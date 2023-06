iOS 17: veja os modelos de iPhone que foram aposentados

Nesta segunda-feira, 5, aconteceu a Worldwide Developers Conference (WWDC), um dos principais eventos da Apple. O evento apresentou novos produtos, recursos e sistemas operacionais para os aparelhos da marca, incluindo o iOS 17, mais recente atualização de software para iPhone.

Com a chegada do novo sistema, alguns aparelhos mais antigos não irão mais receber novas atualizações de software. Neste ano, os modelos que saíram da lista dos compatíveis com o novo iOS 17 foram o iPhone 8 e o iPhone X, o clássico modelo da Apple que apresentou a “franjinha” (entalhe no topo da tela) para o mundo.

iPhone 8 foi aposentado Foto: Jum Wilson/NYT

Sendo assim, os smartphones que continuam recebendo atualizações do sistema iOS são: iPhone SE (2ª geração em diante); iPhone XR; iPhone XS (normal e Max); iPhone 11 (normal, Pro e Pro Max); iPhone 12 (normal, Pro, Pro Max e Mini); iPhone 13 (normal, Pro, Pro Max e Mini); iPhone 14 (normal, Pro, Pro Max e Plus).

Durante o WWDC, a Apple, além de anunciar as novidades dos novos sistemas operacionais, também anunciou os seus novos óculos de realidade virtual, Vision Pro, previsto para chegar às lojas em 2024. O produto era uma das principais expectativas do evento e vai custar a partir de US$ 3,5 mil nos EUA.