção dos iPhones 3G, 3GS e 5C todos os celulares da Apple tinham alumínio ou vidro na parte traseira.

iPhone dobrável vai se tornar realidade?