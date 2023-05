WhatsApp ‘imita’ Telegram e vai permitir compartilhar contatos sem número de telefone

O WhatsApp está testando um novo recurso para configurar nome de usuário na conta — um username semelhante a uma rede social ou ao Telegram, mensageiro concorrente do serviço da Meta —, segundo o site especializado WaBetainfo. A partir da nova ferramenta, o usuário não precisará do número de telefone para encontrar um contato, também poderá encontrá-lo procurando pelo nome de usuário no aplicativo.

A novidade faz parte da nova atualização beta do aplicativo para Android, que o site teve acesso, e deve ser disponibilizada para todos os usuários em uma atualização futura. Na última atualização beta do WhatsApp para Android 2.23.11.15 na Google Play Store, segundo informou o WaBetainfo, o novo recurso permite que o utilizador escolha um nome de usuário exclusivo para sua conta. A imagem prévia divulgada pelo site mostra que ele deve estar disponível em “Configurações do WhatsApp” > “Perfil”.

De acordo com o WaBetainfo, como o recurso ainda está em desenvolvimento, ainda não há detalhes de como vai funcionar, mas é possível que o usuário tenha a possibilidade de entrar em contato com outras contas de forma privada, sem mostrar seu número de telefone. O que já é uma certeza, segundo o site, é que essas conversas também serão protegidas com criptografia de ponta a ponta.