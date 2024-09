iPhone 16: pré-venda começa hoje no Brasil; veja preços e recursos

A pré-venda do iPhone 16 começa nesta terça-feira, 24, nas lojas brasileiras. Como em anos anteriores, a Apple apostou em quatro novos modelos de smartphone, o iPhone 16, o iPhone 16 Plus, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max.

Entre as principais novidades, estão o aprimoramento da Apple Intelligence nos dispositivos, a mudança do design das câmeras, novas cores e botão físico.

câmera iphone 16 Foto: Divulgação: Apple

Confira mais detalhes e preços:

PUBLICIDADE O iPhone 16 chega com uma nova configuração de câmeras na vertical e um novo botão na lateral, logo abaixo do botão de bloqueio. Também chega em cores mais vibrantes em relação ao aparelho do ano passado: azul, verde, rosa, branco e preto. Os tamanhos são 6,1 polegadas no modelo tradicional e 6,7 polegadas no Plus. Eles custam a partir de R$ 7,8 mil (tamanho padrão) e R$ 9,5 mil (Plus), mais caros do que no ano passado, quando custavam R$ 7,3 mil e R$ 8,3 mil. Neste ano, o aumento de preço do iPhone pode chegar a quase 15%.

Botão de Ação, já disponível no iPhone 15 Pro, que permite sua configuração para diversas ações, como acionar o gravador e câmera. Além disso, ele recebeu um novo botão, abaixo do bloqueio que foi batizado de “Camera control”, capaz de capturar fotos com um clique e ajustar ferramentas da câmera ao deslizar o dedo, como zoom, exposição, entre outros.

A marca anunciou que a Ceramic Shield, tecnologia desenvolvida pela Apple para a tela de seus dispositivos, será 50% mais resistente do que a sua versão anterior, tornando o aparelho ainda mais forte para proteger contra impactos.

Para lidar com a IA, o novo iPhone 16 também é equipado com o processador A18, que salta duas gerações (o iPhone 15 Pro tem o chip A16). Ele tem tecnologia de 3nm e CPU de 6 núcleos. A Apple também afirma que o A18 pode ser até 30% mais eficiente que o anterior. No processamento gráfico, (GPU), ele é 40% mais eficiente.

IA no iPhone

Para processar dados de inteligência artificial, a Apple criou o Private Cloud Compute. De acordo com a empresa, os dados do usuário não serão armazenados em nuvem durante o processamento da IA. A preocupação com privacidade é um dos grandes pontos de interrogação das novas gerações de grandes modelos de IA.

Integrado no iPhone, a Apple Intelligence traz ferramentas de IA generativa para textos e emojis. Agora, será possível pedir para a IA gerar textos, melhorar o tom de respostas, algo já comum em IAs como ChatGPT e Gemini, e dar comandos para criar emojis únicos e personalizados.

A IA da Apple também pode encontrar fotos a partir da descrição dos usuários no aplicativo de fotos. Se você sabe de uma foto que tirou há muito tempo, mas não sabe quando, onde e nem como encontrá-la, é possível descrevê-la para que a inteligência a encontre para você.

Para os e-mails, a IA vai oferecer um resumo do conteúdo na tela de novas mensagens em vez de mostrar as primeiras linhas do e-mail. De acordo com a empresa, a assistente de voz Siri vai receber atualizações para ter uma interação mais fluida com o usuário.

A assistente também terá uma integração maior com o contexto de aplicativos do celular. Assim, a Siri poderá atender comandos para fazer ações dentro de apps, por exemplo. Chega em inglês neste ano, sem previsão de chegada em português. Na parte visual, o Apple Intelligence vai funcionar como uma espécie de Google Lens, no qual a máquina identifica a imagem e permite buscas e outras ações. Ao abrir a câmera e apontar para um restaurante, por exemplo, será possível fazer uma busca automática por informações do estabelecimento. O mesmo pode ocorrer em outras situações, como descobrir informações de eventos ao apontar a câmera para cartazes e apertar no botão Controle de Câmera. Ou até mesmo para descobrir a raça de um cachorro.

