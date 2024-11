iOS 18.2: Próxima grande atualização do sistema do iPhone chega em dezembro; veja recursos

A próxima atualização do sistema operacional do iPhone, o iOS 18.2, deve ser lançada pela Apple na primeira semana de dezembro de acordo com Mark Gurman, repórter da Bloomberg. Trazendo uma série de novidades e melhorias para o o smartphone, a atualização incluirá a integração do ChatGPT com a Siri, o Genmoji, o Image Playground, além de outras funcionalidades e correções de bugs.

Linha do iPhone 16 é a principal beneficiada com recursos da Apple Intelligence Foto: Júlia Pereira/Estadão

PUBLICIDADE A chegada da atualização representa um passo importante na expansão dos recursos da Apple Intelligence, a plataforma de inteligência artificial (IA) da Apple disponível apenas para o iPhone 15 Pro, Pro Max e toda a linha do iPhone 16. Desde o lançamento da IA, a Apple está implementando “mini atualizações”. A Apple Intelligence, segundo a própria empresa, terá sua totalidade de recursos após a atualização do iOS 18.4. No entanto, o iOS 18.2 já contará com recursos interessante que vão além da Apple Intelligence. Confira os dez melhores.

ChatGPT

Apple anunciou parceria com o ChatGPT em junho deste ano Foto: Timon/Adobe Stoc

A integração do ChatGPT com a Siri é um dos grandes destaques da atualização. A IA da OpenAI será incorporada a assistente virtual, com o objetivo de aprimorar a sua capacidade de compreender e responder a perguntas, além de executar tarefas mais complexas e contextualizadas.

Com a integração ao chatbot, a Siri poderá fornecer respostas mais completas, acessando uma base de dados mais ampla. Também poderá entender de maneira mais clara o contexto das conversas, oferecendo respostas mais personalizadas e coerentes. Além disso, ela poderá executar tarefas mais complexas, como agendar compromissos e controlar dispositivos domésticos. A Siri também poderá aprender com as interações do usuário, tornando-se mais inteligente e proativa.

Geração de emojis e imagens

Apple pretende alavancar as vendas do iPhone 16 através de recursos de IA Foto: Divulgação: Apple

Outra das principais inovações é a chegada do Genmoji uma ferramenta que permite criar emojis personalizados usando IA. Com ela, os usuários poderão criar emojis que representem a si mesmos, seus amigos e familiares. O Image Playground, aplicativo que permite gerar imagens personalizadas e editar fotos com IA também é novidade. A partir dele será possível criar imagens únicas a partir de prompts além de editar fotos já existentes.

Além disso, o novo iOS deve trazer a Visual Intelligence (recurso semelhante ao Google Lens) que ativa a IA da câmera para identificar objetos e cenas em tempo real. Com ele, o iPhone poderá fornecer informações sobre o que está sendo visto pela câmera de forma mais rápida, sem a necessidade de utilizar um buscador, por exemplo.

Outras novidades

Uma das novas funções que também chegará aos aparelhos de iPhone será a estimativa de tempo de carregamento, que informará quanto tempo levará para o dispositivo atingir um nível de carga específico. Nos modelos do iPhone 16, os usuários também contarão com a possibilidade de bloquear o foco automático e a exposição automática da câmera pressionando levemente o botão Camera Control.

O controle deslizante de volume, removido da tela de bloqueio no iOS 16, retornará como uma opção no iOS 18.2 após reclamações dos usuários. Outra atualização permitirá também que os usuários acompanhem o progresso de download no Safari diretamente na tela de bloqueio ou na Dynamic Island. A última novidade fica por conta de uma nova opção para compartilhar a localização de um item com um amigo ou companhia aérea no aplicativo Find My.

iOS 18.4

A próxima grande atualização do iOS, o iOS 18.4, está prevista para abril de 2025. A atualização, que prevista para encerrar o primeiro ciclo de adições a Apple Intelligence, deve trazer mais melhorias para a Siri, incluindo suporte para contexto pessoal e integração com outros aplicativos e serviços da Apple. A assistente virtual também deverá se tornar mais inteligente e proativa, com a capacidade de antecipar as necessidades do usuário e oferecer sugestões e assistência de forma mais personalizada.