UE aperta escrutínio e quer acabar com ‘farra’ das gigantes de tecnologia

Se 2024 já parece um annus horribilis para as grandes empresas de tecnologia na União Europeia, os próximos meses podem ser um inverno de descontentamento, já que o bloco utiliza um novo arsenal jurídico fortificado para colocar os titãs online sob controle.

Desde agosto de 2023, as maiores plataformas digitais do mundo têm enfrentado as regulamentações tecnológicas mais rigorosas da União Europeia - que não mostra sinais de desaceleração em sua aplicação.

União Europeia pressiona ações reguladoras das principais redes sociais Foto: bongkarn/Adobe Stock

PUBLICIDADE Bruxelas obteve sua primeira grande vitória depois de forçar o TikTok a remover permanentemente um recurso “viciante” de um aplicativo derivado na Europa em agosto, um ano depois que as regras de moderação de conteúdo da Lei de Serviços Digitais (DSA) do bloco começaram a ser aplicadas. Isso seguiu a um período de sete dias, no início de junho, em que Bruxelas emitiu decisões consecutivas visando a Apple, a Meta e a Microsoft.

E ainda há mais por vir antes do final de 2024, dizem as autoridades.

As medidas da UE se devem a duas leis, a DSA - que obriga as empresas a policiar o conteúdo online - e sua lei de concorrência irmã, a Digital Markets Act (DMA) - que fornece às grandes empresas de tecnologia uma lista do que elas podem e não podem fazer nos negócios.

Desde que as restrições do DMA entraram em vigor, em março, a UE pressionou a Apple a recuar em uma disputa com a Epic Games, fabricante do jogo Fortnite, sobre uma loja de aplicativos de jogos.

“A Comissão Europeia está fazendo o trabalho: está implementando o DMA com recursos limitados e em um curto espaço de tempo em comparação com os longos casos de concorrência”, disse a legisladora da UE Stephanie Yon-Courtin, que se concentra em questões digitais.

Jan Penfrat, consultor sênior de políticas do grupo de direitos online EDRi, diz que as mudanças já são visíveis: o DSA dá aos usuários o “direito de reclamar” quando o conteúdo é removido ou as contas são suspensas, ou o DMA permite que eles selecionem navegadores e mecanismos de pesquisa por meio de telas de escolha.

“Isso é apenas o começo”, disse Penfrat.

Ele observou, por exemplo, que a EDRi e outros grupos compilaram em julho uma lista de áreas em que a Apple não segue o DMA. “Esperamos que a comissão também vá atrás dessas áreas com o tempo”, disse Penfrat à AFP.

Testes de alto nível

A Apple é o maior espinho no lado da UE como principal crítica do DMA, alegando que coloca em risco a segurança dos usuários.

Em junho, a fabricante do iPhone se tornou a primeira empresa a enfrentar acusações formais de violação das regras do DMA e poderá enfrentar multas pesadas, a menos que resolva as acusações.

A Apple anunciou mudanças na App Store em 8 de agosto para estar em conformidade com o DMA, embora as empresas de tecnologia menores da Coalition for App Fairness as tenham classificado como “confusas”. A UE está agora avaliando os planos da Apple.

Ainda é muito cedo para dizer se a Apple se alinhará sem a mão pesada da UE, mas uma coisa é certa: Bruxelas está pronta para a briga.

Outro teste de alto nível dos novos poderes do bloco será o X, com os reguladores decidindo, já em setembro, se o antigo Twitter deve ser obrigado a cumprir o DMA.

Penfrat, da EDRi, acusou a Apple de fazer propaganda do medo, culpando a UE pelo fato de certos recursos não chegarem ao bloco, a fim de “pressionar a comissão para que não seja muito dura na aplicação da lei”.

Aumento da pressão

Além da Apple, as grandes empresas de tecnologia não estão satisfeitas com a ação do DMA até o momento.

“Em vez de anunciar possíveis medidas punitivas com postura política, essas investigações no âmbito da DMA deveriam se concentrar na promoção de um diálogo aberto entre a Comissão Europeia e as empresas envolvidas”, disse Daniel Friedlaender à AFP, chefe do grupo de lobby tecnológico CCIA Europe.

Sem se deixar abater, Bruxelas está aumentando a pressão.

Além das possíveis novas restrições da DMA sobre o X, a UE poderia em breve adicionar o Telegram à sua lista de plataformas “muito grandes”, como o WhatsApp, que enfrentam as regras mais rigorosas da DSA.

Bruxelas não quer que nenhum canto da esfera digital fique intocado.

Isso inclui a área crítica da inteligência artificial, com a UE atualmente analisando acordos entre gigantes e desenvolvedores de IA generativa, como a Microsoft e sua parceria de US$ 13 bilhões com a OpenAI, fabricante do ChatGPT.

