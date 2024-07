iOS 18: conheça quatro recursos do novo sistema do iPhone

A Apple lançou a primeira versão beta pública do iOS 18, o que significa que os proprietários de iPhone, que desejam se aventurar, podem começar a testar gratuitamente o trabalho ainda inacabado da empresa.

Tudo o que é necessário é um iPhone compatível (incluindo o iPhone XR de 7 anos atrás), participar do Programa de Software Beta da empresa e a vontade de lidar com coisas que ainda não funcionam o tempo todo. É importante que o usuário não instale esse software beta em um dispositivo que utiliza diariamente. Não há qualquer garantia de que os aplicativos usados - para não falar das funcionalidades da Apple - funcionem tão bem como deveriam.

Apple deve lançar iOS 18, com recursos de inteligência artificial para o iPhone, em setembro Foto: Jeff Chiu/AP

Aqui está outra desvantagem potencial: nenhuma das ferramentas chamativas do Apple Intelligence, que a empresa lançou no WWDC, estão disponíveis. Mesmo quando o iOS 18 for lançado, esses recursos de inteligência artificial (IA) ainda não estarão tecnicamente concluídos.

Para os curiosos, aqui estão cinco recursos que achamos que você vai querer experimentar.

Trancar aplicativos para privacidade

Os nossos celulares são um tesouro de dados privados, e é cada vez mais fácil proteger a sua informação - especialmente - quando é preciso emprestar o seu celular para alguém.

No iOS 18, é possível fazer com que praticamente qualquer aplicativo no iPhone execute uma verificação do Face lD antes de ser iniciada. Basta encontrar o aplicativo na tela inicial (ou na biblioteca de aplicativos, onde se encontram todos seus aplicativos), pressionar o ícone para abrir um menu de ações e selecionar a opção “exigir Face ID”.

Lembre-se que, com essa definição ativada, é possível que não consiga ver o conteúdo desse aplicativo - por exemplo, mensagens do Telegram ou as linhas de assunto dos e-mails - nas suas notificações.

Evitar enjoos ao usar o celular em movimento

Se você sofre de enjoo ao usar o celular no carro, é possível que queira experimentar essa nova função do iOS 18.

Esse tipo de enjoo oco, frequentemente, quando há uma diferença entre o que os olhos e o cérebro enxergam e o movimento que o corpo sente.

Quando essa função está ativada, aparecem alguns pontos à volta da margem da tela do iPhone, que começam a se mover em resposta ao movimento do carro - ou comboio, ou trator - em que você está, para tentar manter os olhos, o cérebro e o corpo na mesma página.

A Apple avisa que essa função pode ajudar apenas “ligeiramente” a atenuar o enjoo sentido, mas vale a pena testar se, alguma vez, você se sentiu mal ao usar o celular no banco de trás. Para a ativar, abra o aplicativo “Ajustes”, toque na opção “Acessibilidade” e, em seguida, toque na opção “Movimento” para encontrar a função “Sinais de movimento do veículo”.

Personalizar o design da tela inicial

A sua tela inicial pode dizer muito sobre você e sobre as suas prioridades. Agora, as novas ferramentas do iOS 18 podem fazer com que a tela funcione ainda melhor.

Pode, por exemplo, aumentar o tamanho de todos os ícones dos seus aplicativos ou dar a eles uma nova aparência para combinarem com o Modo Escuro do iOS ou com o seu papel de parede.

Nova função de edição da tela inicial do Iphone Foto: Apple/Divulgação

Pela primeira vez, o iOS também permite mover os aplicativos para, praticamente, qualquer lugar da tela inicial. Pessoalmente, sou fã de manter os meus aplicativos na parte inferior da tela, para não ter que esticar demais o polegar.

É possível fazer a maioria dessas alterações sem, sequer, abrir o aplicativo “Ajustes”; basta pressionar um ponto vazio na tela inicial, tocar na opção “Editar”, que aparece no canto superior esquerdo e, em seguida, clicar em “Personalizar”.

Essas transcrições são geradas muito rapidamente; o software produziu o texto de uma conversa de uma hora em cerca de um minuto. No entanto, a precisão desse software inicial é um pouco irregular e o iOS não distingue os participantes da conversa como fazem os aplicativos semelhantes nos dispositivos Google e Samsung.

Se for mais do tipo de pessoa que “anota coisas no aplicativo Notas”, também pode gravar áudios tocando no ícone do clipe de papel. A partir daí, pode pedir ao iOS para transcrever a sua gravação e, melhor ainda, copiar o texto diretamente para as suas notas ou para onde quer que seja necessário.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.