Microsoft e Activision: depoimentos sobre fusão envolvem Call of Duty, Xbox e lançamentos de games

SAN FRANCISCO — Satya Nadella, o executivo-chefe da Microsoft, compareceu ao tribunal federal norte-americano na quarta-feira, 28, para afirmar seu apoio a plataformas abertas, destacando o compromisso da gigante de tecnologia em concluir sua compra de US$ 70 bilhões (cerca de R$ 340 bilhões) da Activision Blizzard, apesar das objeções dos órgãos reguladores.

Reguladores de tecnologia de que o acordo da Microsoft com a gigante dos jogos eletrônicos reduziria a concorrência e restringiria os jogos da Activision apenas aos jogadores do console Xbox da Microsoft Foto: Lucy Nicholson/Reuters

“Se dependesse de mim, eu adoraria eliminar completamente as ‘exclusividades em consoles’”, afirmou Nadella, refutando as alegações de reguladores de tecnologia de que o acordo da Microsoft com a gigante dos jogos eletrônicos reduziria a concorrência e restringiria os jogos da Activision apenas aos jogadores do console Xbox da Microsoft.

O quarto dia de uma audiência no Tribunal Distrital dos EUA em San Francisco foi a sessão de maior destaque, com as presenças de Nadella e do executivo-chefe da Activision, Bobby Kotick. O desafio da Comissão Federal de Comércio (Federal Trade Commission - FTC) à aquisição de grande impacto, liderado por sua presidente, Lina Khan, é visto como um teste para saber se esforços mais agressivos para restringir as gigantes de tecnologia podem ser bem-sucedidos.

A FTC está buscando uma medida cautelar preliminar que proibiria as empresas de concluir o acordo antes que a agência tenha a chance de apresentar seu caso em seu tribunal interno. A Microsoft afirmou que um atraso tão longo provavelmente condenaria o acordo, uma perspectiva compartilhada por Kotick em seu depoimento na quarta-feira.

A FTC argumentou que a fusão prejudicaria a concorrência na indústria de jogos eletrônicos e prejudicaria os consumidores, pois a Microsoft poderia retirar os jogos da Activision, como Call of Duty, do console rival da Sony, o PlayStation. Kotick prometeu que não tinha intenção de fazê-lo, embora a decisão final não esteja em suas mãos se sua empresa for adquirida. “Haveria uma revolta se você removesse o jogo de uma plataforma”, disse Kotick. “Isso causaria danos à reputação da empresa.” Nadella também afirmou que não reteria o Call of Duty.

Sob a liderança de Khan, a FTC processou o Meta, a Microsoft e a Amazon, argumentando que o imenso poder da big tech sobre as comunicações, mídias sociais e comércio online permite que as empresas construam monopólios e prejudiquem os consumidores.

Após a Microsoft anunciar no início do ano passado que pretendia reformular seus negócios do Xbox comprando a Activision, a empresa fez acordos com outras empresas de jogos eletrônicos, como a Nintendo, para mostrar aos reguladores que o acordo beneficiaria os jogadores e não restringiria o acesso aos jogos da Activision. A maioria das agências governamentais foi convencida.

Call of Duty

Mas a FTC e a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido estão tentando bloquear o acordo. Os argumentos no tribunal têm se concentrado na prática de exclusividade - lançar um jogo altamente antecipado apenas em um console. A Microsoft repetidamente prometeu que não tornaria o Call of Duty exclusivo para o Xbox se adquirisse a Activision e ofereceu à Sony um contrato colocando essa garantia por escrito.

No entanto, a FTC argumentou em tribunal na semana passada que a Microsoft agiu rapidamente para comprar a ZeniMax Media e suas várias empresas de jogos por US$ 7,5 bilhões em 2020, quando percebeu que a Sony poderia pagar para tornar um dos próximos jogos importantes da ZeniMax, Starfield, exclusivo para o PlayStation. Os novos títulos da ZeniMax, incluindo Starfield, agora são exclusivos para o Xbox.

Jim Ryan, o executivo-chefe da Sony, testemunhou em um depoimento gravado em vídeo que ele acreditava que mesmo se o Call of Duty permanecesse no PlayStation, a Microsoft tentaria “levar os jogadores do PlayStation para as plataformas Xbox” de alguma forma, degradando a experiência do Call of Duty no PlayStation.

“Acredito que eles vão usar o Call of Duty de alguma forma para nos prejudicar”, disse Ryan. No entanto, Nadella testemunhou que era contra uma abordagem isolada para os jogos. “Cresci em uma empresa que sempre acreditou que o software deveria funcionar em tantas plataformas quanto possível”, disse ele. “E eu acredito nisso.”

A Microsoft buscou retratar-se como uma terceira opção distante em um mercado de consoles com três jogadores dominado pela Nintendo e Sony. Phil Spencer, chefe do Xbox, afirmou que, como concorrente em terceiro lugar, o Xbox não era um negócio sólido. Spencer reconheceu que a Microsoft teve discussões sobre potencialmente excluir jogos da Activision, além do Call of Duty, do PlayStation.

A FTC argumentou que a aquisição da Activision pela Microsoft também lhe daria uma vantagem injusta em serviços de assinatura de jogos e no mercado nascente de jogos em nuvem. Espera-se que a juíza Jacqueline Scott Corley decida se concederá a medida cautelar antes de 18 de julho, data em que o acordo deve ser concluído. Em alguns momentos, as perguntas da juíza em sua sala de audiências demonstraram ceticismo em relação aos argumentos da FTC.

Por exemplo, a FTC tentou fazer com que Spencer jurasse que colocaria o Call of Duty no PlayStation por pelo menos 10 anos, não importando quais condições a Sony solicitasse como parte desse acordo. Corley pareceu achar que tal promessa geral era irrealista, especialmente se a Sony pedisse algo irracional, como receber o Call of Duty gratuitamente. “Bem, não será de graça”, disse Corley, parecendo impaciente. “Isso estava entendido.” /The New York Times.