Como a IA está ajudando (e possivelmente prejudicando) nossos pets

Enquanto Sandeep Sadhu está ocupado com o trabalho, um robô brinca com o seu cachorro Simba. O robô, chamado ORo, alimenta, supervisiona, treina e entretém Simba - tudo isto enquanto estuda o seu comportamento e o conhece melhor a cada interação.

“É um ótimo companheiro”, diz Sadhu, que dirige uma empresa de construção em Massachusetts (EUA).

Coleiras inteligentes e babás-robôs são algumas das inovações que aproximam os animais de estimação de seus donos Foto: Chelsea Kyle/The Washington Post

Babás de cães como a ORo poderão em breve tornar-se um elemento básico entre os donos de pets graças ao avanço da inteligência artificial (IA), que está revolucionando várias indústrias - incluindo a dos animais de estimação. Atualmente, são populares as câmaras para animais turbinadas por IA que distribuem guloseimas, as coleiras inteligentes com capacidade de detecção de doenças e os tradutores que podem, supostamente, transformar o miado de um gato em linguagem humana. Os americanos gastaram US$ 147 bilhões com os seus amigos peludos em 2023 - um aumento significativo em relação aos cerca de US$ 90 bilhões em 2018, segundo a Associação Americana de Produtos para Animais de Estimação. Até 2030, prevê-se que a indústria global de animais de estimação atinja quase US$ 500 bilhões.

O aprendizado de máquina - um subconjunto da IA que permite computadores a absorver informações e melhorar a precisão - está na vanguarda das mais recentes inovações tecnológicas para pets. Embora muitos deles sejam promissores para melhorar a saúde, a segurança e a qualidade de vida, a IA está repleta de possíveis perigos. Além das preocupações com a privacidade e a ética, os especialistas alertam para o fato de as tecnologias avançadas podem quebrar os laços entre humanos e animais.

“Vai ser interessante ver se a IA complementa a posse de pets de estimação ou a substitui”, disse Lionel Robert, professor de robótica na Universidade de Michigan. “Existe um enorme potencial. Mas o risco é igualmente enorme”.

Mudança para acessórios inteligentes

Quando Melanie Rigden viu uma publicação nas redes sociais sobre a PetPace - uma coleira inteligente com GPS que monitoriza as calorias queimadas, a qualidade do sono, o nível de stress (HRV), a temperatura, a respiração, a pulsação e outros dados biométricos - comprou uma para a sua labrador, Ruby.

Coleira tecnologica pode servir como alerta para problemas de saúde Foto: Divulgação: PetPace

“Uma das coisas que mais me preocupa é a sua saúde e bem-estar, e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser proativa à medida que ela envelhece”, disse Rigden, 35, que vive na região da Baía de São Francisco. “Trato ela como se fosse minha filha”.

Asaf Dagan, cientista-chefe da PetPace, fundou a empresa em 2012 enquanto trabalhava como veterinário. Ele viu inúmeros casos de donos que traziam os seus animais de estimação, apenas para descobrir que estavam cheios de problemas de saúde que já não podiam ser tratados.

“Era sempre frustrante para mim dar as más notícias aos donos”, afirmou Dagan. “Os veterinários e os donos de animais de estimação partilham este ponto de dor, que é o fato de que os animais de estimação não nos dizem como se sentem. Quando muito, é o instinto animal que esconde os sintomas”.

Uma vez que a coleira inteligente mede vários parâmetros que provavelmente seriam irregulares se um gato ou cão estivesse doente, “podemos detectar os primeiros momentos em que estes números começam a tornar-se anormais”, explicou Dagan. O dispositivo tem uma taxa de precisão superior a 90% e utiliza a aprendizado de máquina para personalizar a coleira para cada animal de estimação.

"Criamos o que chamamos de 'perfil biométrico' do animal de estimação e, se ele se desviar dele, isso é uma indicação de que o que vemos hoje é uma mudança precoce de ser saudável para ficar doente", diz ele. O dispositivo e a aplicação que o acompanha não foram concebidos para substituir o papel de um veterinário ou partilhar dados com fornecedores externos. Pelo contrário, a coleira destina-se a detectar precocemente sinais de doença, evitando assim visitas dispendiosas em situações de emergência ou em consultas desnecessárias. O mesmo se aplica ao TTcare, um aplicativo de cuidados de saúde de pets. Os donos podem carregar fotografias dos olhos, da pele, dos dentes e das articulações do seu cão ou gato e, no espaço de um minuto, receberão uma análise de IA do possível estado do seu animal. A aplicação - que foi criada em parceria com faculdades de veterinária dos Estados Unidos e da Coreia do Sul - afirma ter uma taxa de precisão de 93%.

Em poucos segundos, aplicativo faz uma análise de saúde do animal Foto: Reprodução: TTcare

Quando os pais de pets de tiram uma foto, “essa imagem é analisada em relação aos 2,5 milhões de imagens que temos na nossa base de dados”, diz Eric Pai, diretor de negócios da AI for Pet, o criador do TTcare. ”Os pais de pets podem agora ter um resumo e podem também partilhá-lo com o seu veterinário.”

Os donos de animais de estimação estão cada vez mais atentos à monitorização dos seus animais - não só da sua saúde, mas também da sua vida cotidiana. Existe um aplicativo para smartphone que analisa o cocô canino, alertando para possíveis problemas digestivos, por exemplo. As câmeras de vigilância robotizadas ganharam popularidade, sobretudo desde o fim do home office. A Petcube surgiu como uma empresa popular de câmeras de segurança para animais de estimação, vendendo câmeras de IA com áudio bidirecional, alertas sonoros e de movimento, bem como modelos mais sofisticados com um dispensador de guloseimas e um brinquedo laser. Os próximos modelos serão programados para alertar os donos para perigos como incêndios ou vidros partidos.

Modelos mais avançados das câmeras podem até arremessar petiscos para os pets Foto: Reprodução: Petcube

“Queremos ajudar os donos a compreender melhor os seus animais de estimação”, diz Alex Neskin, cofundador e diretor de tecnologia da Petcube, que recentemente introduziu uma funcionalidade chamada ‘diário’, que dá aos donos de animais um resumo de tudo o que o seu animal fez - desde saltar para cima de uma mesa a roer sapatos - enquanto estiveram fora.

Aprendizado de máquina e tradução instantânea

Embora as tigelas de alimentação e coleiras inteligentes tenham se tornado relativamente comuns, está surgindo uma tecnologia mais surpreendente para pets: os tradutores. O MeowTalk, um aplicativo de tradução para gatos baseada em IA, foi baixada mais de 22 milhões de vezes em todo o mundo desde o seu lançamento em 2020. O programa alimentado por IA é treinado por meio de um amplo conjunto de dados de vocalizações de gatos, que foram rotuladas por veterinários. O aplicativo analisa e interpreta os miados dos gatos, equiparando os sons à linguagem humana. "Queremos dar voz ao seu gato e reforçar a ligação entre gatos e humanos", afirmou Olivia Cole, diretora de marketing da MeowTalk.

IA promete traduzir miados de gatos para humanos Foto: Divulgação: MeowTalk

Olivia utilizou o aplicativo com o seu próprio gato, Felix. O aplicativo traduziu o miado do gato como significando “estou com dores”, disse. Pouco tempo depois, o gato foi diagnosticado com cancro, que agora está em tratamento.

“É alucinante”, disse Olivia. “Há várias intenções que são universais nos gatos - tenho fome, eu te amo, estou zangado - no entanto, cada gato tem uma linguagem diferente. Encorajamos os usuários a treinar o nosso aplicativo para a ajudar a compreender especificamente o seu gato.”

Con Slobodchikoff, um comportamentalista animal e biólogo conservacionista, é cético em relação a programas como o MeowTalk, que se baseiam na percepção dos humanos para designar o significado dos miados.

“Até que ponto os humanos são exatos?” perguntou Slobodchikoff. “Esse é o problema que vejo nos sistemas treinados por humanos”. Depois de passar 30 anos decodificando a linguagem de cães, Slobodchikoff - que escreveu um livro chamado “How to Talk to Your Dog” - está agora trabalhando como cientista-chefe num tradutor de cães chamado Zoolingua.

