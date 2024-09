Musk se sente cada vez mais ameaçado e montou ‘FBI particular’; conheça

Um dia antes de Elon Musk discursar em uma comemoração da futurística picape Cybertruck da Tesla, em novembro de 2023, um homem da Flórida, Paul Overeem, foi preso perto da fábrica da empresa em Austin, Texas, e acusado pelas autoridades de planejar um “evento de acidente em massa” no local. O incidente ganhou as manchetes mais tarde. O que foi menos notado é o que aconteceu no evento da Tesla, que foi realizado na fábrica de Austin.

A segurança foi alertada sobre as ameaças de Overeem e foi totalmente ativada. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada, com cada pessoa sendo examinada com bastante antecedência. Cerca de 40 agentes de segurança da Tesla foram posicionados por toda a sala quando Musk, que dirige a montadora, subiu ao palco. Ele também tinha guarda-costas de sua empresa de segurança privada, a Foundation Security, à disposição.

Musk gasta milhões em sua segurança pessoal Foto: Kenny Holston/NYT

Musk, 53 anos, há muito tempo cultiva um tipo despreocupado, viajando pelo mundo, saindo com magnatas, líderes mundiais e celebridades, e fumando maconha em público. Mas, na vida privada, ele tem se abrigado cada vez mais atrás de uma falange crescente de guarda-costas armados à medida que se torna mais rico, mais famoso e mais franco - e à medida que as ameaças contra ele evoluem. O homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de mais de US$ 240 bilhões, já recebeu ligações e mensagens inofensivas de fãs fervorosos, mas agora lida regularmente com perseguidores e ameaças de morte, de acordo com documentos policiais e registros internos da Tesla. Embora muitas pessoas de destaque enfrentem ameaças, Musk transformou sua proteção pessoal nos últimos anos para lidar com a mudança, expandindo uma segurança pessoal já robusta para além daquilo que outros bilionários fazem.

Musk e suas empresas Tesla e SpaceX pagaram milhões de dólares por ano para alimentar o esquema de segurança, inclusive para a empresa de segurança Gavin de Becker & Associates. Para controlar ainda mais sua proteção, Musk criou a empresa Foundation Security.

Sua equipe agora opera como um “minisserviço secreto”, e ele é vigiado mais como um chefe de estado do que como um executivo de negócios. Musk, que já foi acompanhado por dois guarda-costas, viaja com até 20 profissionais de segurança que aparecem para pesquisar rotas de fuga ou para limpar uma sala antes de ele entrar. Eles geralmente carregam armas e têm um profissional médico a reboque, que recebeu o codinome “Voyager”.

As ameaças à sua segurança fizeram com que Musk se tornasse mais temeroso e seu estilo de vida mais isolado, disseram três pessoas próximas a ele. Ele raramente fica sem guarda-costas - mesmo quando vai ao banheiro no X, sua empresa de mídia social -, de acordo com uma ação judicial de 2023 movida por ex-funcionários sobre o pagamento de indenizações. Em alguns momentos, ele exagerou a gravidade das ameaças, inclusive uma vez dizendo de forma imprecisa que duas pessoas indiciadas em incidentes separados tinham armas.

Na reunião anual de acionistas da Tesla, em junho, Musk disse que achava que as ameaças contra ele estavam ficando mais loucas.

“A probabilidade de um maníaco homicida tentar te matar é proporcional ao número de maníacos homicidas que ouvem seu nome”, disse ele. “Então, eles ouvem muito o meu nome - eu pensava: ‘OK, estou na lista’.” Ele acrescentou que isso o forçou a ser mais reservado com o público. A maneira como Musk vive agora é diferente de outras pessoas ultra-ricas. Warren E. Buffett, que tem um patrimônio de mais de US$ 145 bilhões, empregou apenas um guarda-costas pessoal durante muitos anos. (Não está claro quantos guarda-costas ele tem agora; sua porta-voz disse que a Berkshire Hathaway, a empresa de Buffett, usava várias empresas de segurança). O antecessor de Musk no X, Jack Dorsey, frequentemente andava quilômetros por São Francisco sem guarda-costas.

Neste ano, a Tesla divulgou em seus registros, pela primeira vez, que pagou US$ 2,4 milhões por uma parte da proteção de Musk em 2023. Ela pagou US$ 500 mil nos dois primeiros meses de 2024, mais de cinco vezes a média gasta a cada dois meses em 2019, segundo documentos da Tesla. De 2015 a 2018, Musk gastou em média US$ 145 mil por mês em segurança, de acordo com faturas e recibos vistos pelo Times.

Em contraste, a Apple gastou US$ 820 mil no ano passado para proteger seu chefe-executivo, Tim Cook, enquanto a Amazon desembolsa US$ 1,6 milhão por ano para proteger seu fundador, Jeff Bezos. Uma das poucas empresas que gastam mais é a Meta, que alocou US$ 23,4 milhões no ano passado para a segurança de seu executivo principal, Mark Zuckerberg, conforme mostram os registros.

O Times compilou detalhes da segurança de Musk, que não haviam sido relatados anteriormente, a partir de centenas de páginas de documentos da Tesla, documentos da polícia e do governo local obtidos por meio de solicitações de registros públicos, registros estaduais da empresa de segurança do SMusk, gravações de áudio, documentos judiciais e registros da Comissão de Valores Mobiliários. O Times não incluiu detalhes sobre as localizações de Musk. Os documentos da Tesla faziam parte de um conjunto de registros e dados obtidos pelo jornal alemão Handelsblatt de Lukasz Krupski, ex-funcionário da Tesla. As pessoas próximas a Musk falaram sob condição de anonimato para não arriscar seus empregos ou relacionamentos com ele e com a Tesla. Musk, seu advogado e representantes da Tesla e da SpaceX não retornaram aos pedidos de comentários.

Comportamento relaxado

Musk já trabalhou informalmente, deixando as chaves no carro e indo embora, e não queria guarda-costas, disseram pessoas próximas a ele. Mas, à medida que seu perfil crescia, a diretoria da Tesla exigiu que ele contratasse segurança pessoal.

Em 2014, Musk tinha guarda-costas da Gavin de Becker & Associates (GDBA), uma empresa dirigida por Gavin de Becker, que transformou um emprego como assistente de Elizabeth Taylor e um trabalho para o Departamento de Justiça em uma carreira de proteção de celebridades e investigação de alvos para clientes de alto nível. Entre os clientes da empresa estão Bezos e a cantora Cher.

Em alta Link Entenda o fracasso da Alexa, assistente da Amazon, na nova era da IA Sabe o que é computação analógica? Ela pode indicar caminho mais sustentável para a IA Quando Musk viajava a trabalho, um grupo rotativo de guarda-costas da GDBA, a maioria com experiência militar, o acompanhava aonde quer que fosse. O preço desses serviços geralmente chegava a seis dígitos por mês. Em janeiro de 2016, quando Musk visitou México, Hong Kong, Londres, Paris, Israel e Texas, a conta de Becker foi de US$ 163.674,59. O custo foi dividido entre a SpaceX, Tesla e Musk. Os guarda-costas frequentemente levavam recados para e pagavam despesas pessoais para minimizar o tempo que Musk passava em público. Eles lavavam seu carro, pegavam sua roupa suja e, certa vez, deram uma gorjeta de US$ 80 a um barman em Londres por manter o bar aberto após o expediente. Eles também compraram sombreros e fogos de artifício para uma comemoração de Ano Novo de 2015 em Puerto Vallarta, México, e pagaram uma conta de hotel de US$ 22.445,72 para a família e a equipe do Musk em um hotel de luxo em Hong Kong em janeiro de 2016. A equipe da GDBA também ajudou Musk com “avaliações de ameaças” a um custo de mais de US$ 400 por hora para um consultor sênior, além de pesquisar pessoas classificadas como “perseguidores inadequados”, de acordo com os documentos. A empresa também tinha como alvo alguém que evitava Musk: Stu Grossman, proprietário do endereço de internet tesla.com. Grossman, engenheiro sênior de uma empresa de redes, havia adquirido o nome de domínio antes da fundação da Tesla. Musk queria comprá-lo, mas Grossman não tinha pressa em vender.

Em 2015, disse Grossman, ele foi visitado duas vezes em sua casa em São Francisco e uma vez fora de um restaurante por investigadores particulares que disseram trabalhar para Musk.

“Elon quer que você saiba que ele gostaria de ter notícias suas”, disse o investigador do lado de fora do restaurante, de acordo com Grossman. Ele acabou concordando em vender o tesla.com para a empresa por um preço não revelado.

Prazer em conhecê-lo

Pessoas aleatórias que tentaram entrar em contato com Musk não tiveram sucesso. Uma mulher deixou uma mensagem de voz de dois minutos há alguns anos em uma das empresas de Musk, referindo-se a ele como “papai Musk” e afirmando que eles haviam conversado telepaticamente no último ano.

“Mal posso esperar para que você me peça em casamento no espaço sideral em nossa estação”, disse ela.

Em 2022, Musk tinha uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões. Sua fama havia disparado quando a Tesla dominou o mercado de veículos elétricos e a SpaceX levou astronautas ao espaço para a Nasa. Isso alimentou suas preocupações com a segurança, disseram três pessoas próximas a ele.

Ele recebeu ameaças internacionais, incluindo uma que ele postou no X naquela primavera de Dmitry Rogozin, um funcionário do governo russo. Rogozin avisou Musk que “você será responsabilizado” por ajudar os militares ucranianos com seu serviço de internet via satélite Starlink na guerra com a Rússia, de acordo com as postagens de Musk.

“Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecê-lo”, postou Musk mais tarde.

Em outubro de 2022, Musk comprou o Twitter, se colocando ainda mais sob os holofotes. Em dezembro daquele ano, ele suspendeu a conta de um estudante universitário que rastreava seu jato particular, juntamente com mais de 24 outras contas, alegando que eram “basicamente coordenadas de assassinato”. Posteriormente, ele restabeleceu algumas das contas.

Musk passou a tomar as operações de segurança em suas próprias mãos. Em 2016, Jared Birchall, que administra o escritório da família de Musk, registrou a Foundation Security na Califórnia. A empresa parecia ser uma câmara de compensação para os pagamentos de segurança de Musk, com a empresa executando as operações. Ela foi dissolvida em fevereiro de 2022.

A fundação privada de Musk também registrou uma Foundation Security no Texas, embora não esteja claro quando o registro foi feito. A empresa foi descrita como uma “empresa privada com equipe de segurança interna”. Musk é fã dos romances de ficção científica “Fundação”, de Isaac Asimov, de onde provavelmente tirou o nome da empresa.

A Foundation Security é administrada em parte por Justin Riblet, um ex-sargento de armas das forças especiais do Exército, que trabalhou anteriormente para a GDBA, de acordo com os documentos e a página de Riblet no LinkedIn. Ele se recusou a comentar.

Neste ano, a Tesla reportou pela primeira vez que havia firmado um acordo com uma empresa de segurança de propriedade de Musk “para fornecer serviços de segurança relativos a ele”. O nome da empresa não foi citado. Não está claro por que a Tesla não informou as despesas anteriormente, uma vez que as empresas públicas são obrigadas a divulgar a maioria das relações comerciais com entidades de propriedade de seus principais executivos.

A Tesla tem suas próprias operações de segurança, incluindo uma unidade de inteligência para investigações e a capacidade de voar com drones sobre instalações e eventos, disseram duas pessoas familiarizadas com a empresa.

A segurança crescente tem limitado os movimentos de Musk. No Burning Man, o festival anual de arte e música ao ar livre em Nevada, ele fica quase sempre perto de seu acampamento. Nas festas, os guarda-costas varrem a área com antecedência e procuram por qualquer pessoa que não esteja em uma lista aprovada.

Nível de perigo

As ameaças contra Musk parecem estar aumentando. Desde que a Tesla abriu sua fábrica em Austin, no início de 2022, a polícia de Travis respondeu a oito incidentes de “ameaça terrorista” no local, com pelo menos dois dirigidos diretamente a Musk.

Em contrapartida, a polícia respondeu a cinco incidentes de ameaça terrorista na última década na fábrica da Tesla em Fremont, Califórnia.

Overeem, que foi preso em Austin em novembro antes de chegar à fábrica da Tesla, publicou mensagens ameaçadoras em um bate-papo em grupo do Instagram sobre o evento da Cybertruck, onde Musk falaria, de acordo com documentos do tribunal do condado de Travis.

“Se eu estou dizendo que vou matar pessoas, então você deve levar isso a sério”, escreveu ele em uma mensagem, de acordo com os documentos.

A segurança de Musk e da Tesla levou a ameaça a sério e tratou disso ao planejar o evento Cybertruck. A Tesla também alertou as autoridades policiais, segundo os documentos do tribunal. Um júri condenou Overeem por crime de ameaça terrorista. Ele está em liberdade sob uma fiança de US$ 200 mil, e as condições do acordo exigem que ele fique a 200 metros de distância de Musk e de Shivon Zilis, executiva da Neuralink, uma das empresas de Musk. Zilis também é mãe de alguns dos filhos do Sr. Musk.

Em um incidente separado em janeiro, Justin McCauley, 32, ex-funcionário da Tesla, publicou no X: “@JoeBiden @X @Tesla @Elonmusk, estou planejando matar todos vocês”.

A esposa de McCauley, que estava em Minnesota, ligou para a polícia depois que ele lhe disse que estava indo para o Texas e nunca mais voltaria, segundo os registros. A polícia de Travis rastreou o carro de McCauley e o prendeu em janeiro perto da fábrica da Tesla em Austin. Ele foi condenado por pelo júri sob a acusação de fazer uma ameaça terrorista e foi liberado sob fiança.

Rick Cofer, advogado que representa Overeem e McCauley, disse que não estava autorizado a falar sobre os casos, mas que o comportamento que normalmente é classificado como criminoso ou ameaçador “muitas vezes pode ser atribuído a sintomas de saúde mental não tratados”.

Em uma aparente referência a esses incidentes, Musk postou no X em julho, após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald J. Trump.

“Tempos perigosos à frente”, escreveu ele. “Duas pessoas (em ocasiões separadas) já tentaram me matar nos últimos 8 meses.” Ele disse que ambos tinham armas, embora os documentos do tribunal mostrem que nem Overeem nem McCauley foram presos com armas.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.