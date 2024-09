iPhone: confira quando você poderá usar a inteligência artificial da Apple

A Apple apresentou no mês de junho a Apple Intelligence, sua plataforma de inteligência artificial (IA) generativa, durante a WWDC 2024. No entanto, a funcionalidade ainda não está disponível para os usuários, gerando expectativa sobre sua chegada aos iPhones. De acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, os recursos da Apple Intelligence serão liberados gradativamente em futuras atualizações do iOS 18, entre as versões 18.1 e 18.4.

Quando a Apple Intelligence estará completamente disponível?

Apple Intelligence começa a ficar disponível no meio de outubro Foto: Bruna Arimathea/Estadão

PUBLICIDADE A Apple Intelligence estará disponível apenas para as linhas iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 15 Pro. A previsão é que os primeiros recursos cheguem com a atualização iOS 18.1, prevista para o meio de outubro. No entanto, a plataforma completa, incluindo o suporte ao português, só deve ser lançada em 2025. A atualização iOS 18.1, marcará o início da implementação da Apple Intelligence nos dispositivos compatíveis. Embora a Apple não tenha divulgado detalhes específicos sobre os recursos que serão incluídos nessa primeira fase, a expectativa é que a atualização traga o assistente de textos, além do resumo automático de chamadas.

Já o iOS 18.2, que deve ser lançado em dezembro e incluirá incluirá recursos como o Genmoji, que utiliza tecnologia de inteligência artificial generativa para combinar emojis na plataforma sob o comando do usuário, e o aplicativo Image Playground, que permitirá que usuários possam “brincar” com as novas funcionalidades de inteligência artificial generativa. Desenvolvedores também vão poder utilizar a tecnologia para criar apps. Outras novidades, como priorização de notificações na tela de bloqueio e uma nova interface para o aplicativo de e-mail, também chegarão.

O iOS 18.3, programado para janeiro de 2025, deve trazer mais aprimoramentos e correções de bugs, “preparando o terreno” para a implementação completa da Apple Intelligence. Por fim, chega o iOS 18.4, prevista para o final do primeiro trimestre de 2025, que trará a integração completa da ferramenta com a Siri. A assistente pessoal ganhará seu principal pacote de atualizações desde o seu lançamento, em 2011. A tecnologia ficará mais natural e integrada ao sistema, graças às novas habilidades de conversa da inteligência artificial da Apple, turbinada por modelos amplos de linguagem. Ainda não há informações sobre futuras atualizações, nem se outros recursos chegarão aos aparelhos da empresa.