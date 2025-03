Análise | Três razões para acreditar que uma super IA está próxima; leia análise

Acredito que, nos últimos anos, os sistemas de inteligência artificial (IA) começaram a superar os seres humanos em vários domínios - matemática, codificação e diagnóstico médico, só para citar alguns - e que estão melhorando a cada dia.

PUBLICIDADE Acredito que muito em breve - provavelmente em 2026 ou 2027, mas possivelmente já neste ano - uma ou mais empresas de IA afirmarão que criaram uma inteligência artificial geral, ou AGI, na sigla em inglês, que geralmente é definida como algo como “um sistema de IA de propósito geral que pode realizar quase todas as tarefas cognitivas que um ser humano pode realizar”. Acredito que, quando a AGI for anunciada, haverá debates sobre definições e discussões sobre se ela conta ou não como AGI “real”, mas isso não terá importância, porque o ponto mais amplo - que estamos perdendo nosso monopólio sobre a inteligência de nível humano e fazendo a transição para um mundo com sistemas de IA muito poderosos - será verdadeiro.

As pessoas mais próximas da tecnologia tendem a ser as mais preocupados com a rapidez com que ela está melhorando Foto: Adobe Stock

Acredito que, na próxima década, a IA poderosa gerará trilhões de dólares em valor econômico e inclinará a balança do poder político e militar para as nações que a controlarem - e que a maioria dos governos e das grandes corporações já vê isso como óbvio, conforme evidenciado pelas enormes somas de dinheiro que estão gastando para chegar lá primeiro.

Publicidade

Acredito que a maioria das pessoas e instituições está totalmente despreparada para os sistemas de IA que existem hoje, quanto mais para os mais poderosos, e que não há um plano realista em nenhum nível de governo para mitigar os riscos ou capturar os benefícios desses sistemas.

Acredito que os céticos ferrenhos da IA - que insistem que o progresso é só fumaça e espelhos e que descartam a AGI como uma fantasia delirante - não só estão errados quanto aos méritos, mas também estão dando às pessoas uma falsa sensação de segurança.

Acredito que, independentemente de você achar que a AGI será ótima ou terrível para a humanidade - e, honestamente, talvez seja muito cedo para dizer -, sua chegada levanta importantes questões econômicas, políticas e tecnológicas para as quais não temos respostas no momento.

Acredito que o momento certo para começar a se preparar para a AGI é agora.

Publicidade

Tudo isso pode parecer loucura. Mas eu não cheguei a essas opiniões como um futurista estrelado, um investidor que está divulgando meu portfólio de IA ou um cara que tomou muitos cogumelos mágicos e assistiu a “Exterminador do Futuro 2″.

Cheguei a elas como um jornalista que passou muito tempo conversando com os engenheiros que desenvolvem sistemas poderosos de IA, com os investidores que os financiam e com os pesquisadores que estudam seus efeitos. E passei a acreditar que o que está acontecendo com a IA neste momento é maior do que a maioria das pessoas entende.

Em São Francisco, EUA, onde moro, a ideia de AGI não é algo marginal ou exótico. As pessoas aqui falam em “sentir a AGI”, e a criação de sistemas de IA mais inteligentes do que os humanos tornou-se o objetivo explícito de algumas das maiores empresas do Vale do Silício. Toda semana, encontro engenheiros e empreendedores que trabalham com IA e que me dizem que a mudança - uma grande mudança, uma mudança que abala o mundo, o tipo de transformação que nunca vimos antes - está logo ali na esquina.

Em São Francisco, onde estão sediadas as principais empresas iniciantes de I.A., as pessoas falam em “sentir a AGI”. Foto: Mike Kai Chen for The New York Times

“Nos últimos um ou dois anos, o que costumava ser chamado de ‘cronogramas curtos’ (pensar que a AGI provavelmente seria construída nesta década) tornou-se quase um consenso”, disse-me recentemente Miles Brundage, pesquisador independente de políticas de IA que deixou a OpenAI no ano passado.

Publicidade

Fora da Bay Area, poucas pessoas ouviram falar de AGI, muito menos começaram a se planejar para ela. E, no meu setor, os jornalistas que levam a sério o progresso da IA ainda correm o risco de serem ridicularizados como idiotas ingênuos ou como representantes do setor. Sinceramente, eu entendo a reação. Embora agora tenhamos sistemas de IA contribuindo para descobertas ganhadoras do Prêmio Nobel, e embora 400 milhões de pessoas por semana estejam usando o ChatGPT, grande parte da IA que as pessoas encontram em seu dia a dia é um incômodo. Eu simpatizo com as pessoas que veem a IA espalhada por todos os seus feeds do Facebook ou que têm uma interação desajeitada com um chatbot de atendimento ao cliente e pensam: É isso que vai dominar o mundo? Eu também costumava zombar da ideia. Mas passei a acreditar que estava errado. Algumas coisas me persuadiram a levar o progresso da IA mais a sério.

