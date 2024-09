iPhone 16: smartphone pode custar até R$ 15,5 mil e aumento chega a quase 15%

Nos EUA, o iPhone 15 de 128 GB manteve o mesmo preço do ano passado: custa a partir de US$ 800. Contudo, no Brasil, o aparelho teve um incremento de quase 7% em seu preço. O iPhone 15 estava cotado anteriormente a partir de R$ 7,3 mil. Já a nova geração apresentada hoje custa a partir de R$ 7,8 mil. Já o modelo que teve a maior inflação foi o modelo Plus. No ano passado, o iPhone 15 Plus de 128 GB saia a partir de R$ 8,3 mil e neste ano chega a partir de R$ 9,5 mil, aumento de R$ 14,48%.

Como no ano passado, o modelo mais caro é o iPhone Pro Max de 1 TB. No ano passado, ele saia a partir de R$ 14 mil e neste ano sai por R$ 15,5 mil. A Apple não explicou as mudanças nos valores.