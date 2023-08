iPad Pro deve passar por ‘banho de loja’ em 2024; saiba o que muda

Após anos seguidos de poucas novidades, a Apple está empenhada em reacender o interesse no iPad Pro. O novo tablet da marca da maçã pode ser o primeiro da linha em cinco anos a ter grandes alterações tanto no design quanto na performance. As informações são da Bloomberg.

A gigante planeja dar um banho de loja no aparelho e lançá-lo em 2024. Os próximos modelos deverão trazer chips M3 (geração ainda não lançada dos processadores próprios da Apple) que promete melhorar a performance do eletrônico. Os modelos atuais do iPad Pro contam com chip M2, o mais recente da marca.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça o terceiro episódio do novo podcast especial do 'Estadão'

Além disso, o novo iPad Pro pode ter tela de Oled pela primeira vez - até aqui, os painéis são de LCD, com a tecnologia Liquid Retina. Com a adoção de displays de Oled, o brilho da imagem e a qualidade das cores e dos detalhes aumentam de maneira significativa.

Outra mudança possível do novo iPad Pro, pode ser uma traseira de vidro no lugar da atual de alumínio. O aparelho também pode ser lançado em modelos maiores, podendo chegar a telas de 16 polegadas, que é o mesmo tamanho de alguns MacBooks da marca.

Com o novo iPad, a Apple pode lançar uma versão atualizada do Magic Keyboard (a famosa capa-teclado). Ainda não se sabe quais serão as principais mudanças no teclado, mas a expectativa é que seja redesenhado e que o trackpad aumente de tamanho.

Apple planeja reacender o mercado de tablets Foto: Mike Segar/Reuters

Continua após a publicidade

Importância da mudança

As mudanças seriam uma tentativa de reavivar as vendas do iPad - a falta de novidades nos últimos anos estaria desmotivando os consumidores. Além disso, a variedade de tablets da marca que são muito similares torna a escolha por um desses aparelhos confusa para o consumidor.

Embora o iPad tenha sido anteriormente visto como um possível sucessor da linha de computadores Mac, sua receita é agora a menor entre os principais produtos da Apple. As vendas do iPad diminuíram no último trimestre, atingindo o nível mais baixo desde o início da pandemia em 2020. Segundo a consultoria IDC, houve um declínio de 17% nos envios de iPad ao varejo no segundo trimestre de 2023.

A Apple ainda lidera o mercado de tablets, com 37% das remessas no último trimestre e concorrentes como Samsung e Lenovo também vem enfrentando dificuldades neste mercado.

O lançamento do novo iPad Pro ainda não tem data definida, mas pode ser que o aparelho seja anunciado no próximo evento da Apple, em setembro. Até o momento, as expectativas estão com o iPhone 15, o Apple Watch Series 9 e o iOS 17, que devem ser anunciados dia 12 de setembro.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani