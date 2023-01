CES 2023: Gran Turismo 7 será adaptado para PS VR 2, novos óculos de realidade virtual da Sony

A Sony vai lançar uma adaptação do game Gran Turismo 7, lançado para PlayStation 5 em 2022, para o novo console de realidade virtual da marca, o PS VR 2, novos óculos de realidade virtual planejado para ser lançado em 22 de fevereiro. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 4, sobre o palco da Consumer Electronics Show de 2023 (CES 2023), maior feira de tecnologia do mundo e que ocorre anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A versão em VR do game de corridas será gratuita para quem já tiver comprado o título para PlayStation 5, afirma a Sony. Outros 30 títulos estarão disponíveis para compras durante o lançamento do PS VR 2, entre eles Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil Village e Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

Além disso, a Sony anunciou no evento que, impulsionada pelas vendas de fim de ano (Black Friday e Natal), o PlayStation 5, lançado em outubro de 2020, alcançou 30 milhões de unidades vendidas no mundo.

Também no palco da CES 2023, a Sony revelou um novo trailer para a adaptação de Gran Turismo 7 para os cinemas, cuja previsão de lançamento é para o verão do Hemisfério Norte. Assista ao vídeo abaixo.

Based on the inspiring true story of an impossible dream, watch this exclusive sneak peek of #GranTurismoMovie. 🏁 Exclusively in movie theaters this summer. pic.twitter.com/VsiTmKJmOO — Gran Turismo (@granturismo) January 5, 2023

Projeto Leonardo

A Sony apresentou também o Projeto Leonardo, controles de acessibilidade para o PlayStation 5. O foco do aparelho está nas pessoas com mobilidade reduzida.

Segundo a companhia, foi criado um dispositivo que pudesse ser utilizado por pessoas com deficiência para “jogar mais facilmente, com mais conforto e por longas horas”, diz a empresa. Para tal, será possível customizar as teclas, de modo que diferentes jogadores montem seus próprios controles conforme as próprias necessidades.

A Sony afirma que os controles foram desenhados em parceria com instituições em defesa das pessoas com deficiências, como AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up.