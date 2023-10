Seu telefone velho está mais seguro do que você pensa; entenda

Depois de um tempo usando o mesmo celular, é natural se perguntar se é hora de trocar de aparelho ou se dá para esticar um pouquinho mais a sua vida útil. Mas quando o dispositivo é realmente antigo — com cinco, sete ou até mais anos de idade — é seguro continuar usando-o? A resposta é: provavelmente sim - com algumas ressalvas.

A Apple, a Samsung e outros fabricantes de celulares continuam corrigindo remotamente as falhas de segurança no software de seus telefones durante anos. Isso mantém seu telefone antigo mais seguro contra hackers. Não é fácil, porém, dizer exatamente qual é o limite de idade para ser seguro.

Especialistas em segurança digital dizem que, em geral, um telefone Android é seguro para uso por quatro anos ou mais depois de ser novo. Um iPhone pode ser seguro por sete ou oito anos.

Nem todo mundo quer manter um smartphone por tanto tempo. E, quanto mais antigo for o telefone, mais você poderá ter problemas, inclusive aplicativos que param de funcionar como esperado. Mas, se você optar, por motivos financeiros ou outros, por manter seu telefone por muitos anos, a maioria das pessoas não precisa se preocupar, desde que você mantenha o software do telefone atualizado.

E vale a pena considerar um telefone usado se você não puder comprar um novo — principalmente com os preços cada vez mais altos. E aqui existem duas coisas que as fabricantes poderia fazer para ajudar nessa tarefa de decidir quando é hora de comprar um celular novo.

A primeira é que os smartphones nascem com uma “data de morte” - depois de um número de anos, eles serão menos seguros porque as empresas param de corrigir as vulnerabilidades de segurança. As fabricantes de celular deveriam ser obrigadas a informar essa data de validade quando você compra um aparelho.

E quando os fabricantes de telefones pararem de liberar correções de segurança para o seu telefone, eles devem abrir mão do controle para que os técnicos independentes possam manter seu telefone antigo saudável.

Com o seu carro, você escolhe por quanto tempo deseja mantê-lo funcionando com segurança. Com seu smartphone, o fabricante e outras empresas fazem essa escolha por você. A distinção não faz sentido.

Seu celular antigo ainda pode ser útil se as atualizações de segurança estiverem em dia Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO CONTEUDO

As atualizações de segurança são o que realmente importa para você

Em geral, é bastante seguro continuar usando seu telefone desde que ele esteja recebendo atualizações regulares de segurança de software do fabricante. Por exemplo, a Apple ainda está atualizando a segurança do software para iPhones com até oito anos de idade.

Digamos que você tenha um iPhone X — lançado em 2017 — com seis anos de idade. Você não pode atualizar para o mais novo sistema operacional do iPhone, chamado iOS 17. Mas a Apple continua a fazer correções de segurança e outras correções críticas de software para o iOS 16, que provavelmente está alimentando seu iPhone X. A Apple também ainda está atualizando a segurança do iOS 15, lançado em 2021.

A maioria dos especialistas disse que essas atualizações de segurança tornam seu iPhone de oito anos seguro para uso, a menos que você saiba que é um alvo de alto valor para os hackers.

Uma exceção à opinião foi a de Tarah Wheeler, CEO da empresa de segurança da informação Red Queen Dynamics. Ela disse que usamos tanto nossos telefones e a segurança dos dispositivos mais novos é tão melhor, que talvez não valha a pena manter telefones antigos por muitos anos.

Se você tem um telefone Android da Samsung ou de outra empresa, é mais complicado descobrir se o seu telefone antigo é seguro o suficiente para continuar usando. A Samsung afirma que, em geral, continuará corrigindo as falhas de segurança por até cinco anos em seus smartphones mais novos. No entanto, você precisa ler as letras miúdas.

Se você vir seu telefone Samsung em listas de atualizações de segurança divulgadas pela empresa mais de uma vez no ano, isso é um sinal de que seu dispositivo pode estar ficando para trás e que ele está a caminho de se tornar menos seguro. Isso inclui modelos como o Galaxy A20s de 2019. Se o seu celular Samsung não estiver nem nessa lista, ele pode não ser seguro.

