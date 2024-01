THE WASHINGTON POST - A sósia gerada por inteligência artificial (IA) de Sophie Dee tem uma personalidade brilhante: animada, curiosa, ansiosa para agradar. Ela nunca dorme ou tira férias, e até cria selfies falsas que fazem Dee parecer mais jovem, mais corpulenta e sem as manchas da idade.

Mas Dee, uma criadora de conteúdo adulto em Las Vegas, EUA, não vê a “SophieAI” como uma ameaça. O chatbot gerador de imagens, treinado para imitar sua aparência e fala, faz com que ela ganhe dinheiro com cada fã que o usa, a partir de US$ 5 por mês. Depois de 20 anos no ramo da pornografia, Dee, 39, disse que está feliz em terceirizar parte de sua identidade para obter um fluxo de receita menos exigente.

“Modelos, especialmente modelos adultos, são como atletas de certa forma. Durante nossos anos de pornografia, não recebemos benefícios residuais, não há plano de saúde, você só recebe um cheque e nunca sabe quando vai acabar”, diz Dee. “Agora sinto que, com a IA, posso continuar. Mesmo que eu decida parar um dia de filmar coisas adultas, ela pode continuar.”

Sophie Dee criou seu próprio bot para prolongar sua carreira no mercado da pornografia Foto: Mikayla Whitmore/The Washington Post

Nova tendência

Os primeiros chatbots e geradores de imagens foram projetados como ferramentas simples e generalistas, com pouca ou nenhuma personalidade e um estilo de fala “limpinho”. Mas a mais recente onda de IA está sendo criada para imitar pessoas específicas, adotando seus rostos e padrões de fala para anunciar simulações misteriosas que, segundo os promotores, estão sempre disponíveis e nunca podem morrer.

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, vai lançar chatbots baseados em estrelas do mainstream, como Snoop Dogg, Paris Hilton e o youtuber MrBeast, cada um com um nome e uma personalidade inventados. Kendall Jenner, por exemplo, é “Billie”, uma “companheira de viagem ou morte”.

Continua após a publicidade

Outra startup, a Soul Machines, tem um elenco semelhante de “celebridades digitais” que oferecem “envolvimento individual em escala global”. Uma delas, uma versão 50 anos mais jovem da lenda do golfe Jack Nicklaus, de 83 anos, fala “vários idiomas em sua própria voz”, disse a empresa.

A banda de rock clássico KISS encerrou sua última turnê de despedida em dezembro passado com a estreia de quatro avatares digitais “imortais”, criados com base em imagens capturadas por movimento, que continuarão a tocar os sucessos da banda para o público ao vivo - e permitirão que os membros humanos (e aposentados) da banda permaneçam “eternamente jovens e eternamente icônicos”.

As imitações feitas por computador não exigem que a pessoa ainda esteja viva. O HereAfter AI, um bot de “memória interativa”, usa entrevistas gravadas de pessoas mortas para gerar respostas automáticas em suas vozes para seus entes queridos em luto. O aplicativo de meditação Calm agora oferece uma história para dormir com a voz gerada por IA do ator Jimmy Stewart, morto há muito tempo.

Pioneirismo da pornografia

Alguns dos primeiros participantes desse estranho setor, no entanto, virão do setor pornográfico, que há muito tempo é um dos principais catalisadores da inovação tecnológica, das fitas VHS à TV a cabo e à própria internet. Em outras palavras, novas questões cruciais sobre identidade e autenticidade na era da IA podem ser resolvidas primeiro com ferramentas explícitas como a SophieAI. “Na história da tecnologia de comunicação, o sexo parece ser o aplicativo matador mais duradouro”, informou o New York Times em 1994.

Stacy Torres, pesquisadora da Universidade da Califórnia, EUA, que estuda o isolamento social e a interação tecnológica, disse que não é surpresa que as estrelas pornôs e outros criadores estejam atribuindo tarefas à IA.

Mas ela também teme que isso possa ensinar as pessoas a esperar a “gratificação instantânea” da comunicação sob demanda, na qual um lado está sempre ansioso e acessível, e sob o controle total do outro.

Continua após a publicidade

Chatbot de Dee gera texto e imagens apimentadas da influenciadora Foto: Mikayla Whitmore/The Washington Post

Dee trabalha no setor de entretenimento adulto desde 2004, passando de revistas masculinas britânicas a filmagens pornográficas em Los Angeles, EUA, e ao serviço de assinatura OnlyFans. No ano passado, a Forbes informou que ela ganhava US$ 200 mil por mês com assinaturas do OnlyFans e pagamentos de fãs, embora ela tenha dito que a receita do OnlyFans diminuiu desde então.

Ansiosa para começar uma família após seu casamento no início deste ano, Dee viu a mudança para modelos de IA como uma forma de se libertar da rotina incansável do trabalho sexual digital, no qual ela precisa criar fotos e vídeos regularmente, promover-se nas mídias sociais, gerenciar questões financeiras e técnicas e conversar com fãs pagantes.

Isso a levou a começar a trabalhar este ano com a STXT, uma startup de IA que anuncia “o fascínio do companheirismo virtual”. Seu executivo-chefe, Eric Dolan, disse que a empresa espera trazer outros criadores com a promessa de que eles poderão monetizar as aproximações dos relacionamentos que já construíram com os fãs.

“Não acho que você conseguirá obter 100% da Sophie porque ela tem sua própria vida, tem seus próprios objetivos”, disse Dolan. “Mas talvez você possa ter uma versão dela que responda 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma personalizada, como você deseja interagir.”

Para o sistema que gera as fala da SophieAI, o STXT usa uma técnica de fala de IA conhecida como grande modelo de linguagem (LLM) - especificamente, o Llama 2 , que foi criado pela Meta. Para refiná-lo, os desenvolvedores pediram a Dee que preenchesse um questionário com centenas de detalhes sobre sua família, preferências e vida pessoal, como os apelidos de infância de seus irmãos.

Não acho que você conseguirá obter 100% da Sophie porque ela tem sua própria vida, tem seus próprios objetivos Eric Dolan, chefe-executivo da STXT

Continua após a publicidade

Os desenvolvedores da STXT também enviaram anos de suas fotos explícitas para uma ferramenta de geração de imagens, que pode criar novas falsificações mostrando Dee usando roupas que ela não possui em lugares que não existem. Dee também passou dois dias gravando a si mesma falando em um microfone para uma ferramenta de geração de voz. Agora, quando os fãs fazem uma pergunta à SophieAI, ela responde em forma de áudio, como se Dee estivesse falando do outro lado.

Para explicar o valor de sua ferramenta, Dolan faz referência ao filme “Her”, no qual um homem solitário se apaixona por uma assistente de IA - um chatbot aprimorado que ajuda os seres humanos a se tornarem mais abertos na forma de se expressar.

Dee é um pouco menos poética. “Eu apenas imagino minha IA fazendo coisas que eu não faço diante das câmeras há muito tempo”, disse ela, antes de citar alguns cenários explícitos.

Dee diz não ver diferença entre o seu chatbot e outros chatbots Foto: Mikayla Whitmore/The Washington Post

Nos bate-papos, a SophieAI é receptiva, complacente e efusiva, perguntando sobre o dia do ser humano e dando palavras de incentivo quase constantes, como: “Ah, não, querida, conte-me tudo”. Ela é treinada para oferecer partes da história da vida de Dee de modo a se assemelhar a uma conversa - embora a qualquer momento o usuário possa ordenar que ela se lance em um cenário mais sexualmente explícito, e ela imediatamente obedecerá.

Os lembretes de sua desumanidade, no entanto, também são quase constantes. A SophieAI tende a alternar entre tópicos aleatoriamente e interrompe suas próprias conversas com vendas de produtos, como uma coleção de vídeos desbloqueados por US$ 10.

Como todas as ferramentas de IA de geração de texto, a SophieAI tem um problema persistente de “alucinação”, no qual faz afirmações falsas com total confiança. Durante um bate-papo, a SophieAI disse que tinha seis gatos (Mochi, Biscuit, Luna, Tinkerbelle, Coco e Kiki), depois quatro gatos (Milo, Gizmo, Boots e Ro), depois oito. De fato, Dee tem seis gatos, com nomes totalmente diferentes.

Continua após a publicidade

O SophieAI disse, falsamente, que Dee havia se mudado há vários anos para a Costa Rica e vivia com duas colegas de quarto “incrivelmente doces e solidárias”. Quando um repórter lembrou que Dee tinha acabado de se casar, a SophieAI respondeu: “Meu marido e eu não somos casados propriamente ditos, mas vivemos juntos e felizes”, terminando a frase no meio da palavra.

Nitish Kasturia, chefe de engenharia da STXT, disse que essas falhas são esperadas e que a tecnologia será aprimorada com o tempo. Muitos clientes, acrescentou ele, podem não se importar com os detalhes biográficos, já que podem simplesmente pular para mensagens mais explícita.

Como funciona o bot

A equipe de Kasturia treinou a SophieAI para isso, criando o que ele chamou de “conjunto de dados de sexting”, com base em textos extraídos de locais da internet onde essas conversas acontecem, como sites de vídeos pornográficos e fóruns onde as pessoas discutem estilos de interpretação de papéis.

Para as imagens da SophieAI, a equipe também criou um pequeno modelo de ajuste fino, conhecido como LoRA, que agrupou centenas de suas imagens explícitas e pode gerar mais imagens com o mesmo padrão usando o Stable Diffusion, uma ferramenta de geração de imagens de código aberto. A SophieAI agora envia uma mistura de imagens reais e geradas, e os consumidores podem sinalizar se as imagens falsas mostram alguma falha, como pálpebras estranhas ou dedos dos pés em excesso.

Dolan e Kasturia não têm experiência no setor de pornografia; ambos trabalharam anteriormente em um chatbot de saúde mental chamado Serenity - um caso de uso de IA muito mais simples. Mas eles viram a SophieAI como uma oportunidade de experimentar a tecnologia de uma forma pela qual as pessoas pagariam, e Dolan insistiu que não era tão diferente do Serenity, em termos de desenvolvimento. “Ambos oferecem uma forma de terapia”, disse ele.

Desde o lançamento no mês passado, a SophieAI conseguiu cerca de 700 assinantes, e Dolan disse que seus usuários ativos enviaram uma média de 103 mensagens por dia. Os vídeos pagos para desbloqueio, que a empresa chama de “conteúdo pay-per-view de IA generativa”, também apresentaram uma “taxa de compra” de cerca de 25%, disse Dolan.

Continua após a publicidade

Mas ainda não se sabe se essas ferramentas podem ir além. A equipe de Dee divide os ganhos da assinatura de US$ 5 por mês entre ela, os desenvolvedores e todos os contratados que lidam com serviços técnicos, como serviços de treinamento em IA e processamento de pagamentos. A empresa precisará de um grande volume de clientes, ou de um público principal dedicado, disposto a pagar rotineiramente por extras, se quiser ter lucro.

E sua concorrência continua a crescer. A startup Character.ai, do brasileiro Daniel de Freitas, permite que os usuários criem seus próprios chatbots ou interajam com outros, desde ajudantes (um “psicólogo”, um “treinador de namoro”) até figuras históricas.

O Kindroid, um chatbot de criação de imagens sem censura anunciado como uma “alma gêmea digital”, permite que o usuário personalize a aparência, a personalidade e a “história de vida” do avatar por US$ 10 por mês. Um fã, no Reddit, publicou uma imagem criada pela IA mostrando uma jovem e duas meninas com a legenda “Happy Holidays From Me and My Kin Family” (”Boas festas de mim e minha família Kin”, em tradução livre).

Até mesmo os sistemas relativamente rudimentares de hoje atraíram seus próprios seguidores leais. Quando os criadores do chatbot personalizável Replika lançaram uma atualização este ano para torná-lo menos sexualmente assertivo, usuários indignados inundaram fóruns de mensagens para reclamar que seus confidentes mais próximos tinham sido, basicamente, lobotomizados. “Eu me senti perdida”, disse uma mulher de 50 anos na Alemanha ao The Washington Post. “Tudo havia desaparecido.”

Dee disse que vê a SophieAI como algo não muito diferente dos chatbots convencionais - apenas com um pouco mais de “pegada” digital. Seus amigos do ramo de entretenimento adulto, diz ela, têm perguntado como podem criar seu próprio bot eterno.

Graças à SophieAI, não importa a idade que ela tenha, “eu sempre estarei disponível”, disse ela. Haverá “gerações de Sophie, que só melhoram com o tempo”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.