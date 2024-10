IA da Apple deve chegar em breve no seu iPhone; saiba o que fazer com ela

O novo produto mais importante do ano da Apple chegará este mês. O Apple Intelligence, um conjunto de ferramentas de software que traz o que a Apple descreve como inteligência artificial para seus dispositivos, será lançado por meio de atualizações gratuitas de software para os proprietários de alguns iPhones, Macs e iPads.

PUBLICIDADE A versão inicial do Apple Intelligence, que a Apple está publicando como uma “versão beta” inacabada, incluirá uma versão ligeiramente aprimorada da assistente virtual da Apple, a Siri, e ferramentas que resumem automaticamente o texto, transcrevem gravações de áudio e removem distrações, como fotos de fotos. Para a Apple, essa estreia é o início de uma nova era. O Apple Intelligence é o resultado de uma grande reestruturação da gigante de Cupertino, na Califórnia, quase dois anos depois que o setor de tecnologia foi derrubado pelo chatbot ChatGPT da OpenAI.

Depois de junho, mais detalhes do Apple Intelligence foram apresentados junto com o iPhone 16, em setembro deste ano Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Os executivos da Apple estavam preocupados com o fato de que, sem uma tecnologia de IA semelhante, o iPhone acabaria parecendo antiquado, de modo que a Apple encerrou seu projeto de carro autônomo, que estava sendo desenvolvido há mais de uma década, e designou seus engenheiros para trabalhar no Apple Intelligence.

O Apple Intelligence está chegando sem muitos dos recursos mais badalados que a Apple anunciou em junho. Embora a empresa tenha fechado um acordo com a OpenAI para incluir o ChatGPT em seu software, o chatbot não fará parte dessa versão inicial. A Siri também não é inteligente o suficiente (ainda) para fazer coisas como juntar dados de vários aplicativos para dizer se uma reunião de última hora fará com que você se atrase para a brincadeira do seu filho. A Apple disse que esses e outros recursos serão lançados gradualmente ao longo do próximo ano.

Para ter uma prévia, testei uma versão inicial do Apple Intelligence na semana passada. Os novos recursos foram um pouco difíceis de encontrar - eles foram integrados em diferentes partes do sistema de software da Apple, inclusive em seus botões para edição de texto e fotos.

Achei alguns recursos, incluindo ferramentas para revisão de texto e transcrição de áudio, muito úteis. Outros, como uma ferramenta para gerar resumos de artigos da Web e um botão para remover distrações indesejadas de fotos, foram tão mais ou menos que devem ser ignorados.

Isso tudo para dizer que vale a pena acompanhar o Apple Intelligence nos próximos anos para ver se ele evolui para um produto indispensável, mas que não é um motivo convincente para comprar um novo hardware.

O Apple Intelligence funcionará no iPhone 16s mais recente e no iPhone 15 Pro do ano passado, bem como em alguns iPads e Macs lançados nos últimos quatro anos. Aqui estão as ferramentas que serão mais úteis e as que você pode ignorar quando o software chegar aos dispositivos este mês.

Ferramentas de inteligência da Apple que são úteis:

Transcrever gravações de áudio

O Apple Intelligence oferece um recurso que há muito tempo era esperado: quando você usa o aplicativo de notas de voz para gravar áudio, ele agora produz automaticamente uma transcrição junto com o arquivo.

Como jornalista que grava entrevistas regularmente, eu estava ansioso para experimentar essa ferramenta e fiquei satisfeito por ela ter funcionado bem. Quando me reuni com uma empresa de tecnologia na semana passada, pressionei o botão de gravação no aplicativo e, depois de parar, a transcrição estava pronta para mim. O Apple Intelligence detectou sempre que uma pessoa diferente estava falando e criou um novo parágrafo de acordo com a transcrição. Ela transcreveu algumas palavras incorretamente sempre que uma pessoa murmurava. Mas, no geral, a transcrição facilitou a busca de uma palavra-chave para extrair um trecho da conversa.

