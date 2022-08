Apple planeja revelar novo iPhone em 7 de setembro

A Apple deve revelar o próximo modelo do iPhone em evento a realizado na quarta-feira de 7 de setembro, informa a agência americana Bloomberg nesta quarta, 17. A notícia, no entanto, não foi confirmada pela companhia de tecnologia, que costuma enviar convites a uma semana da conferência.

Tradicional, o evento anual do iPhone costuma acontecer às segundas ou terças-feiras da primeira ou segunda semana de setembro. Neste ano, porém, o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, marcado para 5 de setembro, fez a Apple adiar o calendário, reporta a Bloomberg.

Com apresentação no dia 7, as vendas nos Estados Unidos do smartphone devem ser iniciadas em 16 de setembro, segundo funcionários das lojas americanas da Apple contaram à agência de notícias.

Assim como ocorre desde a pandemia de covid-19, a apresentação deve ocorrer sem plateia ao vivo no Apple Park, sede da empresa em Cupertino, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Apple Park é a sede da Apple em Cupertino, na Califórnia Foto: Sam Hall/Bloomberg - 23/10/2019

Como deve ser o iPhone 14?

Espera-se que a nova geração do smartphone seja batizada de iPhone 14, com poucas novidades em relação aos modelos anteriores. Segundo rumores do mercado, a mudança mais aparente vai estar na “franja” do topo da tela do aparelho, que deverá ser menor e redonda para abrigar a câmera e leitor facial.

Além disso, a Apple deve abandonar o modelo menor (batizado de iPhone mini, introduzido em 2020) por mau resultado nas vendas desde o iPhone 12. Ainda assim, a nova família deve se manter em quatro formatos: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Os modelos “Pro”, mais turbinados da geração, devem receber o novo chip A16, enquanto os modelos mais básicos devem trazer o antigo processador A15, do iPhone 13. Se confirmado, esse movimento seria algo inédito para a Apple, que sempre incluiu novos chips nos modelos mais recentes lançados.

Novo Apple Watch

A próxima geração do relógio inteligente da Apple também deve ser revelada no evento, afirma a Bloomberg.

Junto com o Apple Watch Series 8, como deve ser batizado o próximo aparelho, a empresa pode lançar mais dois modelos: uma versão mais resistente para ser utilizada esportes radicais, com tela maior e mais cara; e uma versão de baixo custo para substituir o atual Apple Watch SE.

Os novos Apple Watch devem receber um sensor de temperatura corporal, que permitiria aferir febres, por exemplo.

De acordo com a Bloomberg, outro evento deve ocorrer entre outubro e novembro, quando a Apple deve revelar novos computadores Mac e novos modelos do iPad.