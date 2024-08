Retorno de Fortnite aos celulares mostra a gloriosa revolução nos aplicativos

O popular jogo Fortnite, que foi expulso das lojas de aplicativos para smartphones da Apple e do Google há quatro anos por causa de uma disputa comercial, está disponível novamente para o seu telefone.

PUBLICIDADE Mais ou menos isso. Se você quiser jogar Fortnite em um iPhone... bem, você precisa morar na União Europeia. Lá, desde sexta-feira, você pode baixar o Fortnite em várias minilojas de aplicativos que não são da Apple e que existem de acordo com uma nova lei europeia que tenta criar mais alternativas para as grandes empresas de tecnologia.

Os proprietários de celulares Android em qualquer lugar do mundo podem obter o Fortnite por meio de uma nova loja de aplicativos, embora esse processo seja complicado.

Essa espécie de retorno oficial dos jogos Fortnite para celular desafia a lista negra da Apple e do Google. É também um vislumbre das mudanças confusas, incertas, possivelmente ruins, mas potencialmente emocionantes que estão ocorrendo nos aplicativos para smartphones como você os conhece há 15 anos.

Os problemas com os aplicativos

Você deve estar pensando que os aplicativos são bons do jeito que são. E talvez estejam mesmo!

Mas depois de escrever e ficar obcecado com esse tópico por seis anos, passei a acreditar que vale a pena tentar mudar o status quo dos aplicativos móveis.

Publicidade

A Apple e o Google têm tido um poder quase incontrolável sobre os aplicativos móveis de forma a aumentar os preços de parte do que você compra, impedir que você experimente ideias inteligentes, forçar os criadores de aplicativos a fazer coisas malucas para ganhar dinheiro e impor os desejos da Apple e do Google a todos nós.

Executivos da Texas Monthly me disseram, no ano passado, que era caro e demorado esperar que a Apple e o Google liberassem as alterações nos aplicativos da organização de notícias. (As empresas geralmente exigem aprovações para aplicativos novos ou atualizados.) Os executivos disseram que a aprovação atrasou as atualizações para os leitores que eles poderiam fazer rapidamente no site da Texas Monthly.

O Patreon, que permite que você apoie financeiramente profissionais criativos, como músicos ou podcasters, disse esta semana que os usuários de seu aplicativo para iPhone em breve terão que pagar 30% a mais por cada pagamento, ou os artistas terão que aceitar 30% a menos.

Isso porque a Apple agora está exigindo que o Patreon cumpra as regras que exigem que os pagamentos digitais no aplicativo passem pelo sistema de pagamento da Apple, do qual a Apple recebe uma comissão de 30%. Você não poderá mais pagar com cartão de crédito ou PayPal.

A Apple não comentou sobre as mudanças no Patreon, mas afirma que sua loja de aplicativos e seu sistema de pagamento digital oferecem um bom valor e uma boa experiência para os criadores de aplicativos e usuários do iPhone.

Game Fortnite volta para as lojas de apps para celulares – mas só na União Europeia Foto: Reprodução/Epic Games

Muitas outras empresas de aplicativos estão bem com a Apple e o Google e não estão ansiosas por mudanças. Para você, a Apple e o Google facilitam a localização de aplicativos, a confiança de que eles são seguros (na maioria dos casos) e a compra de produtos digitais com uma conta de pagamento da Apple ou do Google conectada ao seu telefone.

Mas os que duvidam da ditadura dos aplicativos da Apple e do Google estão ficando cada vez mais fortes e encorajados por tribunais e novas regulamentações.

Publicidade

A visão do Fortnite para uma nova realidade de aplicativos

A Epic Games, criadora do Fortnite, tem sido a principal reclamação sobre os aplicativos como os conhecemos e um dos principais arquitetos do que está começando a parecer as maiores mudanças já feitas nos aplicativos para smartphones.

Em alta Link Kindle: Conheça 10 truques do e-reader para se tornar ‘mestre’ da leitura Empréstimo para Musk comprar Twitter foi o pior negócio para bancos desde crise de 2008, diz jornal No ano passado, um júri concordou com a Epic que o Google violou as leis de monopólio na forma como administra sua loja de aplicativos móveis Google Play. Um juiz decidirá em breve como o Google terá que “derrubar as barreiras”, como disse o juiz distrital dos EUA James Donato no tribunal esta semana. A Epic perdeu, em grande parte, um processo judicial de 2021 que acusava a Apple de abusos de monopólio semelhantes, mas o juiz desse caso agora está decidindo como a Apple deve desfazer o que ela determinou como restrições anticoncorrenciais da Apple sobre como você compra produtos digitais de aplicativos para iPhone como Patreon e Spotify.

A Apple aprovou uma loja de aplicativos concorrente da Epic Games, criadora do Fortnite, e permitiu que o aplicativo de streaming Spotify liste seu desconto de preços de verão em seu aplicativo de streaming de música Foto: Jim Wilson/NYT

A Epic propôs mudanças que podem lhe dar a opção, no seu iPhone ou telefone Android, de assinaturas mais baratas do Spotify e Netflix, dependendo de como você paga, ou melhores recompensas se você comprar um jogo em uma loja de aplicativos da Epic e não na do Google.

Um juiz deve decidir sobre a ideia da Epic de permitir que você baixe um aplicativo para Android da maneira que desejar. Talvez você o obtenha na loja de aplicativos Android do Google, ou talvez em uma loja de aplicativos alternativa, adaptada para adolescentes ou para fãs de videogames.

O Google disse que as mudanças propostas pela Epic para o Google Play prejudicariam “a privacidade, a segurança e a experiência geral dos consumidores, desenvolvedores e fabricantes de dispositivos”.

Versões dessas mudanças começaram a acontecer, de forma hesitante e desigual, de acordo com uma lei da União Europeia. O Fortnite não estaria retornando aos iPhones sem essas novas verificações do poder da Big Tech.

Publicidade

Talvez todas essas mudanças nos aplicativos pareçam confusas ou ruins. Pode ser. A mudança é incerta.

Mas o CEO da Epic, Tim Sweeney, diz que as desvantagens do atual sistema de aplicativos prejudicam você e suprimem a inovação - muitas vezes sem que você perceba. “Muitas pessoas não conseguem nem imaginar um mundo melhor”, disse ele em uma coletiva de imprensa nesta semana.

É disso que se trata todo esse drama dos aplicativos: sonhar com um caminho alternativo e moldá-lo para que seja melhor do que a realidade.