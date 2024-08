Turquia libera acesso ao Instagram no país depois de mais de uma semana de bloqueio

A Turquia restabeleceu o acesso ao Instagram na noite de sábado, 10, após mais de uma semana de bloqueio em todo o país.

A Autoridade de Tecnologias de Informação e Comunicação barrou o acesso ao Instagram em 2 de agosto sem fornecer um motivo específico. Mais tarde, funcionários do governo disseram que a proibição foi imposta porque a plataforma da rede social não cumpriu as leis turcas.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, falando durante uma coletiva de imprensa em Ancara, Turquia, em maio de 2024. Foto: Burhan Ozbilici/AP

PUBLICIDADE “Em nossas conversas com as autoridades do Instagram, tivemos a garantia de que nossas solicitações seriam atendidas, especialmente, aquelas relacionadas a atividades criminosas, e recebemos a promessa de que trabalharíamos juntos em um meio de censurar os usuários”, escreveu Abdulkadir Uraloglu, ministro de transportes e infraestrutura da Turquia, no X, no sábado. Ele acrescentou que todas as contas pertencentes a organizações “terroristas” seriam banidas e todo o conteúdo que promovesse essas organizações seria removido, destacando o PKK, o PYD e a FETO.

O PKK, ou Partido dos Trabalhadores do Curdistão, é um grupo fora da lei que tem travado uma insurgência de décadas na Turquia para estabelecer uma região autônoma no sudeste do país. O PYD é uma organização política curda síria que as autoridades turcas afirmam ser um braço do PKK. FETO é o movimento liderado por Fethullah Gulen, ex-aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan, que o governo culpa por uma tentativa fracassada de golpe em 2016.

Uraloglu explicou em um vídeo também publicado no X, que a plataforma tinha que “estabelecer a conformidade com a lei turca e que, nos casos em que a lei fosse violada, haveria uma intervenção rápida e eficaz”.

O Instagram tem mais de 57 milhões de usuários na Turquia, um país com 85 milhões de habitantes, de acordo com a We Are Social Media, uma empresa de notícias de marketing digital com sede em Nova York.

A Associação de Operadores de Comércio Eletrônico estima que o Instagram e outras plataformas de rede social geram, por dia, cerca de 930 milhões de liras turcas (US$ 27 milhões) em comércio eletrônico./AP

