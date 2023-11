Como os titãs de direita do Vale do Silício se voltaram contra Trump

Há um ano, o bilionário do Vale do Silício Peter Thiel recebeu uma proposta de uma associada de longa data, a analista de direita Ann Coulter, incentivando-o a apoiar o governador da Flórida Ron DeSantis, um candidato emergente à indicação presidencial republicana.

Thiel ficou dividido. Coulter foi uma das muitas pessoas que insistiram para que o antigo rei da política ― que apoiou Donald Trump em 2016 e financiou uma lista de concorrentes alinhados a Trump nas eleições de 2022 ― apoiasse um candidato na disputa de 2024, de acordo com três pessoas familiarizadas com conversas privadas, que falaram sob condição de anonimato.

A campanha de pressão continuou em abril deste ano, quando o próprio Trump ligou para pedir o apoio de Thiel. Em uma conversa telefônica controversa, o magnata da tecnologia recusou.

Apenas dois meses antes do início da temporada de primárias republicanas em Iowa, Thiel é um dos vários conservadores poderosos do Vale do Silício que estão reavaliando sua participação na política. Os pesos pesados da tecnologia que ajudaram a inflamar a candidatura de Trump disseram a associados próximos que se sentem alienados do Partido Republicano e que estão procurando um candidato que se alinhe mais com sua agenda extremista pró-negócios.

Trump, então presidente eleito, ao lado vice-presidente Mike Pence (à esq.) e por Peter Thiel em reunião em Nova York em 2016; Thiel foi um dos maiores doadores de Trump naquele ano e um dos principais financiadores do movimento Make America Great Again Foto: Kevin Hagen/The New York Times

O investidor de direita David Sacks foi um dos principais apoiadores do DeSantis, organizando o lançamento da campanha presidencial do DeSantis no X, antigo Twitter, na primavera. Mas, nos últimos meses, Sacks se afastou de DeSantis, de acordo com duas pessoas familiarizadas com seu pensamento, e organizou eventos de arrecadação de fundos para os rivais Vivek Ramaswamy e Robert F. Kennedy Jr., então concorrendo como democrata. (Desde então, Kennedy lançou sua candidatura como independente).

Continua após a publicidade

Outros, como Thiel, estão tão desanimados com o teor do discurso do Partido Republicano que parecem ter decidido ficar totalmente de fora da campanha de 2024.

A ambivalência entre os líderes de tecnologia vai muito além da aversão ao ex-presidente, que foi desprezado por vários apoiadores de alto nível do mundo da tecnologia após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Embora a elite da tecnologia muitas vezes tenha criticado a esquerda e a “wokeness”, alguns agora dizem que o Partido Republicano enfatizou demais as questões sociais divisivas, como os direitos dos transgêneros e o aborto, às custas do principal objetivo político dos titãs da tecnologia: a desregulamentação radical.

Antes seduzidos pela perspectiva de que Trump daria início a uma nova era ultra-capitalista na política republicana, os membros da elite tecnológica de direita agora estão procurando aliados para proteger o setor de ataques contundentes de ambos os partidos e defender seu valor como o motor econômico mais dinâmico do país. Essas opiniões foram calcificadas pelos esforços do governo para regulamentar a inteligência artificial, que as figuras do Vale do Silício veem como uma tecnologia transformadora que sofreria com a interferência do governo.

Essa decepção reflete o sentimento entre os doadores republicanos de todo o país. Eles estão desanimados com a perspectiva de outra presidência de Trump em uma montanha-russa, citando o comportamento errático do presidente e seus muitos problemas legais. Mas a ambivalência dos doadores de direita do Vale do Silício, juntamente com uma série de derrotas do Partido Republicano nas eleições de terça-feira, aprofunda a insatisfação com a nomeação praticamente certa de Trump.

“Há uma enorme desconexão, neste momento, entre os participantes de convenções partidárias e os eleitores das primárias e as pessoas que passam os grandes cheques dos super PACs”, disse um consultor político dos principais doadores do Vale do Silício à direita. “Não nos importamos com crianças (transgêneros) indo aos banheiros. Nós nos preocupamos com o desmantelamento do estado regulador.”

Thiel disse que está completamente fora da eleição de 2024 Foto: Andrew White/The New York Times

A fé na capacidade de Trump de reduzir a supervisão do governo sobre as empresas desmoronou, deixando os conservadores do setor de tecnologia à deriva, de acordo com 10 pessoas que são conselheiros próximos ou amigos de grandes doadores de tecnologia. A maioria falou sob condição de anonimato para descrever conversas particulares.

Continua após a publicidade

Ann Coulter não quis comentar. A campanha de Trump não respondeu a um pedido de comentário.

De engenheiros comuns a capitalistas de investimento de risco ultra-ricos, o setor de tecnologia há muito tempo tem uma tendência liberal. Durante os anos de Obama, democratas e republicanos viram o setor de tecnologia como um ponto positivo em uma economia marcada pela recessão e pelo mau comportamento de Wall Street. Personalidades bem conhecidas do Vale do Silício, como o ex-presidente do Google, Eric Schmidt, cultivaram laços profundos com o governo Obama.