Também gosto do site End of Life, que mostra se a Apple, a Samsung e outras empresas ainda estão corrigindo falhas de segurança de um determinado produto.

iPhones costumam ter ciclos de atualizações por mais tempos que outros aparelhos Foto: Stephane Mahe/Reuters

Seu telefone Android pode ter correções de segurança menos frequentes do que a Samsung ou outras empresas divulgam, dependendo da sua operadora sem fio. A Apple também pode atualizar a segurança com menos frequência para sistemas operacionais mais antigos, como o iOS 15 e 16.

A maioria dos especialistas em segurança disse que isso ainda é bastante seguro para a maioria das pessoas.

Você deveria saber a “data de morte” do seu telefone

Quando uma empresa para de atualizar a segurança do software, seu telefone fica mais vulnerável a hackers, disse Paul Roberts, fundador da Secure Repairs, uma organização de tecnólogos que defendem a longevidade dos gadgets.

Essa é efetivamente uma data de morte incorporada ao seu telefone. Roberts quer que os fabricantes informem essa data na caixa quando você compra um telefone.

Se você estiver comprando um iPhone 15 agora, por exemplo, Roberts quer que a Apple divulgue que está comprometida a corrigir todas as falhas de segurança de software até 2030 ou quando for o caso.

Roberts também disse que quando a Apple, a Samsung ou outros fabricantes de telefones perderem o interesse em atualizar a segurança de seus telefones antigos, eles devem deixar que outras pessoas assumam o controle.

Ele disse que há muitos profissionais qualificados ou amadores que ficariam felizes em manter o software atualizado e seguro para telefones com uma década ou mais. Nem todo mundo quer manter seu telefone por anos e anos. Mas Roberts diz que essa deve ser sua escolha.

“Você deve poder manter esse dispositivo funcionando pelo tempo que for realmente viável”, disse Roberts. “Em um mundo em que estamos tentando aproveitar ao máximo a vida útil desses dispositivos incrivelmente intensivos em recursos... sete, oito ou dez anos não é muito tempo.”

Outros fatores que você deve considerar

Mesmo depois que seu telefone parar de receber atualizações de segurança do fabricante, ele ainda poderá ser seguro o suficiente se você estiver usando o telefone apenas para ouvir música, navegar no Instagram ou fazer compras online.

A desvantagem é que, se seu telefone tiver pelo menos alguns anos de idade, ele poderá precisar de mais cuidados. As baterias se desgastam, as peças quebram e os aplicativos podem não ser atualizados. A substituição de peças geralmente é uma opção boa e econômica. Em outros casos, talvez não valha a pena consertar seu telefone.

Mas quando chegar a hora de jogar a toalha, talvez você ainda não precise de um telefone novo. Um telefone usado com dois ou três anos de idade pode ser uma atualização significativa com custos menores para sua carteira e para o nosso planeta.

Uma pequena vitória

Na verdade, não é vergonha nenhuma se você não se lembrar do modelo de telefone que possui ou não souber o nome do sistema operacional que o alimenta.

Veja aqui como verificar e como saber se é seguro continuar usando seu telefone.

Em um iPhone:

Toque no aplicativo Ajustes do iPhone → Geral → Sobre Em “Nome do modelo”, você verá a versão do seu iPhone, como iPhone 13 mini. A seção “Versão do iOS” pode indicar, por exemplo, 17.0.3. Essa é uma versão do sistema operacional iOS 17.

O iPhone solicitará que você atualize o software quando houver correções de segurança disponíveis. Faça isso.

Se o seu iOS for anterior ao iOS 15 (por exemplo, iOS 14, iOS 13, etc.), a Apple não está mais corrigindo as falhas de segurança no software do seu telefone. Você deve considerar um telefone novo ou mais recente.

Em um telefone Android:

Infelizmente, não há instruções consistentes em todos os tipos de telefone. Tente procurar em Configurações → Sobre o telefone

Em “Nome do dispositivo”, deve haver informações sobre o modelo de telefone que você está usando. Role para baixo até “Versão do Android”, que pode dizer 13, por exemplo.

Para garantir que você tenha o sistema operacional mais recente em um telefone Samsung, por exemplo, verifique o aplicativo Configurações e escolha “Atualização de software”. O Google tem mais instruções sobre como atualizar o software Android do seu telefone.