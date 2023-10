LuzIA, chatbot de IA ‘faz-tudo’ no WhatsApp, recebe aporte de US$ 10 milhões

A LuzIA, chatbot de conversação pelo WhatsApp equipado com inteligência artificial (IA), recebeu um aporte de US$ 10 milhões, anunciado nesta terça-feira, 17. A rodada, que é um aporte Série A, foi feita por diversos investidores, incluindo o jogador de basquete espanhol Pau Gasol, Globo Ventures e fundos do Vale do Silício.

De acordo com a empresa, que possui o mesmo nome da robô, o investimento será usado para expandir o alcance da ferramenta, além de melhorar a experiência de quem usa por meio do mensageiro. Atualmente, a LuzIA já interage com mais de 16 milhões de pessoas no mundo.

“Este investimento representa um passo importante para a LuzIA para cumprir sua missão como empresa: levar o poder da inteligência artificial a mais pessoas e diminuir o gap tecnológico no mundo”, afirmou o CEO e cofundador da empresa, Álvaro Higes.

A LuzIA é capaz de realizar diversas tarefas conforme um comando fornecido pelo usuários, como gerar imagens, transcrever áudios (de no máximo 10 minutos) e traduzir e criar textos. Ela atua como uma espécie “central de IAs”: ela é compatível com o ChatGPT (de criação de textos), com o WhisperAI (de transcrição de áudio) e com o Stable Difussion (de criação de imagens). Assim, quando o usuário envia um pedido na conversa, a chatbot conecta esse pedido com o serviço mais adequado para realizá-lo e retorna com uma resposta em segundos.

Essa nova fase da LuzIA conta também com uma repaginada que vai além do investimento: agora, um novo avatar é o rosto do chatbot no WhatsApp, com traços mais suaves e em estilo de desenho. A personagem, porém, continua a mesma mulher de cabelos ruivos. Segundo a empresa, a mudança traduz um estilo com menos referências a uma fotografia e traz o desenho como uma expressão de “calma” para os usuários.

Desde o início de outubro, a LuzIA também já pode informar aos usuários sobre a previsão do tempo diretamente no chat do WhatsApp. Ela informa a previsão do tempo, a temperatura, o índice de umidade e a velocidade do vento.

Chatbot LuzIA está de cara nova Foto: LuzIA/Divulgação

Como utilizar o chatbot LuzIA

O usuário pode conversar com a LuzIA salvando no celular o número +55 11 97255-3036 e enviando uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram. Outra opção é acessar o site da IA e clicar para que ele te direcione para o bate-papo no mensageiro escolhido.

Ainda, a LuzIA permite escolher uma personagem para conversar. As opções disponíveis são Hermione (da saga Harry Potter), Forrest Gump (do filme homônimo) e Yoda (da saga Star Wars). Se não quiser um personagem, o usuário pode escolher conversar com uma personalidade diferente, como uma amiga, um professor ou a própria LuzIA. Para ver essas opções, basta digitar no chat o comando “/amigos”.

Para pedir por uma imagem, o usuário precisa escrever a palavra “imagine” e, em seguida, descrever o que quer que a IA crie. Por exemplo, “imagine um cavalo branco correndo no campo”. Para transcrever um áudio, é só enviar uma gravação com menos de 10 minutos de duração e pedir para que ela transcreva o conteúdo da mensagem.

Opções que envolvem textos não necessitam de comandos específicos. Basta pedir de forma direta o que deseja e então a IA responde em poucos segundos.