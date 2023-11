Apple tem queda nas vendas e empresa entra em mais prolongada baixa em uma década

THE NEW YORK TIMES - Em um momento em que as maiores empresas do setor de tecnologia estão se recuperando de uma queda pós-pandemia, a Apple está sofrendo a baixa mais prolongada nas vendas em mais de uma década.

Na quinta-feira 2, a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo disse que as vendas caíram 1%, para US$ 89,5 bilhões, no trimestre encerrado em setembro, em relação ao ano passado, pondo fim a um ano fiscal em que registrou quedas nas vendas em todos os trimestres. A companhia informou que os lucros aumentaram 11%, para US$ 22,96 bilhões.

O negócio mais importante da Apple, o iPhone, se recuperou no mês passado com o lançamento de quatro novos aparelhos, o que aumentou as vendas em 3%, para US$ 43,81 bilhões, em relação ao ano passado. E as vendas de software e serviços da empresa, como o Apple Music e o armazenamento em nuvem, aumentaram 16%, para US$ 22,31 bilhões.

Mas as vendas caíram para a maioria dos outros negócios da empresa, incluindo o Mac, o iPad, o Apple Watch e os AirPods. As vendas totais de produtos caíram 5%, para US$ 67,18 bilhões.

Venda de iPhones e de serviços ajudaram a melhorar resultados financeiros da Apple Foto: AP Photo/Brittany Peterson

Os resultados superaram as expectativas do mercado financeiro de US$ 89,34 bilhões em vendas e US$ 21,77 bilhões em lucros. A empresa disse que esperava que as vendas no trimestre atual fossem semelhantes às do mesmo período do ano anterior, decepcionando Wall Street, que havia projetado que as vendas aumentariam em relação ao ano anterior.

As ações da Apple caíram 11% em relação ao seu pico neste verão e caíram mais de 3% nas negociações após o expediente na quinta-feira.

Desafios para a Apple

Tim Cook, presidente executivo da Apple, enfrenta uma série de desafios no próximo ano. Após um aumento na demanda por novos iPhones 5G, as operadoras sem fio estão relatando uma desaceleração no número de pessoas que compram novos smartphones nos Estados Unidos, o maior mercado da Apple, de acordo com a Arete Research, uma empresa de pesquisa de investimentos.

A empresa disse que as restrições de fornecimento do iPhone 15 em setembro reduziram as vendas durante o mês, mas que os suprimentos estavam melhorando e seriam capazes de atender à demanda no trimestre atual.

Na China, a Apple está enfrentando uma concorrência renovada da Huawei no setor de smartphones de luxo. A fabricante chinesa de smartphones foi prejudicada nos últimos anos pelas restrições dos EUA em seu acesso à tecnologia 5G e ao software Android, mas em agosto revelou um smartphone verde-jade, o Mate 60 Pro, que tem os mesmos recursos de muitos iPhones. Seu lançamento foi seguido pela orientação do governo chinês para que os funcionários de algumas agências governamentais parassem de usar iPhones para trabalhar.

As vendas do novo carro-chefe da Apple, o iPhone, caíram 4,5% durante as últimas semanas de setembro em relação ao ano passado, de acordo com a Counterpoint Research, que analisa o mercado de smartphones. A queda foi um resultado da desaceleração mais ampla dos gastos dos consumidores na China, disse a empresa.

No mês passado, a China ampliou seu desafio aos negócios da Apple, lançando uma revisão regulatória da maior fabricante de iPhone da empresa, a Foxconn de Taiwan. A fabricante está enfrentando uma auditoria fiscal e sendo investigada sobre sua conformidade com as regulamentações de uso do solo. O exame minucioso ocorre no momento em que Terry Gou, fundador da Foxconn, concorre à presidência de Taiwan em uma campanha que pode impulsionar o partido governista, que se opõe a laços mais estreitos com Pequim.

Cook viajou à China no mês passado em uma visita não anunciada que incluiu paradas em uma loja da Apple, uma visita à fábrica da Luxshare Precision, uma fabricante chinesa de iPhone, e uma reunião com Wang Wentao, ministro do comércio do país.

“Eu não poderia estar mais animado com as interações que tive com clientes e funcionários”, disse Cook durante uma ligação com analistas na quinta-feira. Ele disse que os negócios da empresa na China continuaram fortes, acrescentando que o negócio do iPhone estabeleceu um recorde na China continental durante os três meses encerrados em setembro.

Boom da IA

O setor de tecnologia em geral foi impulsionado pelo entusiasmo com a inteligência artificial generativa. No mês passado, a Microsoft informou que os investimentos em IA estavam começando a ajudar as vendas de seu negócio de computação em nuvem. A empresa controladora do Google, a Alphabet, que investiu pesadamente em IA, decepcionou os investidores, que esperavam um aumento maior nas vendas. A Amazon e a Meta, empresa controladora do Facebook, também enfatizaram seus investimentos nessa área.

Na quinta-feira, Cook disse que a empresa estava investindo em IA generativa, mas que era improvável que fornecesse detalhes até que tivesse um produto para colocar no mercado. “Faremos isso de forma responsável e, com o passar do tempo, vocês verão avanços nos produtos em que essas tecnologias estão no centro”, disse Cook.

Ao olhar para o próximo ano, grande parte do foco da empresa se voltará para o lançamento de seu primeiro grande produto novo desde 2014: óculos de alta tecnologia que misturam o mundo real com a realidade virtual. O dispositivo de US$ 3,5 mil, o Vision Pro, tem o potencial de fornecer um novo fluxo de receita em um momento em que as vendas de seus outros produtos diminuíram. Os analistas projetam que a Apple venderá menos de meio milhão de unidades.

A empresa também está concentrada em reavivar as vendas de seus iPads e Macs. Na segunda-feira, a Apple revelou novos MacBook Pros e iMacs com processadores mais velozes e incentivou os clientes com Macs mais antigos a fazer um upgrade. As vendas de Macs caíram 27%, para US$ 29,36 bilhões, no último ano fiscal. / TRADUÇÃO POR LUIS FILIPE SANTOS