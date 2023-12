THE NEW YORK TIMES - Embora a inteligência artificial tenha ganhado destaque no ano passado, a tecnologia que pode ter uma funcionalidade similar a do cérebro humano tem sido uma prioridade para pesquisadores, investidores e executivos do setor de tecnologia no Vale do Silício há mais de uma década.

Aqui estão algumas das pessoas envolvidas nas origens da IA moderna, movimento que influenciou o desenvolvimento da tecnologia.

Sam Altman

Sam Altman é o executivo-chefe da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, que se tornou viral no ano passado e deu início ao reconhecimento do poder da inteligência artificial generativa. Altman ajudou a iniciar a OpenAI depois de se reunir com Elon Musk sobre o setor em 2015. Na época, Altman dirigia a Y Combinator, uma incubadora de startups do Vale do Silício.

Sam Altman é o executivo-chefe da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT Foto: Jim Wilson/The New York Times

Dario Amodei

Dario Amodei é um pesquisador sobre o setor de inteligência artificial que fez parte dos primeiros funcionários da Open AI. Ele saiu da empresa em 2021 após divergências sobre o futuro da companhia. Amodei também trabalhou como pesquisador do Google. Atualmente ele trabalha em uma startup que ajudou a fundar chamada Anthropic, que se dedica a criar conteúdos de inteligência artificial de forma segura.

Dario Amodei é um pesquisador sobre o setor de inteligência artificial que fez parte dos primeiros funcionários da Open AI Foto: Massimo Berruti/The NY Times

Bill Gates

Bill Gates, o fundador da Microsoft e por muitos anos o homem mais rico do mundo, sempre foi cético em relação ao poder da inteligência artificial. Em agosto de 2022, Gates testou o modelo do GPT-4 da OpenAI, um modelo subjacente ao ChatCPT. Depois do teste, Gates mudou de opinião sobre o setor e passou a apoiar mais as iniciativas de inteligência artificial.

Bill Gates, o fundador da Microsoft e por muitos anos o homem mais rico do mundo, é um incentivador do setor de inteligência artificial Foto: Calla Kessler/NY Times

Demis Hassabis

Demis Hassabis é neurocientista e fundador do DeepMind, uma das empresas mais importantes do setor. Ele garantiu apoio financeiro para criar o DeepMind do investidor Peter Thiel e criou uma startup que produziu a AlphaGo, um software de IA que chocou o mundo em 2016 ao vencer o melhor jogador do jogo de tabuleiro Go do mundo. Hassabis foi um jogador de xadrez premiado quando adolescente. O Google comprou a DeepMind, com sede no Reino Unido, em 2014, e Hassabis é um dos principais executivos da empresa.

Demis Hassabis é neurocientista e fundador do DeepMind, uma das empresas mais importantes do setor Foto: Toby Melville/AFP

Geoffrey Hinton

Professor da Universidade de Toronto, Geoffrey Hinton e dois de seus alunos de pós-graduação foram responsáveis pelas redes neurais, uma tecnologia fundamental subjacente a esta onda de IA. O sistema cativou a indústria de tecnologia, e o Google rapidamente concordou em pagar a Hinton e sua equipe US$ 44 milhões em 2012, superando a Microsoft e a Baidu, uma empresa de tecnologia chinesa.

Geoffrey Hinton e dois de seus alunos de pós-graduação foram responsáveis pelas redes neurais Foto: Chloe Ellingson/The NY Times

Reid Hoffman

Reid Hoffman, um ex-executivo do PayPal que fundou o LinkedIn e se tornou um investidor de risco, fazia – ao lado de Musk e Thiel – parte de um grupo que investiu US$ 1 bilhão na OpenAI.

Reid Hoffman foi um dos principais investidores da OpenAI Foto: Clara Mokri/The NY Times

Elon Musk

Elon Musk, o fundador da Tesla e SpaceX, contribuiu para a criação da OpenAI em 2015. Na época, ele procurou posicionar a OpenAI como um contrapeso mais ético em relação ao setor. Em 2018, o investidor deixou a OpenAI após desentendimentos com Altman.

Elon Musk, o fundador da Tesla e SpaceX, contribuiu para a criação da OpenAI em 2015 Foto: Amir Hamja/The NY Times

Satya Nadella

Satya Nadella, executivo-chefe da Microsoft, liderou os investimentos da empresa na OpenAI em 2019 e em 2023 injetando US$ 13 bilhões para a startup durante esse período. Desde então, a Microsoft se dedicou totalmente à IA, incorporando a tecnologia da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing e em muitos de seus outros produtos.

Nadella, executivo-chefe da Microsoft, liderou os investimentos da empresa na OpenAI em 2019 e em 2023 injetando US$ 13 bilhões para a startup durante esse período Foto: Ruth Fremson/The New York Times

Larry Page

Larry Page, que fundou o Google com Sergey Brin, há muito tempo é um defensor da IA e seus benefícios. Ele pressionou o Google para que a empresa comprasse a DeepMind em 2014. Page tem uma visão mais otimista da IA do que outros, apontando aos executivos do Vale do Silício que um dia robôs e humanos viverão harmoniosamente.

Larry Page, que fundou o Google com Sergey Brin, há muito tempo é um defensor da IA e seus benefícios Foto: Jeff Chiu/Associated Press

Peter Thiel

Peter Thiel é o fundador da PayPal e se tornou investidor de risco, injetando dinheiro no Facebook. Thiel investiu também na DeepMind e, mais tarde, na OpenAI.

Peter Thiel é o fundador da PayPal e se tornou investidor de risco, injetando dinheiro no Facebook Foto: Marco Bello/AP

Eliezer Yudkowsky

Eliezer Yudkowsky é um especialista em inteligência artificial e pesquisador que ajudou a semear grande parte do pensamento filosófico em torno da tecnologia. O pesquisador acredita no poder do setor, mas sempre se mostrou preocupado com o impacto da inteligência artificial na sociedade. Yudkowsky organizou uma conferência anual (financiada por Thiel) sobre IA, onde Hassabis conheceu Thiel e garantiu seu apoio à DeepMind.

Eliezer Yudkowsky é um especialista em inteligência artificial e pesquisador que ajudou a semear grande parte do pensamento filosófico em torno da tecnologia Foto: Jason Henry/The NY Times

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg é o presidente-executivo da Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp. Zuckerberg reconhece há uma década o potencial do setor de inteligência artificial. Ele tentou comprar a DeepMind antes do Google e contratou funcionários especializados no setor para a sua empresa.