A OpenAI lançou uma inteligência artificial (IA) generativa que é capaz de transformar comandos escritos em vídeos. A Sora consegue criar vídeos de até um minuto, simulando diferentes efeitos de captação, como câmera lenta, imagem de drone, entre outros.

Print de vídeo gerado pela Sora, compartilhado no perfil oficial no X do CEO da OpenAI, Sam Altman Foto: Reprodução X.com/@sama

De acordo com a empresa, a Sora pode entender pedidos com lugares, características, ângulos de filmagem e até lentes específicas em que a “gravação” deve ser feita. Também podem ser gerados vídeos de até 1080p de qualidade. O vídeo usa imagens realistas — ou seja, sem efeitos de desenho animado, por exemplo — e dura 20 segundos.

A IA foi liberada para um número limitado de pessoas. Ela deve ser integrada de forma semelhante ao DALL-E dentro do ChatGPT. No lançamento da ferramenta, na quinta-feira, 15, Sam Altman, CEO da OpenAI, convidou seus seguidores no X (antigo Twitter) a darem descrições por texto para que os vídeos fossem criados. Altman compartilhou em resposta algumas das ideias geradas pela nova inteligência artificial. Veja abaixo alguns dos exemplos de vídeos da Sora: