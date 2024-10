Microsoft pode estar preparando celular com tela que gira 360 graus; veja projeto

A Microsoft registrou uma patente que sugere o desenvolvimento de um celular dobrável com tela flexível que pode girar 360 graus. O registro, publicado nesta terça-feira, 1, pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), descreve um dispositivo com design inovador que pode ser dobrado em diversas configurações, assumindo a forma de um tablet, um laptop ou um smartphone tradicional.

O dispositivo apresenta uma tampa traseira, uma camada de vidro e uma camada emissora de luz, com ranhuras que permitem uma curvatura que não possui vincos. A tecnologia, que utiliza modificação a laser e gravação úmida, garante que a tela flexível possa ser dobrada em diferentes direções sem sofrer danos. Além disso, segundo o registro da patente, houve o desenvolvimento de um método para dobrar o dispositivo em diferentes direções, permitindo que os lados esquerdo e direito da tampa de vidro fiquem voltados um para o outro.

PUBLICIDADE Empresas como a Huawei, com o Mate XT, a Samsung, com o Galaxy Z Flip, e a Motorola, com o Razr, são as principais fabricantes que possuem celulares com tela dobrável atualmente. A Apple, por sua vez, ainda não entrou nesse mercado, mas rumores indicam que a empresa está trabalhando em um iPhone dobrável. É importante lembrar, no entanto, que o registro de uma patente não garante que o produto será lançado comercialmente.

Mercado de smartphones dobráveis

A patente surge em um momento em que o mercado de celulares dobráveis mostra sinais de desaceleração. Uma pesquisa da TrendForce indica que o crescimento em 2024 será menor que o de 2023, com uma projeção de 17,7 milhões de unidades vendidas, representando apenas 1,4% do mercado total de smartphones. A Samsung se mantém como líder nesse segmento, com expectativa de continuar dominando o mercado em 2024.

A TrendForce aponta dois principais fatores para a desaceleração do mercado de dobráveis: a durabilidade e o preço. Consumidores ainda têm dúvidas sobre a resistência e a vida útil dos aparelhos dobráveis em comparação com os modelos tradicionais. Além disso, o preço elevado desses dispositivos ainda é uma barreira para muitos consumidores.

A Microsoft já teve uma incursão no mercado de celulares dobráveis com o Surface Duo, lançado em 2020. No entanto, o dispositivo, que tinha duas telas separadas por uma dobradiça, não obteve o sucesso esperado e sua terceira geração foi cancelada.

A nova patente sugere que a Microsoft pode estar repensando sua estratégia para o mercado de smartphones, buscando um design mais alinhado com os recentes lançamentos na indústria.