As pessoas de dentro estão alarmadas

A coisa mais desorientadora sobre o atual setor de IA é que as pessoas mais próximas da tecnologia - os funcionários e executivos dos principais laboratórios de IA - tendem a ser as mais preocupados com a rapidez com que ela está melhorando.

Publicidade

Em alta Link Impopularidade de Musk torna seu plano de robotáxi ainda mais difícil Corrida pelo Santo Graal da computação quântica pega fogo após anúncios de gigantes Por que Elon Musk quer explorar Marte? Saiba o que motiva o bilionário Isso é bastante incomum. Em 2010, quando eu estava cobrindo a ascensão da mídia social, ninguém dentro do Twitter, do Foursquare ou do Pinterest estava avisando que seus aplicativos poderiam causar o caos social. Mark Zuckerberg não estava testando o Facebook para encontrar evidências de que ele poderia ser usado para criar novas armas biológicas ou realizar ataques cibernéticos autônomos. Mas hoje, as pessoas com as melhores informações sobre o progresso da IA - as pessoas que estão construindo poderosos aplicativos de IA - são as que mais se preocupam com a segurança. Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, escreveu que “os sistemas que começam a apontar para a AGI estão surgindo”. Demis Hassabis, executivo-chefe da Google DeepMind, disse que a AGI está provavelmente “a três ou cinco anos de distância”. Dario Amodei, executivo-chefe da Anthropic (que não gosta do termo AGI, mas concorda com o princípio geral), me disse no mês passado que acreditava que estávamos a um ou dois anos de ter “um número muito grande de sistemas de I.A. que são muito mais inteligentes do que os humanos em quase tudo”.

Talvez devêssemos desconsiderar essas previsões. Afinal de contas, os executivos de IA lucram com a propaganda inflada da AGI e podem ter incentivos para exagerar.

Publicidade

Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, escreveu que “os sistemas que começam a apontar para a AGI estão surgindo” Foto: Haiyun Jiang/NYT

Mas muitos especialistas independentes - incluindo Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio, dois dos pesquisadores de IA mais influentes do mundo, e Ben Buchanan, que foi o principal especialista em IA do governo Biden - estão dizendo coisas semelhantes. O mesmo acontece com uma série de outros economistas, matemáticos e autoridades de segurança nacional de destaque.

Para ser justo, alguns especialistas duvidam que a AGI seja iminente. Mas mesmo que você ignore todos os que trabalham em empresas de IA ou que têm interesse no resultado, ainda há vozes independentes com credibilidade suficiente para prever prazos curtos para a AGI, de modo que devemos levá-las a sério.

Os modelos de IA estão cada vez melhores

Para mim, tão persuasiva quanto a opinião de especialistas é a evidência de que os sistemas de IA atuais estão melhorando rapidamente, de maneiras que são bastante óbvias para qualquer pessoa que os utilize.

Em 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, os principais modelos de IA tinham dificuldades com aritmética básica, frequentemente falhavam em problemas de raciocínio complexos e muitas vezes “alucinavam” ou inventavam fatos inexistentes. Os chatbots daquela época podiam fazer coisas impressionantes com o estímulo certo, mas você nunca usaria um deles para algo de importância crítica.

Publicidade

Os modelos de IA atuais são muito melhores. Agora, os modelos especializados estão obtendo pontuações de nível de medalha na Olimpíada Internacional de Matemática, e os modelos de uso geral se tornaram tão bons na solução de problemas complexos que tivemos que criar testes novos e mais difíceis para medir suas capacidades. Alucinações e erros factuais ainda acontecem, mas são mais raros nos modelos mais novos. E muitas empresas agora confiam nos modelos de IA o suficiente para incorporá-los às principais funções voltadas para o cliente.

Parte do aprimoramento é uma função de escala. Na IA, modelos maiores, treinados com mais dados e capacidade de processamento, tendem a produzir melhores resultados, e os principais modelos atuais são significativamente maiores que seus antecessores.

Mas isso também decorre dos avanços que os pesquisadores de IA fizeram nos últimos anos - principalmente, o advento dos modelos de “raciocínio”, que são criados para realizar uma etapa computacional adicional antes de dar uma resposta.

