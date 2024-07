iPhone dobrável? Apple pode lançar modelo em 2026; entenda

De acordo com o site The Information, a Apple estaria trabalhando em um iPhone dobrável que pode ser lançado no segundo semestre de 2026. Nos últimos meses, a empresa estaria conversando com fornecedores asiáticos para fabricar componentes para o aparelho. As informações vêm de duas pessoas que têm conhecimento direto do assunto, diz o site.

O design seria bastante simples, parecido com o Samsung Galaxy Z Flip, lançado no ano de 2020. Ou seja, o aparelho dobraria na vertical.

Assim, o modelo viria com o formato apelidado de chamshell, ou concha, assim como a linha Razr, da Motorola, por exemplo. A Xiaomi é outra marca que conta com aparelhos do tipo dobrável.

iPhone pode vir em formato dobrável dentro de dois anos, apontam fontes Foto: Guilherme Guerra/Estadão

PUBLICIDADE Já fontes ouvidas pelo DigiTimes afirmam ainda que a Apple já fechou um negócio de fornecimento de telas flexíveis com a Samsung, atual referência do produto no mercado. A Apple estaria trabalhando em alguns aspectos do novo celular, a exemplo da dinâmica do funcionamento do vinco que inevitavelmente fica no centro da tela dobrável. A empresa também estaria focada em diminuir a espessura do dispositivo em uma tentativa de se igualar aos modelos mais novos da própria fabricante.

A Bloomberg apontam ainda que a Apple estaria também no processo de desenvolvimento de um tablet dobrável. Em 2020, a empresa registrou a patente para esse tipo de aparelho, apontando para o interesse da fabricante em produzir todos os seus dispositivos móveis na forma dobrável.

Em maio deste ano, o analista de mercado Ming-Chi Kuo sugeriu que a companhia norte-americana estaria desenvolvendo MacBooks dobráveis, de tamanhos parecidos com os atuais. Segundo Kuo, eles chegariam ao mercado dentro de dois anos.

Por enquanto, a maior parte do que é falado sobre o tema permanece como rumor. De acordo com o The Information, não há garantias de que a Apple de fato lançará um modelo dobrável de iPhone.

O que se sabe, porém, é que o lançamento de um iPhone dobrável pode ter o poder de abalar o mercado e, quem sabe, desbancar a Samsung de seu posto de dominante no setor dos aparelhos dobráveis.