Pedir ajuda à Siri com um produto Apple

Embora possa ser fácil usar qualquer smartphone ou tablet, o software da Apple tem se tornado cada vez mais complexo ao longo dos anos, por isso pode ser difícil saber como aproveitar os recursos que são difíceis de encontrar. A Inteligência da Apple deu à Siri a capacidade de oferecer ajuda para navegar pelos produtos da Apple. Nunca consigo me lembrar, por exemplo, como executar dois aplicativos lado a lado no iPad. Então, perguntei à Siri: “Como faço para usar a tela dividida no iPad?” A Siri rapidamente me mostrou uma lista de instruções, que envolvia tocar em um botão na parte superior de um aplicativo. Ironicamente, a Siri não pode oferecer ajuda sobre como usar o Apple Intelligence para reescrever um e-mail. Em vez disso, ela carregou uma lista de resultados de pesquisa do Google mostrando outros sites com as etapas.

Agilidade na escrita

Por falar em e-mail, o Apple Intelligence inclui ferramentas de redação para editar suas palavras e pode até gerar respostas automáticas de e-mail.

Usei a ferramenta de resposta automática para afastar rapidamente um vendedor em uma concessionária de automóveis: “Obrigado por entrar em contato. No momento, não estou mais interessado em comprar um veículo”.

Quanto à edição de texto, destaquei um e-mail que escrevi rapidamente para um colega e apertei o botão “Proofread” (revisar). A Inteligência da Apple editou rapidamente o texto para inserir a pontuação que eu havia ignorado.

Ferramentas de IA da Apple que você pode ignorar:

Remoção de distrações das fotos Um dos recursos mais esperados da Inteligência da Apple é a capacidade de editar automaticamente uma foto para remover uma distração, como um "penetra" em um retrato de família perfeito. Muitas pessoas vão querer experimentar essa ferramenta, chamada Clean Up, mas prepare-se para ficar desapontado. Para experimentá-la, abri uma foto que tirei de membros da família em um casamento ao ar livre há alguns anos. Apertei o botão "Clean Up" com a esperança de remover as pessoas sentadas em cadeiras de gramado ao fundo. O software excluiu as pessoas e as cadeiras de gramado, mas elas foram substituídas por uma confusão ininteligível de pixels em preto e branco. Testei a ferramenta novamente em uma foto do meu corgi, Max, dormindo no meu sofá ao lado de um cobertor. A Apple Intelligence removeu o cobertor e tentou reproduzir a almofada do sofá. Em vez disso, gerou um sulco profundo e nada lisonjeiro. Resumo de texto A Apple parece achar que a internet tem palavras demais. Um dos recursos mais proeminentes do Apple Intelligence é sua capacidade de gerar resumos de texto em vários aplicativos, incluindo um e-mail, um artigo da Web e documentos. Ao pressionar o botão "Summarize" (Resumir) no navegador Safari, obtive um resumo de três frases de um artigo de 1,2 mil palavras do New York Times sobre os prós e contras de comer atum. A Apple Intelligence resumiu a premissa do artigo - que o atum era um alimento nutritivo que poderia ter alto teor de mercúrio, e que os consumidores deveriam considerar espécies de atum com níveis mais baixos de mercúrio.

Infelizmente, em seu resumo, a Apple Intelligence recomendou que as pessoas consumissem albacora, uma das espécies listadas no artigo como tendo os níveis mais altos de mercúrio. Isso é o que se conhece no setor de tecnologia como alucinação, um problema comum em que a IA fabrica informações depois de não conseguir adivinhar a resposta correta.

A ferramenta também não conseguiu resumir minhas anotações. Recentemente, para me preparar para uma reunião no escritório, fiz anotações sobre três colegas com quem me reuniria. Em vez de produzir um dossiê completo sobre cada pessoa, a ferramenta gerou um resumo da função de apenas uma pessoa.

A Apple se recusou a comentar.

Em resumo, você pode ignorar essa ferramenta.