Os modelos de raciocínio, que incluem o o1 da OpenAI e o R1 da DeepSeek, são treinados para trabalhar com problemas complexos e são criados usando o aprendizado por reforço - uma técnica que foi usada para ensinar a IA a jogar o jogo de tabuleiro Go em um nível sobre-humano. Eles parecem estar tendo sucesso em coisas que atrapalharam os modelos anteriores. (Apenas um exemplo: O GPT-4o, um modelo padrão lançado pela OpenAI, obteve 9% de acerto no AIME 2024, um conjunto de problemas de matemática extremamente difíceis para competições; o1, um modelo de raciocínio lançado pela OpenAI vários meses depois, obteve 74% de acerto no mesmo teste).

Publicidade

À medida que essas ferramentas são aprimoradas, elas estão se tornando úteis para muitos tipos de trabalho de conhecimento de colarinho branco.

Também encontrei muitos usos para ferramentas de IA em meu trabalho. Não uso a IA para escrever minhas colunas, mas a utilizo para muitas outras coisas: preparação para entrevistas, resumo de artigos de pesquisa, criação de aplicativos personalizados para me ajudar com tarefas administrativas. Nada disso era possível há alguns anos. E acho pouco plausível que alguém que use esses sistemas regularmente para um trabalho sério possa concluir que eles atingiram um patamar.

Se você realmente quiser entender o quanto a IA melhorou recentemente, converse com um programador. Há um ou dois anos, existiam ferramentas de codificação de IA, mas seu objetivo era mais acelerar os programadores humanos do que substituí-los. Hoje, os engenheiros de software me dizem que a IA faz a maior parte da codificação real para eles e que cada vez mais sentem que seu trabalho é supervisionar os sistemas de IA.

Jared Friedman, sócio da Y Combinator, uma aceleradora de startups, disse recentemente que um quarto do lote atual de startups da aceleradora estava usando a IA para escrever quase todo o seu código.

Publicidade

“Há um ano, elas teriam criado seu produto do zero, mas agora 95% dele foi criado por uma IA ”, disse ele.

Preparar demais é melhor do que preparar de menos

No espírito da humildade epistêmica, devo dizer que eu, e muitos outros, podemos estar errados sobre nossos cronogramas.

Talvez o progresso da IA atinja um gargalo que não esperávamos - uma escassez de energia que impeça as empresas de IA de construir data centers maiores ou acesso limitado aos poderosos chips usados para treinar modelos de IA. Talvez as arquiteturas de modelos e as técnicas de treinamento atuais não consigam nos levar até a AGI, e mais avanços sejam necessários.

Mas mesmo que a AGI chegue uma década depois do que eu espero - em 2036, em vez de 2026 - acredito que devemos começar a nos preparar para ela agora.

A maioria dos conselhos que ouvi sobre como as instituições devem se preparar para a AGI se resume a coisas que deveríamos estar fazendo de qualquer forma: modernizar nossa infraestrutura de energia, fortalecer nossas defesas de segurança cibernética, acelerar o processo de aprovação de medicamentos projetados por IA, redigir regulamentações para evitar os danos mais graves causados pela IA, ensinar alfabetização em IA nas escolas e priorizar o desenvolvimento social e emocional em detrimento de habilidades técnicas que logo ficarão obsoletas. Todas essas são ideias sensatas, com ou sem AGI.

Alguns líderes de tecnologia temem que os temores prematuros sobre a AGI nos levem a regulamentar a IA de forma muito agressiva. Mas o governo Trump sinalizou que quer acelerar o desenvolvimento da IA, e não desacelerá-lo. E está sendo gasto dinheiro suficiente para criar a próxima geração de modelos de IA - centenas de bilhões de dólares, com mais a caminho - que parece improvável que as principais empresas de IA pisem no freio voluntariamente.

Também não me preocupo com o fato de as pessoas estarem se preparando demais para a AGI. Acredito que o maior risco é que a maioria das pessoas não perceberá que a IA poderosa está aqui até que ela esteja diante de seus olhos - eliminando seu emprego, prendendo-as em um golpe, prejudicando-as ou a alguém que amam. Isso é, grosso modo, o que aconteceu durante a era da mídia social, quando não reconhecemos os riscos de ferramentas como Facebook e Twitter até que elas estivessem grandes e arraigadas demais para mudar.

É por isso que acredito que devemos levar a sério a possibilidade da AGI agora, mesmo que não saibamos exatamente quando ela chegará ou que forma ela assumirá.

Se estivermos em negação - ou se simplesmente não estivermos prestando atenção - poderemos perder a chance de moldar essa tecnologia quando ela for mais importante.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.