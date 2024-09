SpaceX, de Musk, é multada por violar regras de lançamento de foguetes; bilionário critica

A Administração Federal de Aviação, agência reguladora do setor nos EUA, quer multar a SpaceX em US$ 633.009 por supostamente não ter seguido as regras de lançamento. Isso gerou críticas online de Elon Musk, o bilionário fundador da empresa de voos espaciais que Donald Trump disse que consideraria nomear para reduzir as regulamentações federais em um próximo governo.

A Administração Federal de Aviação alega que a SpaceX contornou várias medidas de segurança com as quais a empresa havia concordado quando solicitou licenças de lançamento anteriormente, de acordo com cartas de fiscalização que a agência publicou em seu site.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na tarde de terça-feira,17. Musk, ao responder a uma publicação sobre as multas no X, pareceu sugerir que sua empresa está sendo injustamente visada pelos órgãos reguladores, respondendo "mais guerra judicial". A Administração Federal de Aviação afirma que suas penalidades têm como objetivo garantir que a empresa esteja sendo segura em suas operações.

“A segurança orienta tudo o que fazemos aqui, incluindo a responsabilidade legal pela supervisão da segurança das empresas com licenças de transporte espacial comercial”, disse o advogado-chefe da Administração Federal de Aviação, Marc Nichols, em um comunicado.

As multas propostas pela agência são baseadas em questões técnicas. Ela alega que a SpaceX usou uma sala de controle de lançamento não aprovada sem realizar uma pesquisa de prontidão exigida durante um lançamento em 18 de junho de 2023, o que resultou em uma penalidade civil proposta de US$ 350 mil. Os US$ 283 mil restantes em multas propostas resultam do uso de um local de armazenamento de propelente de foguete não aprovado para uma missão diferente um mês depois.

As duas penalidades se somam a uma penalidade anterior de US$ 175 mil por não fornecer aos reguladores “dados de trajetória de prevenção de colisão” em um lançamento de satélite em 2022, que a Administração Federal de Aviação confirmou ter sido paga posteriormente pela empresa.

Musk manifestou interesse em fazer parte de uma “comissão de eficiência do governo” sob o comando de Trump, com o objetivo de eliminar regulamentações e gastos desnecessários.

Ele sempre teve problemas com reguladores e acionistas na administração de suas várias empresas. Em 2022, Musk foi processado por perdas de investimento na Tesla após um tweet público dizendo que ele havia conseguido financiamento para tornar a fabricante de veículos elétricos privada, embora mais tarde ele tenha sido considerado inocente nesse caso. A SEC também o investigou em relação à aquisição do Twitter, agora chamado de X.

Musk criticou amplamente a regulamentação federal do setor de voos espaciais comerciais, que, segundo ele, é muito lenta e sufoca a inovação.

Em uma apresentação na semana passada na All-In Summit em Los Angeles, Musk disse que sua empresa está aguardando a aprovação regulatória para o próximo voo do Starship, o maior e mais potente foguete da empresa até o momento.

"Realmente não deveria ser possível construir um foguete gigante mais rápido do que o papel pode ser movido de uma mesa para outra", disse Musk. Musk disse que quer que o Starship chegue a Marte em 2026, como parte de sua aspiração de que a humanidade "se torne uma espécie que viaja pelo espaço". O site Space.com informou que a aprovação do próximo voo da Starship não é esperada antes do final de novembro. "Se conseguirmos melhorar a velocidade da regulamentação, poderemos de fato avançar muito mais rápido", disse Musk. "Não se trata de permitir algo inseguro, mas de garantir que o processamento do que é seguro seja feito mais rapidamente do que a construção do foguete, e não mais lentamente."

A questão da regulamentação do setor espacial privado também chamou a atenção dos senadores republicanos Marco Rubio e Rick Scott, da Flórida, que posicionaram a questão como parte de uma competição geopolítica com a Rússia e a China para desenvolver a melhor tecnologia espacial.

Em uma carta enviada na terça-feira ao administrador da Administração Federal de Aviação, Michael Whitaker, Rubio e Scott disseram que “partes interessadas do setor” não especificadas relataram desafios significativos na obtenção de licenças para lançamento ou reentrada de acordo com uma nova regulamentação devido a “requisitos excessivamente específicos, complicados e muitas vezes restritivos”.

Rubio relatou contribuições de campanha de várias das principais empreiteiras de defesa que desenvolvem tecnologia espacial, incluindo Lockheed Martin, Boeing e RTX, de acordo com a OpenSecrets.

Os “prazos de licenciamento da Administração devem acompanhar o ritmo da atividade espacial comercial, e não podemos permitir que problemas de gerenciamento deem à China uma vantagem na corrida de volta à Lua”, escreveram Rubio e Scott.

