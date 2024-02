A Apple está trabalhando em pelo menos dois modelos de celular com tela dobrável, afirmou nesta quarta-feira, 7, o site The Information, após conversar com funcionários que trabalham no projeto da empresa californiana. De acordo com o veículo, a Apple continua desenvolvendo um protótipo flexível, apesar de não ter dado indícios de lançar um concorrente para empresas como Samsung e Motorola tão cedo.

Segundo o site, as fontes não quiseram ser identificadas por se tratar de um projeto em andamento dentro da Apple, mas que as duas versões que a empresa está desenvolvendo terão telas que dobram na horizontal, semelhante ao Galaxy Flip e ao Razr. Além disso, as telas devem ser mais finas do que as dos iPhones atuais. O desafio é fazer com que o display seja, ao mesmo tempo, resistente e compacto, para que outros componentes, como a bateria, tenham lugar no telefone.

Apple pode adotar tela dobrável tanto no iPhone quanto no iPad Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

O projeto também está testando modelos com um display externo, ainda sem informações sobre os tamanhos do celular quando aberto ou fechado, mas existem dificuldades para chegar a uma versão mais consolidada, porque, segundo os funcionários, a opção torna o celular mais suscetível a quebra.

Ainda, de acordo com o The Information, a Apple também está trabalhando em um iPad de tela dobrável. Para o produto, a ideia seria deixar o modelo com o mesmo tamanho do iPad mini, com cerca de 8 polegadas — o desafio aqui, segundo os funcionários, é fazer com que a marca da dobra da tela seja imperceptível e que o aparelho fique totalmente reto quando usado com o display aberto.

O modelo, porém, não deve ser esperado no mercado antes de 2026, já que não está nos planos da Apple para os próximos dois anos, segundo as fontes. A Apple não confirmou o desenvolvimento desses novos modelos ou quando eles devem chegar ao mercado.