Spotify vai vender ingressos para shows diretamente na plataforma

O Spotify deve entrar no mercado de vendas de ingressos para shows em breve — e não serão apresentações online. O streaming de áudio está testando um novo site para oferecer uma pré-venda de tickets diretamente para o público, baseado nos artistas que estão na plataforma.

A venda de ingressos, porém, não será exclusiva do Spotify. Em parceria com outras empresas, o streaming terá uma cota de pré-venda que, quando esgotados, vão direcionar os fãs para outros sites de compra. No teste, a companhia de Daniel Ek está promovendo shows de sete artistas nos Estados Unidos: Annie DiRusso, Tokimonsta, Osees, Dirty Honey, Limbeck, Crows e Four Years Strong.

Site de vendas de ingresso do Spotify já mostra alguns shows disponíveis Foto: Spotify

Segundo o site TechCrunch, a empresa não confirmou se o produto vai ser implementado ou quando pode começar a vender ingressos.

“No Spotify, testamos rotineiramente novos produtos e ideias para melhorar nossa experiência com o usuário. Alguns deles acabam pavimentando o caminho para nossa experiência mais ampla e outros servem apenas como aprendizados importantes”, explicou a empresa. “O Tickets.spotify.com é nosso teste mais recente. Não temos mais notícias para compartilhar sobre planos futuros no momento”.

O site, que está disponível para o público, vincula a conta do Spotify do usuário com o mesmo login, para fazer parte de uma só plataforma. No teste, não é possível fazer a compra de ingressos pelo app.