THE NEW YORK TIMES - Elon Musk criticou marcas que retiraram sua publicidade do X, antigo Twitter, depois que ele endossou uma teoria da conspiração antissemita na rede social.

Musk pediu desculpas pela postagem no DealBook Summit, em Nova York, na quarta-feira, 29, mas disse que os anunciantes estavam tentando “chantageá-lo”. Sua mensagem para essas marcas foi simples: “Não anuncie”. Ele usou palavrões várias vezes para enfatizar seu ponto.

Cerca de 200 grandes anunciantes, incluindo The Walt Disney, Apple e IBM, pararam de gastar no X depois que Musk concordou com uma publicação que acusava as comunidades judaicas de promoverem o “ódio contra os brancos que afirmam querer que as pessoas parem de usar contra eles”.

Se o congelamento continuar, poderá acabar custando à empresa até US$ 75 milhões neste trimestre, de acordo com documentos internos vistos pelo The New York Times.

Embora Musk tenha reconhecido que um boicote prolongado poderia levar o X à falência, ele sugeriu que o público culparia as marcas, e não ele, pelo seu colapso.

Elon Musk durante entrevista no DealBook Summit, em Nova York. Foto: Haiyun Jiang/The New York Times

Continua após a publicidade

Musk destacou Bob Iger, o CEO da Disney, que disse no evento mais cedo que “a associação com essa posição, e Elon Musk, e X não foi necessariamente positiva para nós”.

Musk disse que, em retrospecto, ele não deveria ter respondido àquela postagem específica e “deveria ter escrito mais detalhadamente o que eu quis dizer”.

Ele acrescentou: “Entreguei uma arma carregada para aqueles que me odeiam e para aqueles que são antissemitas e por isso eu lamento muito”.

Bancos de investimento com dívidas de bilhões que ajudaram a permitir a compra por Musk da empresa no ano passado provavelmente não ficarão felizes com a postura agressiva de Musk. A publicidade é responsável pela maior parte da receita do X, e Musk contratou uma veterana do setor, Linda Yaccarino, para ajudar a consertar os laços com grandes marcas. Yaccarino estava na plateia quando ele fez esses comentários.