Em seguida, Trump se candidatou à presidência, empolgando um grupo pequeno, mas influente. Thiel doou US$ 1,25 milhão para a primeira campanha de Trump, anunciando em um discurso na convenção do Partido Republicano de 2016 que tinha orgulho de ser republicano e gay. O capitalista de risco Doug Leone ― cujo patrimônio líquido é de US$ 6,8 bilhões, graças a apostas iniciais na Apple, PayPal, Google e WhatsApp ― doou mais de US$ 200 mil para Trump e comitês associados a Trump até 2019, e fez parte da força-tarefa de recuperação econômica pós-pandemia do ex-presidente.

Scott McNealy, cofundador da Sun Microsystems, e sua esposa, Susan, doaram mais de US$ 500 mil a Trump, começando com sua candidatura presidencial em 2016, de acordo com registros públicos. Eles apoiaram sua candidatura à reeleição organizando um evento de arrecadação de fundos no valor de US$ 100.000 por cabeça em sua casa no Vale do Silício.

O cofundador e presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, emprestou a Trump sua propriedade no sul da Califórnia para uma arrecadação de fundos antes das primárias de 2020, eventualmente lançando uma parceria público-privada com a Casa Branca para combater o coronavírus. Pouco depois de Trump perder para Joe Biden, Ellison juntou-se aos assessores de Trump em uma ligação polêmica para traçar estratégias para contestar a votação.

Pessoas que conhecem Leone, um republicano de longa data, disseram que seu apoio a Trump estava vinculado à crença de que o ex-empresário de Nova York reduziria a burocracia e atacaria os setores arraigados que impediam a entrada de novos participantes no Vale do Silício. Os líderes do Vale do Silício à direita, incluindo Ellison, consideraram os anos de Obama politicamente desastrosos, e Trump representou uma mudança bem-vinda. Thiel, em particular, via Trump como um companheiro contrarian.

O genro de Trump, Jared Kushner, e o irmão de Kushner, Josh, um democrata, são investidores e empreendedores com uma sólida rede no Vale do Silício, incluindo laços com o Founders Fund de Thiel e a Sequoia de Leone.

Continua após a publicidade

Mas os apoiadores de Trump no Vale do Silício ficaram bastante desapontados.

“O problema é que Trump era muito indisciplinado, e seus próprios traços de caráter sabotaram as mudanças nas políticas”, disse Keith Rabois, sócio geral da empresa de risco Founders Fund, de Thiel, e doador do Partido Republicano que nunca apoiou Trump. “Em vez de apenas executar incansavelmente, ele causava tumulto e caos, e isso interferia em sua agenda.”

Atualmente, Ellison é um dos maiores doadores de um grupo de apoio ao senador Tim Scott (SC), candidato republicano à presidência. Leone doou a impressionante quantia de US$ 2 milhões no início deste ano para o super PAC que apoia a candidatura de DeSantis. E a única doação de McNealy este ano foi um presente de US$ 6,6 mil para o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, um ex-colega de classe de Stanford que está fazendo uma tentativa remota de concorrer à indicação do Partido Republicano.

Thiel disse que está completamente fora da eleição de 2024. Três pessoas familiarizadas com seu pensamento disseram que sua decisão foi motivada pela ausência de um candidato que reflita suas opiniões e pela erosão de sua privacidade que acompanhou seu envolvimento altamente visível na política presidencial.

Mas a pressão dos amigos do bilionário e de seu marido ― em meio à sua alienação de um partido que está se inclinando fortemente para lutas culturais divisivas ― também o afastou do Partido Republicano, de acordo com as pessoas.

Thiel continuou a apoiar o candidato do Partido Republicano ao Senado, Blake Masters, em 2022, mesmo quando Masters se manifestou contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo pela Suprema Corte, apesar de ter comparecido ao casamento de Thiel com um homem.

Mas o círculo íntimo de amigos gays de Thiel o criticou por apoiar Masters e por continuar sendo um importante doador do Partido Republicano em um momento em que o partido estava assumindo posições cada vez mais anti-LGBTQ+.

Continua após a publicidade

Ellison e Leone se afastaram de Trump após a eleição de 2020. Enquanto Leone renunciou a Trump publicamente após o ataque de 6 de janeiro, Ellison interrompeu seu relacionamento com Trump após o telefonema sobre estratégias eleitorais, disse uma das pessoas familiarizadas com seu pensamento.

“Vamos colocar desta forma: Essa foi a última ligação (com a campanha de Trump) em que ele esteve”, disse a pessoa, que observou que Ellison participou da ligação como cortesia.

Thiel e Leone não quiseram comentar. Ellison e McNealy não responderam aos pedidos de comentários.

Até mesmo os republicanos do Vale do Silício que resistiram a Trump estão lutando para conseguir os aliados certos em Washington. Sacks, que fez uma doação para DeSantis, passou semanas trabalhando com o ex-executivo do PayPal, Elon Musk, para garantir uma transmissão ao vivo para lançar a campanha de DeSantis no X, na época conhecido como Twitter.