Ao contrário do MeowTalk, diz Slobodchikoff, o software do Zoolingua não depende de humanos para treinar. Aparentemente, são os animais que fazem o trabalho. “O que queremos fazer é pegar os sinais que os cães estão produzindo e depois usá-los para treinar o algoritmo”, disse Slobodchikoff.

Muitos cães são mal compreendidos, diz Slobodchikoff, o que pode causar problemas de comportamento que levam as pessoas a entregar seus animais para doação. Slobodchikoff acredita que a Zoolingua - que deverá ser lançada nos próximos dois anos - pode evitar isso.

“O que estamos tentando é ajudar as pessoas a desenvolver uma relação mais pessoal, mais amorosa e mais compreensiva com o seu cão”, afirmou. “Em última análise, passamos a respeitar mais os animais”.

Robôs como babás

As pessoas parecem estar ainda mais inseguras em relação aos robôs tutores e passeadores de cães do que em relação aos tradutores.

“Se uma pessoa sente necessidade de um robô para tomar conta do seu pet, então talvez essa pessoa não deva ter um”, diz Gregory Berns, neurocientista e professor de psicologia na Universidade de Emory, que estudou o cérebro dos cães. “A história evolutiva dos cães está tão entrelaçada com a dos humanos. É realmente um mau serviço para eles colocá-los ao cuidados de um robô”.

No entanto, centenas de pessoas já encomendaram um ORo para cuidar dos seus cachorros.

“O que o ORo faz é captar todos os dados e tratar da sua alimentação, do seu envolvimento físico, mental e emocional, e está tudo encapsulado em uma única unidade”, diz Divye Bhutani, fundador e diretor executivo da Ogmen Robotics, a empresa-mãe do ORo.

Tecnologia funciona como um cuidador de pets Foto: Reprodução: Oro

O ORo pode navegar numa casa com facilidade (embora atualmente não consiga subir escadas), enquanto cuida das necessidades diárias de um cão. Se o ORo reparar que um cão parece triste ou ansioso com base na sua linguagem corporal, por exemplo, o robô toca música relaxante, inicia jogos ou atira guloseimas. Os donos podem também contatar remotamente com os seus animais de estimação por meio de vídeo. Os dados recolhidos pelo robô ficam contidos no próprio dispositivo, disse Bhutani, e só podem ser compartilhados com o consentimento do usuário.

Aqueles que testaram o robô dizem que ele simplifica o cuidado com animais de estimação e garante que o seu cão esteja sempre em boa companhia. “Há algo na personalidade do robô que é amigável e não intrusivo”, diz Raj Kaul, que testou o ORo no seu poodle de 8 anos, Brady. “O elemento de companhia é vital para mim”.

Os especialistas em animais não têm tanta certeza.

Philip Tedeschi, codiretor do Institute for Animal Sentience and Protection e professor na Universidade de Denver, desconfia das tecnologias avançadas para animais de estimação, nomeadamente tradutores e companheiros robóticos. Embora acredite que a IA possa ter benefícios significativos na proteção da vida selvagem e no reforço da saúde dos animais de estimação, se for levada longe demais, pode diminuir a ligação simbiótica entre os donos dos animais e os animais.

“Podemos recolher dados que podem servir para um objetivo muito funcional ou útil, mas penso que o lado negativo é que isso pode diminuir a probabilidade de satisfazermos as necessidades sociais e emocionais uns dos outros”, afirma Tedeschi. Ele diz que seres humanos e animais de estimação têm benefícios mútuos. “Posso garantir que um cão prefere brincar com seu dono do que com um robô. ... Do meu ponto de vista, a tecnologia retira alguma da magia destas relações.”

Ainda assim, observou, a IA tem um potencial poderoso para melhorar a vida dos animais - se o bem-estar dos nossos animais de estimação for a prioridade.

“A minha desconfiança não se dirige tanto à tecnologia como às pessoas, e se os seres humanos têm a capacidade de a utilizar de uma forma ética e moral”, diz Tedeschi. “À medida que obtemos as ferramentas para aprender mais sobre os animais, precisamos de ter a certeza de que estão sendo utilizadas pelas razões certas.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.