Meta corre no Threads para responder a crescimento de usuários do BlueSky

O Instagram desempenhou um papel crucial no crescimento do Threads, convidando seus mais de 2 bilhões de usuários a se inscreverem no Threads e a seguir automaticamente as mesmas contas que seguem no Instagram. Mas, na semana passada, Mosseri disse que o Threads não importará mais as conexões do Instagram dos usuários, dizendo que testes internos mostraram que as pessoas preferem construir novas comunidades no Threads.

O recente crescimento do Bluesky lembra o sucesso inicial do Threads, que a Meta criou no ano passado com uma pequena equipe focada em engenharia de menos de 60 pessoas em menos de sete meses. O aplicativo atraiu mais de 100 milhões de usuários em seus primeiros cinco dias, incluindo celebridades e políticos conhecidos.

Bhaskar Chakravorti, decano de negócios globais na Escola Fletcher da Universidade de Tufts, disse que o aumento do Bluesky pode ser visto em parte como uma resposta à eleição de Trump, comparando-o ao surgimento de sites conservadores como o Truth Social após a vitória de Joe Biden em 2020.

“A plataforma mais utilizada para expressão política, X, oscilou tanto na direção pró-Trump que cria uma profunda necessidade não atendida, que está sendo preenchida pelo Bluesky, Threads, LinkedIn, TikTok e outros,” ele disse.