Mas as pessoas familiarizadas com o pensamento de Sacks dizem que ele está cada vez mais desiludido com o DeSantis, que está muito atrás nas pesquisas nacionais.

Quando Sacks e o investidor Joe Lonsdale, um protegido de longa data de Thiel, organizaram um evento de arrecadação de fundos na Califórnia para DeSantis em setembro, Lonsdale não compareceu. Sacks organizou um evento de arrecadação de fundos de US$ 50 mil por cabeça para Ramaswamy no dia seguinte.

Uma pessoa familiarizada com o pensamento de Sacks disse que a arrecadação de fundos para DeSantis foi planejada há muito tempo, mas que o evento de Ramaswamy foi adicionado ao calendário de última hora ― um sinal do interesse crescente de Sacks na agenda libertária e de “rasgar tudo” de Ramaswamy.

Continua após a publicidade

Sacks e outros apoiadores toleraram algumas das posições mais polarizadoras de DeSantis, como suas brigas com a Disney sobre questões de transgêneros e sua proibição do aborto em seis semanas. Algumas dessas batalhas estavam alinhadas com as agendas dos líderes do Vale do Silício: Assim como DeSantis, Sacks frequentemente usava o Twitter para criticar a mídia e a esquerda. Thiel, que também criticou o “wokeness”, elogiou DeSantis em um discurso no ano passado como um modelo para o Partido Republicano.

Mas os doadores do Vale do Silício, incluindo Sacks e Thiel, começaram a achar que as brigas de DeSantis estavam se tornando uma distração ― e que ele nunca fez a transição para uma mensagem presidencial mais ampla, pois estava caindo nas pesquisas.

“A maioria das pessoas do Vale do Silício é politicamente, mas não socialmente conservadora”, disse uma das pessoas familiarizadas com o pensamento de Sacks. “Tudo o que DeSantis precisava ser era normal. Agora ele está enlouquecendo com essa coisa de ser um woke.”

Rabois, que disse ter mudado recentemente seu apoio para a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, disse que ainda acredita que DeSantis foi um excelente governador, com notável coragem para enfrentar a mídia e a Disney. Mas com o mundo “à beira de outra guerra mundial séria”, disse ele, DeSantis não demonstrou conhecimento sofisticado em política externa e economia.

Amigos e consultores de doadores do Vale do Silício dizem que a alienação subjacente da política decorre do que as pessoas percebem como o fracasso de Washington em atender ao setor de tecnologia ― um sentimento que só se acelerou durante os anos Trump e Biden.

Trump concorreu com uma agenda de promoção da desregulamentação. Em seu primeiro mês no cargo, ele emitiu uma ordem executiva dizendo que para cada nova regulamentação criada, duas teriam de ser cortadas. Mas nos quatro anos seguintes, a Casa Branca de Trump foi tomada pelo caos, e as pessoas no Vale do Silício perceberam que os caminhos para as startups não se concretizaram.

“Veja as principais agências. A FTC, a FDA. Será que elas tinham menos funcionários quando Trump deixou o cargo do que quando ele começou? A resposta é não”, disse um dos consultores dos principais doadores do Vale do Silício.

Continua após a publicidade

Trump também se juntou a um coro de políticos que atacam o setor de tecnologia como se estivesse se tornando poderoso demais. Ele tentou separar a TikTok de sua proprietária chinesa, a ByteDance, um grande golpe para uma empresa de mídia social que havia recebido um financiamento significativo da Sequoia Capital, de Leone. O governo Trump acabou nomeando a Oracle de Ellison como a parceira tecnológica dos EUA para a TikTok, uma decisão que, segundo alguns críticos, parecia uma recompensa pelo apoio político de Ellison.

Embora alguns líderes tecnológicos, como Thiel, tenham apoiado Trump e os ataques do Partido Republicano às grandes empresas de tecnologia, hoje a elite tecnológica de todo o espectro político teme que Washington tenha se tornado excessivamente intrometida em setores como o de criptomoedas e inteligência artificial.

“Algumas pessoas aqui apoiaram Trump, e ele se voltou contra as grandes empresas de tecnologia. Agora a tecnologia é o bicho-papão de ambos os partidos”, disse outro dos consultores de doadores influentes do Vale do Silício.

Jeff Giesea, um amigo de longa data de Thiel que está lançando um think tank apartidário chamado Boyd Institute, disse que a aliança entre os titãs do Vale do Silício e o Partido Republicano de Trump é estranha. Embora os doadores tenham se inclinado para ataques polarizadores contra a mídia e a esquerda, ele disse que eles se veem como construtores presos em um partido que não está interessado em criar estratégias.

“Neste momento, o Partido Republicano é só caça-cliquest”, disse Giesea. “Em um certo nível, esses caras são anti-woke. Mas está começando a haver um reconhecimento de que você pode se engasgar com a prática anti-woke ― que é uma distração da solução de problemas reais.”