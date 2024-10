Apple pode matar sites e apps com novo recurso do iOS 18; entenda

Este ano, quando a Apple anunciou o iOS18, a versão mais recente de seu sistema operacional móvel, a maior parte da atenção foi para sua lista de novos recursos de inteligência artificial.

Mas uma mudança menos notada no iOS 18 - um ajuste em um recurso obscuro que permite que os usuários compartilhem suas listas de contatos com vários aplicativos - pode acabar sendo mais importante. Isso porque a "sincronização de contatos", como o recurso é conhecido por alguns desenvolvedores, desempenhou um papel fundamental no crescimento de muitos aplicativos sociais e de mensagens nas últimas duas décadas. Foi assim que aplicativos como Instagram, WhatsApp e Snapchat conseguiram se estabelecer, conectando rapidamente milhões de usuários do iPhone a pessoas que eles já conheciam e sugerindo outros usuários para eles seguirem. Esse impulso inicial ajudou a dar o pontapé inicial em seu crescimento viral, impulsionando-os para o topo das paradas da App Store.

iOS 18 foi lançado junto com o iPhone 16, em setembro deste ano Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Agora, alguns desenvolvedores estão preocupados com a possibilidade de ter dificuldades para lançar novos aplicativos. Nikita Bier, fundador e consultor de uma startup que criou e vendeu vários aplicativos virais voltados para jovens, chamou as mudanças no iOS18 de “o fim do mundo” e disse que elas poderiam matar novos aplicativos sociais baseados em amigos antes mesmo que eles fizessem sucesso.

Isso pode ser um pouco melodramático. Recentemente, passei algum tempo conversando com Bier e outros desenvolvedores de aplicativos e me aprofundando nas mudanças. Também ouvi a Apple explicar por que ela acredita que as mudanças são boas para a privacidade dos usuários e alguns dos rivais da Apple, que veem isso como uma medida dissimulada destinada a prejudicar os concorrentes. E saí de lá com sentimentos contraditórios.

Por um lado, sou solidário à batalha difícil enfrentada por qualquer desenvolvedor que tente criar um novo aplicativo social atualmente. As alterações no compartilhamento de contatos no iOS18, sem dúvida, dificultarão o avanço de alguns aplicativos iniciantes. E, em um mundo em que é mais difícil para os aplicativos menores terem sucesso, os operadores históricos como o Facebook e o Instagram - que já têm efeitos de rede e não precisam pedir permissão aos usuários existentes para continuar coletando seus contatos - obviamente se beneficiam.

Mas também simpatizo com a posição da Apple de que dar aos usuários mais controle sobre quais contatos eles compartilham é bom para a privacidade, e que os aplicativos que pedem aos usuários que entreguem todas as suas listas de contatos podem ser assustadores e invasivos. (Pessoalmente, pretendo usar esse recurso para evitar o compartilhamento de contatos sensíveis, como fontes confidenciais, com as dezenas de aplicativos sociais e de mensagens que uso).

Principalmente, o drama demonstra como poderosos guardiões como a Apple se tornaram e como até mesmo pequenas mudanças nos produtos da Apple podem criar efeitos dramáticos no restante do setor de tecnologia. Ele também ilustra as compensações com as quais muitas empresas de tecnologia e órgãos reguladores estão lutando, pois tentam promover a concorrência e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade.

Há anos, a maneira como o compartilhamento de contatos funciona nos dispositivos iOS é que um aplicativo pode disparar uma mensagem chamada “prompt de acesso a dados”, solicitando acesso aos contatos de um usuário.

Se o usuário concordasse, o desenvolvedor do aplicativo obteria uma lista de todos os contatos no catálogo de endereços do usuário, juntamente com outras informações armazenadas em seus cartões de contato, como números de telefone e endereços de e-mail. Os desenvolvedores de aplicativos poderiam então usar essas informações para criar o gráfico social do usuário ou sugerir outras contas para o usuário seguir.

No iOS18, no entanto, os usuários que concordam em dar a um aplicativo acesso a seus contatos recebem uma segunda mensagem, permitindo que selecionem quais contatos devem ser compartilhados. Os usuários podem optar por compartilhar apenas alguns contatos, selecionando-os um a um, em vez de fornecer todo o seu catálogo de endereços.

A justificativa da Apple para essas mudanças é simples: os usuários não devem ser forçados a fazer uma escolha do tipo "tudo ou nada". Muitos usuários têm centenas ou milhares de contatos em seus iPhones, incluindo alguns que preferem não compartilhar. (Um terapeuta, um ex, uma pessoa aleatória que conheceram em um bar em 2013.) Há anos o iOS permite que os usuários concedam aos aplicativos acesso seletivo às suas fotos; o mesmo princípio não deveria ser aplicado aos seus contatos? A Apple também deixou claro que não achava que as mudanças no iOS18 prejudicariam os desenvolvedores de aplicativos. Na verdade, a empresa me disse que os desenvolvedores podem ver um aumento no compartilhamento de contatos, se os usuários que antes se recusavam a compartilhar qualquer contato puderem compartilhar apenas os que quiserem. Os desenvolvedores de aplicativos acham que esse é um argumento falso. Bier me disse que os dados que ele viu de startups que ele aconselhou sugerem que o compartilhamento de contatos caiu significativamente desde que as alterações do iOS18 entraram em vigor e que, para alguns aplicativos, o número de usuários que compartilham 10 ou menos contatos aumentou em até 25%. (Outros desenvolvedores disseram que seus próprios aplicativos sofreram quedas semelhantes, embora ninguém, exceto Bier, tenha concordado em falar oficialmente, por medo de irritar o colosso de Cupertino).

Um declínio de 25% no compartilhamento de contatos pode não parecer uma grande mudança. Mas para os aplicativos sociais, a capacidade de conectar rapidamente novos usuários com seus amigos pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. O Facebook, por exemplo, descobriu em seus primórdios que, se os usuários adicionassem sete amigos no prazo de 10 dias após a inscrição em uma conta, era mais provável que eles permanecessem no site do que os usuários que não o fizessem.

“É fundamental formar densidade em um aplicativo em estágio inicial”, disse Bier. “As pessoas não ficam esperando uma semana para que todos os seus amigos se cadastrem.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.