Botão de câmera

Será possível acessar a ferramenta pelo botão Controle de Câmera, botão que não apresenta relevo, como os outros botões do aparelho.

Para fazer vídeos, basta segurar o botão. Ainda, é possível deslizar o dedo no botão para controlar o zoom. Ao pressionar com um leve toque, outras funções de câmera podem ser acessadas.

O conjunto de câmera duplo terá uma lente principal de 48 MP e uma lente telefoto de 12 MP. O aparelho também ganhou o modelo de macrofotografia, antes disponível apenas nos modelos Pro.

iPhone Pro

Em alta Link iPhone: confira quando você poderá usar a inteligência artificial da Apple Aluguel de iPhone é opção mais acessível para quem quer ter celular da Apple; tire dúvidas Por a partir de R$ 10,5 mil e R$ 12,5 mil (os preços subiram de R$ 9,3 mil e R$ 11 mil), as principais novidades ficaram nas telas, as maiores já feitas pela Apple em iPhones: são 6,3 polegadas (Pro) e 6,9 polegadas (Pro Max). O acabamento segue a tendência de titânio nos modelos mais caros e apresenta 4 cores: cinza, prata, bege e uma espécie de dourado. Os modelos Pro possuem o novo processador A18 Pro, também com tecnologia de 3 nm e 16 núcleos no componente especializado em IA. O processador gráfico (GPU) tem seis núcleos. O processador inclui componentes específicos para vídeos e imagens “nunca vistos antes”, segundo a Apple, com mais resolução, controle e customização. Os modelos Pro podem oferecer mais resolução nas fotos por conta do novo processamento, de acordo com a empresa. O iPhone 16 Pro possui uma câmera “Fusion” de 48 MP, uma nova câmera ultra angular de 48 MP e uma câmera telefoto (para capturar imagens distantes) de 12 MP com zoom 5x. Na trasiera, as três lentes continuam dispostas como no iPhone 15 Pro. Com o botão Controle de Câmera, o usuário poderá trocar as lentes da câmera apenas deslizando o dedo, aumentando ou diminuindo o zoom. Com o mesmo botão é possível regular a exposição e a profundidade de campo. É possível também trocar os estilos para a fotografia e ter um preview em tempo real de como performam os efeitos escolhidos.

Mais tarde ainda este ano, será possível “travar” o foco de um objeto das fotos. Também estará disponível a opção de personalizar suas fotos com efeitos predefinidos na edição, os quais se ajustam conforme as cores reais da fotografia. Além disso, os efeitos são personalizáveis por um control pad que ajusta tons e cores.

Para vídeos, o novo iPhone oferece gravação em 4K em 120 quadros por segundo, a maior resolução e taxa de frames para o efeito de câmera lenta, segundo a empresa. A Apple afirma que isso é possível graças ao Processador de Sinal de Imagem (ISP) do chip A18 Pro, que permite a gradação de cor em alto nível com qualidade cinematográfica em alta definição 4K a 120 quadros por segundo, com suporte ao Dolby Vision.

Além disso, será possível gravar em 4K em 120 frames por segundo nos formatos ProRes e Log diretamente para um dispositivo de armazenamento externo para edições profissionais. O botão de Controle de Câmera também possibilita gravar em 4K em 120 frames em HDR.

Com o Audio Mix, alimentado por IA, os modelos Pro conseguem filtrar vozes e barulhos do ambiente e deixam o usuário escolher entre três opções de vozes. Os ajustes podem ser feitos depois que o conteúdo for gravado.

No app do gravador, será possível, ainda, editar gravações de voz com ajustes de volume, faixas e sobreposições, um recurso interessante para músicos. Assim, será possível, por exemplo, gravar a própria voz em cima de uma gravação de violão já existente.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani