Conheça o Oura Ring, o anel inteligente que é mais popular que o Galaxy Ring, da Samsung

Em um mercado crescente de tecnologias vestíveis para saúde e bem-estar, os anéis inteligentes vêm ganhando destaque como alternativas compactas e discretas aos smartwatches. Recentemente, o Galaxy Ring, da Samsung, gerou curiosidade após ser lançado no Brasil. Mas fora do País, é uma outra marca que rouba a atenção na categoria. Com mais de 2,5 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento em 2021, o Oura Ring 3, da empresa finlandesa Oura, consolidou a marca como líder nesse nicho.

Diante do sucesso, a Oura anunciou recentemente o lançamento do Oura Ring 4, a nova geração do seu anel inteligente. O novo modelo traz um design totalmente arredondado, feito inteiramente de titânio, e sensores mais finos e precisos, que prometem melhorar a qualidade do monitoramento de saúde.

Conheça o dispositivo

Oura Ring possui sensores que detectam até mesmo o estado do sono de quem utiliza o dispositivo Foto: Reprodução/Oura

PUBLICIDADE O Oura Ring 4 mantém a estética minimalista e elegante de seu antecessor, mas com um design totalmente arredondado e acabamento em titânio, o que traz maior resistência e durabilidade ao dispositivo. A Oura também ampliou as opções de tamanho, com anéis disponíveis do número 4 ao 15, atendendo a uma gama maior de usuários. O Oura Ring 4 já está disponível para pré-venda no mercado internacional por US$ 349. No Brasil, ainda não há nenhuma das versões dos dispositivos vendidos de maneira oficial no País. Uma das principais novidades do dispositivo é a melhoria na precisão dos sensores. A empresa desenvolveu um novo algoritmo que aumenta o número de “caminhos de sinal” que passam pelo anel, de 8 para 18, o que permite que o dispositivo colete dados de saúde de forma mais precisa e consistente.

Segundo a Oura, o novo algoritmo melhorou em 120% a qualidade do sinal e aumentou em 30% a precisão do monitoramento de oxigênio no sangue. A empresa também afirma que o novo algoritmo reduziu as lacunas nas leituras de frequência cardíaca diurna e noturna.

O Oura Ring 4 também conta com uma bateria mais durável, com autonomia de até 8 dias, dependendo do tamanho do anel. A Oura também reformulou o aplicativo que acompanha o dispositivo, tornando-o mais intuitivo e fácil de usar. O aplicativo agora possui três seções principais: “Hoje”, “Sinais Vitais” e “Minha Saúde”, que oferecem uma visão completa e organizada dos dados de saúde do usuário.

Mercado de ‘smart ring’

Galaxy Ring podem se tornar queridinhos de quem gosta de um dispositivo inteligente, porém menor que os smartwatches Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O mercado de anéis inteligentes está em crescimento, com a expectativa de que as vendas atinjam US$ 1 bilhão até 2032. Com esse crescimento a Samsung decidiu apostar em um dispositivo do tipo, para competir com o smart ring da Oura. Ambos os dispositivos oferecem recursos de monitoramento de saúde e bem-estar, como frequência cardíaca, sono e níveis de atividade. No entanto, o Oura Ring 4 se destaca por seus sensores mais precisos, maior autonomia de bateria e um aplicativo mais completo.

Publicidade

A popularidade do Oura Ring e o lançamento de novos modelos, como o Oura Ring 4, indicam que esses dispositivos têm o potencial de se tornar populares no nosso dia a dia, auxiliando no monitoramento da saúde e na promoção do bem-estar para quem prefere algo mais simples e modesto, diferente de um smartwatch. Contudo, eles ainda possuem limitações em seu funcionamento, como foi mostrado pelo Estadão em relação ao Galaxy Ring.