Lembra do ‘lança-chamas’ de Elon Musk? Objeto virou item de colecionador

Há anos fora do mercado, o lança-chamas da Boring Company, de Elon Musk, virou um objeto de desejo entre os fãs do magnata da tecnologia, e algumas pessoas têm comprado o item por centenas de dólares no eBay, segundo reportagem do Business Insider. Segundo a reportagem, a máquina não é um lança-chamas verdadeiro, como a arma usada por militares. O objeto simplesmente lança fogo, em vez de pulverizar um líquido inflamável, e tem um alcance de menos de 3 metros.

Lança-chamas da Boring Company, de Elon Musk, virou um objeto de desejo entre os fãs do magnata da tecnologia Foto: Ebay/Reprodução

À época do lançamento, foram vendidos cerca de 20 mil produtos com o preço inicial de US$ 500 (cerca de R$ 2,3 mil). Atualmente, no eBay, usuários que estão revendendo o item por menos de US$ 1 mil (cerca de R$ 4,7 mil) estão recebendo ofertas. A reportagem cita anúncios entre US$ 700 e US$ 800 (R$ 3,3 mil - R$ 3,8 mil) que já receberam lances. Alguns usuários do eBay também estão vendendo os extintores de incêndio da mesma empresa.

A Boring Company foi fundada por Musk em 2016, com o objetivo de construir túneis de trânsito subterrâneos e aliviar o congestionamento do tráfego em grandes cidades. Em 2017, Musk sugeriu a ideia do lança-chamas. Em edição limitada, o produto começou a ser vendido em 2018.

No site oficial, a empresa descreve que o lança-chamas é o “mais seguro do mundo” e tem “garantia de animar qualquer festa”. Pouco tempo depois o nome do produto precisou mudar para “Not-A-Flamethrower” (“não é um lança-chamas”, em tradução livre), já que regulamentações de envio e alfandegárias restringem o transporte de lança-chamas.

“Nosso design proporciona o máximo de diversão com o mínimo de perigo”, tuitou Musk na época. “Eu teria muito mais medo de uma faca de churrasco.” Naquele período, as pessoas exibiam seus produtos acendendo cigarros, aquecendo marshmallows e derretendo neve.

Mais tarde, Musk disse que vender os lança-chamas da Boring foi uma “ideia terrível” e que as pessoas estavam “erradas” ao comprá-los, mas ele não conseguiu impedi-las.