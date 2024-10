Apple Intelligence chega ao iPhone na próxima semana, mas terá lista de espera; veja como furar fila

A Apple anunciou que a sua plataforma de inteligência artificial (IA), Apple Intelligence, será lançada na próxima semana com a atualização do iOS 18.1. No entanto, o acesso aos recursos de IA será controlado por uma lista de espera, e os usuários precisarão se inscrever para ter acesso à tecnologia. A boa notícia é que existe uma maneira de “furar a fila” e ter acesso antecipado à Apple Intelligence: instalar a versão beta do iOS 18.1.

Como funciona a lista de espera

Apple Intelligence é aposta da empresa para atrair usuários Foto: Reprodução/Apple

PUBLICIDADE A Apple Intelligence estará disponível inicialmente apenas para usuários do iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e de todos os modelos do iPhone 16 e em inglês. A previsão para chegada da ferramenta em português será em 2025. Após instalar a atualização iOS 18.1, os usuários desses dispositivos precisarão acessar as configurações do sistema e entrar na lista de espera para ter acesso aos recursos da Apple Intelligence. O tempo de espera na lista dependerá da demanda, mas a Apple afirma que, durante o período de testes beta, a espera não foi longa. No entanto, com o lançamento oficial da plataforma, é possível que a lista de espera aumente consideravelmente.

Como “furar a fila” e ter acesso antecipado

Para aqueles que não querem esperar na fila, a Apple oferece a opção de instalar a versão beta do iOS 18.1, que já inclui a Apple Intelligence. Ao instalar a versão beta, os usuários podem entrar na lista de espera imediatamente e ter acesso aos recursos da IA antes do lançamento oficial.

A versão beta do iOS 18.1, chamada de “Release Candidate” (RC), é praticamente idêntica à versão final que será lançada para o público em geral. Isso significa que os usuários que instalarem a versão beta terão acesso à mesma experiência do iOS 18.1, com poucos bugs ou problemas de desempenho.

Para instalar a versão beta do sistema operacional, os usuários precisam se inscrever no programa Apple Beta Software Program, que é gratuito. Após a inscrição, basta seguir as instruções no site da Apple para baixar e instalar a atualização no iPhone.

Quando a Apple Intelligence estará completamente disponível?

A atualização iOS 18.1, marcará o início da implementação da Apple Intelligence nos dispositivos compatíveis. Embora a Apple não tenha divulgado detalhes específicos sobre os recursos que serão incluídos nessa primeira fase, a expectativa é que a atualização traga o assistente de textos, além do resumo automático de chamadas.

Publicidade

Já o iOS 18.2, que deve ser lançado em dezembro e incluirá incluirá recursos como o Genmoji, que utiliza tecnologia de inteligência artificial generativa para combinar emojis na plataforma sob o comando do usuário, e o aplicativo Image Playground, que permitirá que usuários possam “brincar” com as novas funcionalidades de inteligência artificial generativa. Desenvolvedores também vão poder utilizar a tecnologia para criar apps. Outras novidades, como priorização de notificações na tela de bloqueio e uma nova interface para o aplicativo de e-mail, também chegarão.

O iOS 18.3, programado para janeiro de 2025, deve trazer mais aprimoramentos e correções de bugs, “preparando o terreno” para a implementação completa da Apple Intelligence.

Por fim, chega o iOS 18.4, prevista para o final do primeiro trimestre de 2025, que trará a integração completa da ferramenta com a Siri. A assistente pessoal ganhará seu principal pacote de atualizações desde o seu lançamento, em 2011. A tecnologia ficará mais natural e integrada ao sistema, graças às novas habilidades de conversa da inteligência artificial da Apple, turbinada por modelos amplos de linguagem. Ainda não há informações sobre futuras atualizações, nem se outros recursos chegarão aos aparelhos da empresa.