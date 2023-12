THE WASHINGTON POST – A conta do teórico da conspiração Alex Jones foi restaurada no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, no domingo, 10, depois que o proprietário Elon Musk conduziu uma pesquisa entre os seguidores no sábado, 9, e declarou: “O povo falou e assim será”.

“Isso será ruim financeiramente para o X, mas princípios são mais importantes do que dinheiro”, acrescentou.

Essa é a reversão de uma decisão de 2018 da antiga administração da plataforma de mídia social de banir Jones depois que ele promoveu discursos de ódio e teorias da conspiração antissemitas e elevou vozes extremistas.

No sábado, Musk perguntou aos seus seguidores, em uma enquete não científica, se Jones – que alegou falsamente que o assassinato em massa da escola Sandy Hook em 2012 foi “encenado” – deveria regressar. Em um vídeo, Jones também pediu a seus seguidores que votassem por seu retorno. O resultado da enquete foi que 70% dos que responderam disseram que sim.

Musk, que apoiou teorias de conspiração na plataforma desde que a comprou em 2022, havia apoiado anteriormente o banimento de Jones. Na publicação anunciando a mudança, Musk disse que ainda discorda “veementemente” de Jones sobre Sandy Hook, mas justificou sua decisão com base em liberdade de expressão.

Jones chamou o assassinato em massa de 14 de dezembro de 2012, em Newtown, Connecticut - que custou a vida de 20 crianças e seis educadores - um “evento encenado” planejado para trazer leis mais rígidas sobre armas. Seu primeiro movimento depois que sua conta no X foi restabelecida no domingo foi republicar uma mensagem de Andrew Tate, um influenciador acusado de estupro e tráfico de pessoas, que deu as boas-vindas a Jones de volta ao site de mídia social.

Jones, um provocador de longa data e proprietário do site de extrema direita Infowars, ainda está banido de outros grandes sites de mídia social. O Infowars também ainda está banido pelo X.

Teórico da conspiração de extrema direita Alex Jones teve conta restaurada por Musk no X, antigo Twitter. Foto: Olivier Douliery/AFP

Na sequência de uma tempestade que Musk desencadeou em novembro ao amplificar discurso antissemita, e de um relatório de vigilância dos meios de comunicação de que anúncios corporativos estavam aparecendo juntamente com discursos de ódio, grandes anunciantes como a Disney, a IBM e a Apple abandonaram a plataforma. Mais tarde, Musk se desculpou por um tweet antissemita, mas não antes de lançar um discurso cheio de palavrão ofensivo contra os anunciantes que tiraram seu dinheiro do X..

Essa controvérsia foi apenas o mais recente incidente no aumento do discurso de extrema direita no X, depois que a plataforma afrouxou drasticamente suas regras de moderação de conteúdo. E Musk – também CEO da Tesla e da Space X – restabeleceu as contas de alguns membros anteriormente banidos, como o ex-presidente Donald Trump e Kanye West.

A reviravolta de Musk em relação a Jones, que ocorre pouco antes do aniversário do assassinato em massa de Sandy Hook, provavelmente irá piorar ainda mais o relacionamento da empresa financeiramente abalada com os anunciantes.

Alguns fãs de Jones confrontaram fisicamente os parentes enlutados. Outros chamaram os pais das vítimas de “atores” que alegaram falsamente ter filhos. Alguns pais tiveram que se mudar depois de sofrerem assédio e ameaças.

As famílias processaram Jones com sucesso e os tribunais já concederam cerca de US$ 1,5 bilhão em indenizações. Jones, que tem evitado pagamentos, tentou então pedir falência pessoal, sem sucesso.

No mês passado, as famílias ofereceram a Jones um acordo para liquidar a dívida por apenas cerca de 6% do que ele devia.