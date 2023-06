Motorola anuncia novo celular dobrável com tela externa ‘gigante’ por R$ 4,5 mil

A Motorola anunciou nesta quinta-feira, 1.º, a sua nova linha de celulares dobráveis, a Razr 2023. Os novos smartphones são o Razr 40 e o Razr 40 Ultra, com uma alusão ao modelo V3, sucesso nos anos 2000 e atualização do modelo lançado pela primeira vez em 2020. Os aparelhos custam até cerca de R$ 4,5 mil, na conversão cambial desta quinta.

Os dois celulares Razr 40 tem algumas características com comum, como a tela de pOLED e sistema operacional Android 13. Além disso, prometem vir com uma tela externa - também de pOLED - que vai ser usada para exibir informações como data, horário, reprodução de músicas e notificações, o visor da versão Ultra promete ser a maior do mercado, com 3,6 polegadas.

A versão Razr 40 vem com duas câmeras principais, uma de 64 MP angular e outra grande angular de 13 MP, e uma frontal de 32 MP. O processador é o Snapdragon 7, a tela é de 6,9 polegadas, com resolução de 1080 x 2640 pixels, taxa de atualização de 144 Hz e bateria de 4200mAh. O aparelho estará disponível nos modelos de 128 GB e de 256 GB de memória.

Linha Razr é inspirado no modelo V3 Foto: Motorola/Divulgação

A versão Razr 40 Ultra, por sua vez, promete ser o dobrável mais fino do mercado. Assim como a versão comum, também vem com duas câmeras principais, uma de 12 MP angular e outra grande angular de 13 MP, e uma frontal de 32 MP. O processador é o Snapdragon 8, a tela, assim como a versão comum, é de 6,9 polegadas, com resolução de 1080 x 2640 pixels, taxa de atualização de 144 Hz e bateria de 3800mAh.

Novo Razr 40 Ultra terá a maior tela externa do mercado, de acordo com a empresa Foto: Motorola/Divulgação

O modelo comum estará disponível nas cores verde, lilás e creme, enquanto a versão Ultra virá nas cores preto, azul e magenta. Ainda não há informações sobre o lançamento da nova linha no Brasil, mas a Motorola vai realizar um evento na próxima segunda-feira, 5, onde há expectativas sobre a divulgação dos aparelhos no País.

Continua após a publicidade

Os preços foram anunciados em Yuan, durante o lançamento na China, e deve ter valores divulgados em breve no Brasil. O Razr 40 Ultra poderá ser encontrado a partir de 5.699 Yuan, cerca de R$ 4,3 mil, chegando à R$ 4,5 mil, enquanto a versão tradicional foi anunciada com preços a partir de R$ 2,8 mil.