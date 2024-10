Apple pode mostrar novos iPads e MacBook Pro em breve; veja datas

A Apple está se preparando para anunciar novos modelos de MacBook em breve, com o lançamento previsto para 1º de novembro, segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg. Além disso, a chegada de um novo iPad Mini, também é aguardada.

Os dispositivos devem incluir novos recursos e melhorias de desempenho, além da compatibilidade com a Apple Intelligence que deve chegar na atualização 18.1 do iOS e terá uma liberação gradual com o passar dos updates.

Empresa deve encerrar anúncio de produtos esse ano com chegada do novo Mac e iPad Foto: hanohiki/Adobe Stock

A Apple também deve lançar novas versões do MacBook Air com chip M4, um novo iPhone SE e o iPad Air de 11 e 13 polegadas no início de 2025. Além disso, a empresa pode apresentar uma nova geração de AirTags e do teclado Magic Keyboard para tablets.

Novos MacBook Pro com chips M4

PUBLICIDADE Os novos modelos de MacBook Pro devem ser equipados com os chips M4 da Apple, o mesmo do iPad Pro. Entre os dispositivos que devem ser atualizados pela Apple estão o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com chip M4 e o Mac mini com chips M4 ou M4 Pro. A troca visa oferecer um desempenho ainda mais rápido e eficiente em comparação com a geração anterior. Os novos MacBook Pro devem ter pelo menos 16 GB de RAM como padrão, incluindo o modelo básico de 14 polegadas. Além disso, o Mac mini deve passar por um redesenho, com um tamanho menor e a remoção da porta USB-A, trocando para USB-C.

iPad mini: confira as principais mudanças

O novo iPad mini deve manter o design compacto de 8,3 polegadas da geração anterior, mas com algumas melhorias. Espera-se que o problema de “jelly scrolling”, que causa um atraso perceptível na rolagem vertical, seja resolvido com a rotação do conjunto da tela.

O aparelho deve ser equipado com o chip A17 Pro, do iPhone 15 Pro, ou o A18, do iPhone 16, o que deve proporcionar um aumento significativo no desempenho em comparação com o chip A15 Bionic do modelo atual.

Publicidade

Outras melhorias esperadas no dispositivo incluem suporte para Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, câmera frontal reposicionada na borda da paisagem, compatibilidade com o Apple Pencil Pro e novas opções de cores.