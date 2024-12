O que é o ‘5G puro’, autorizado pela Anatel em todas as cidades brasileiras

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou que todas as cidades brasileiras estão aptas a receber o 5G standalone (SA) – ou 5G puro –, que é a última geração de internet móvel de alta velocidade. A nova faixa é cem vezes mais eficiente do que o 4G e pode ter o dobro de velocidade do 5G non-standalone (NSA), utilizado atualmente nas localidades onde o a quinta geração de redes móveis está disponível.

PUBLICIDADE O 5G SA é mais rápido porque ocupa faixas de transmissão independentes de outras redes, além de ter estrutura de núcleo exclusiva, chamada de 5G Core. Isso significa que o usuário terá melhor estabilidade nas ligações de áudio e vídeo por causa da baixa latência, e rapidez ao baixar arquivos devido às taxas de transmissão mais altas. Na prática, para fazer o download de um filme em 4K de 50 GB, a nova faixa vai precisar de cerca de 7 minutos, ou três vezes menos do que a antiga. Em segmentos como indústria, comércio, área a saúde e agricultura, a nova faixa aumenta a qualidade da conexão, segundo a Anatel.

A liberação aconteceu porque a Entidade Administradora da Faixa (EAF), formada pelas vencedoras do leilão do 5G (2021) – Claro, Tim e Vivo – junto a Anatel, concluiu o processo de “limpeza” do sinal de 5,5 gigahertz (GHz), usado pelo 5G no Brasil. Assim, a rede de internet móvel não precisa mais competir com serviços de satélites e de radiodifusão que também ocupavam a faixa.

Segundo a Anatel, a liberação foi concluída com 14 meses de antecedência. No entanto, mesmo com a disponibilidade, ativar ou não o 5G SA é responsabilidade das empresas de telefonia. Elas têm, ao menos, até 2029 para concluir a ativação em todo o Brasil. Hoje, há 770 municípios com o 5G em funcionamento, com velocidade média superior a 300 Mbs, onde vivem 35 milhões de pessoas, segundo a agência reguladora.

Além da limpeza da faixa de 3,5 GHz, o edital do Leilão do 5G, conduzido pela Anatel em 2021 previa a implantação de seis infovias no leito dos rios da Amazônia e Redes Privativas e Seguras do Governo Federal.

É possível consultar a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, as cidades e bairros com cobertura e a lista dos 102 aparelhos certificados.

À reportagem, a Vivo disse que no último trimestre direcionou R$ 2,5 bilhões para a expansão da cobertura 5G e fibra. Atualmente, a operadora oferece o produto para todos os municípios com mais de 200 mil habitantes, além das capitais. Mais de 88% dos clientes da operadora contratam serviços da rede móvel.

Colega no controle da EAF, a Tim afirmou cobrir 506 cidades, e no segundo semestre de 2024 apresenta média de uma nova cidade conectada por dia. Nas capitais a empresa disse atender 100% dos bairros de Belém (PA, Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Salvador (BA), Recife (PE), Brasília (DF), Curitiba (PR), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

A Claro disse que atualmente possui 5G implantado em todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes. Além disso, outros municípios serão gradativamente contemplados, conforme estratégia de implantação da operadora.

Como faz para conectar os aparelhos no 5G puro?

A Apple coloca conexão 5G nos seus aparelhos desde o iPhone 12, mas foi só a partir do iPhone 14 que foi possível ter acesso ao menu que ativa a faixa de internet. É só ir em Ajustes, depois Celular, Opções de Dados Celulares, Voz e Dados. Na última tela um ícone de on e off coloca o 5G standalone vai aparecer.

Na linha Galaxy, ao acesse as Configurações, selecionar a opção Conexões, tocar em Redes móveis e, depois, em Seleção de banda, é possível escolher a faixa de conexão.

Em Motorolas, o caminho é: Configurar, Rede e Internet, Rede móvel e Tipo de rede preferida. Depois é só escolher.

Precisa trocar de chip para usar o ‘5G puro’?

A maioria dos chips já se conectam com o 5G standalone. As três empresas que oferecem o serviço usam chips que funcionam em mais de uma frequência, incluindo a nova.

Veja seis celulares compatíveis com o 5G standalone