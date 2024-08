Apple quer lançar ‘iPad robótico’ em 2026; entenda como vai ser

Não é segredo que a Apple está buscando novas fontes de renda. Com a desaceleração recente do sucesso dos iPhones, a empresa precisa de mais produtos inovadores para marcar ainda mais presença no mercado. Para esse fim, surge o mais recente projeto da Apple: um iPad “robótico”.

Trata-se de um aparelho com a tela semelhante à do tablet da marca, mas dotada de um braço robótico capaz de fazer com que o display se mova para cima e para baixo ou até mesmo gire 360 graus. O objetivo seria deixá-lo em cima de uma mesa, por exemplo. É o que reporta o especialista em produtos da Apple e escritor da Bloomberg, Mark Gurman.

Apple planeja lançar iPad com braço robótico até 2027, diz especialista Foto: BGStock72/Adobe St

De acordo com o especialista, existe uma equipe de centenas de pessoas trabalhando no novo dispositivo. O novo iPad poderia servir como um centro de comando para casas inteligentes, proporcionando experiências que vão desde ligações via FaceTime até o monitoramento da segurança residencial. Tanto a Siri como a Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial generativa da Apple, estariam integradas ao aparelho. Aliados ao braço robótico, esses recursos possibilitariam, por exemplo, que o iPad respondesse ao comando "olhe para mim" ao se reajustar sozinho para enquadrar o rosto do usuário.

Assim, a ideia é que o aparelho seja bastante responsivo aos comandos fornecidos.

Segundo Gurman, o lançamento do novo dispositivo deve se dar entre 2026 e 2027, conforme informam as pessoas consultadas. Já o preço giraria em torno de US$ 1 mil.

O especialista afirma que ainda há dúvidas dentro da própria Apple em relação a se o novo iPad conseguirá apelar ao consumidor e se a companhia realmente precisa de mais um produto semelhante a um tablet. Ele sinaliza ainda que, como falta certo tempo para o lançamento do produto, é possível que os planos sofram mudanças.

Um possível bom sinal é a entrega do projeto nas mãos de Kevin Lynch, vice-presidente de tecnologia da Apple que supervisionou empreendimentos como o Apple Watch. A escolha pode ser encarada como uma demonstração de investimento no novo produto.