Starship, foguetão de Musk, faz voo teste com presença de Trump, mas não repete sucesso; veja vídeo

No voo, o propulsor se separou do Starship às 19h02, com pouco menos de 3 minutos de voo, a uma altitude de 68 quilômetros. O Heavy Booster não conseguiu ser recapturado e fez um pouso no Golfo do México às 19h07, cerca de 7 minutos após o lançamento. O Starship fez seu pouso no Oceano Índico às 20h05, 1 hora e 5 minutos após deixar a base de lançamento no Texas.

Esse foi o segundo teste em que a SpaceX tentou fazer o Heavy Booster retornar à Starbase - a empresa já conseguiu realizar seu primeiro voo completo, com entrada e saída de órbita e recuperação do booster do foguete. Nas primeiras tentativas, o motor conseguiu retornar à Terra, mas a plataforma de recaptura não foi testada.

O retorno do propulsor é importante dentro das ambições da SpaceX. Para o Starship, é fundamental que o Heavy Booster possa ser reutilizado e a ideia original é que ele possa retornar para o mesmo ponto em que partiu.